[{"available":true,"c_guid":"bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az erős szél is gondot okozhat, a napsütést a felhők zavarhatják meg.","shortLead":"Az erős szél is gondot okozhat, a napsütést a felhők zavarhatják meg.","id":"20210527_Az_utolso_tavaszi_hetvegen_is_leszakad_az_eg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9faa441-1163-46af-aee3-a91f0b43397e","keywords":null,"link":"/elet/20210527_Az_utolso_tavaszi_hetvegen_is_leszakad_az_eg","timestamp":"2021. május. 27. 17:59","title":"Az utolsó tavaszi hétvégén is leszakad az ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Röviden pontozta az egyelőre csak trailerrel rendelkező ElkXrtukat.","shortLead":"Röviden pontozta az egyelőre csak trailerrel rendelkező ElkXrtukat.","id":"20210526_Gyurcsany_komment_oszodi_beszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3906579a-aad0-4d9b-81c7-628807409442","keywords":null,"link":"/kultura/20210526_Gyurcsany_komment_oszodi_beszed","timestamp":"2021. május. 26. 13:10","title":"Gyurcsány kommentben jósolta meg az őszödi beszédről készült film értékelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8c5ba3-7b76-428d-9e62-416d8f8cf3d0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokkal kevesebbet fizetne a horvát állam az INA-részvényekért, mint amennyit a Mol vár - Sorkatona korából tett ki képet magáról Arató András. Bayer Zsoltnak és Rákay Philipnek így még két és fél évig fizetnie kellhet a 30-40 ezer forintos bérleti díjat.