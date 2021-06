Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bb81a9c1-bfab-4b53-846d-7f3332528cf1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Serényi-kastély a Narancs.hu szerint annak a Fintha-Nagy Ádámnak az egyik cége vette meg, akinek egy másik vállalkozásához számos V. kerületi ingatlan került azok közül, amelyeket Rogán Antal polgármestersége alatt adott el a városrész.","shortLead":"A Serényi-kastély a Narancs.hu szerint annak a Fintha-Nagy Ádámnak az egyik cége vette meg, akinek egy másik...","id":"20210531_rogan_antal_dedestapolca_kastelyvasarlas_finthanagy_adam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb81a9c1-bfab-4b53-846d-7f3332528cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abdf55a7-fde8-41ba-be8e-9952d913e8ee","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_rogan_antal_dedestapolca_kastelyvasarlas_finthanagy_adam","timestamp":"2021. május. 31. 13:52","title":"Rogán feleségének falujában vett kastélyt egy vállalkozó, aki bevásárolt a belvárosi ingatlankiárusításkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8cb9e0-7ef4-4ddc-b231-8e5933f37f30","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A tajvani Foxconn célja, hogy felépítsék a szigetország elektromos autóiparát, valamint hogy a világ elektromos autóinak tíz százalékában a cég szoftverei, illetve alkatrészei legyenek. ","shortLead":"A tajvani Foxconn célja, hogy felépítsék a szigetország elektromos autóiparát, valamint hogy a világ elektromos...","id":"20210601_Elektromos_autok_gyartasaba_kezd_Thaifoldon_a_Foxconn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e8cb9e0-7ef4-4ddc-b231-8e5933f37f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37979a05-47b3-4197-97f9-4522b46b58f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_Elektromos_autok_gyartasaba_kezd_Thaifoldon_a_Foxconn","timestamp":"2021. június. 01. 08:12","title":"Állami autógyártó lesz az iPhone-ok legnagyobb beszállítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c112ddd-0355-42c0-bc71-b458914fc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk szerint 2022-ben már a Deimos felszínéről indulhat útnak a Csillaghajó egyik prototípusa.","shortLead":"Elon Musk szerint 2022-ben már a Deimos felszínéről indulhat útnak a Csillaghajó egyik prototípusa.","id":"20210601_spacex_spaceport_urhajo_kilovoallas_deimos_elon_musk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c112ddd-0355-42c0-bc71-b458914fc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d4d3d2-12be-4920-b4c3-1bec7c22a622","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_spacex_spaceport_urhajo_kilovoallas_deimos_elon_musk","timestamp":"2021. június. 01. 14:23","title":"Már készül a különleges indítóállás, vízről indíthat űrhajót a SpaceX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Német sajtóértesülés szerint a magyar futballista már el is hagyta a válogatott edzőtáborát.","shortLead":"Német sajtóértesülés szerint a magyar futballista már el is hagyta a válogatott edzőtáborát.","id":"20210601_szoboszlai_dominik_serules_foci_eb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fe3ba3-3748-4f00-bffc-1efdb47fc503","keywords":null,"link":"/sport/20210601_szoboszlai_dominik_serules_foci_eb","timestamp":"2021. június. 01. 12:17","title":"Úgy tűnik, Szoboszlai Dominik kihagyja az Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"156 új fertőzöttet találtak.","shortLead":"156 új fertőzöttet találtak.","id":"20210531_fertozott_elhunyt_magyarorszag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd14071-41f6-42f0-b05d-faeeb992c80b","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_fertozott_elhunyt_magyarorszag_koronavirus","timestamp":"2021. május. 31. 09:02","title":"Öt áldozata volt a koronavírusnak az elmúlt 24 órában Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"891f5bbc-3bb3-45bb-b1c1-a80f591a0581","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök szerint vasárnap éjjel a férfi olyan súlyosan bántalmazta a feleségét, hogy az belehalt a sérüléseibe.","shortLead":"A rendőrök szerint vasárnap éjjel a férfi olyan súlyosan bántalmazta a feleségét, hogy az belehalt a sérüléseibe.","id":"20210531_ferje_olt_meg_egy_not_nagyarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=891f5bbc-3bb3-45bb-b1c1-a80f591a0581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de7129e-ada6-4238-b15e-77883fcab73e","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_ferje_olt_meg_egy_not_nagyarban","timestamp":"2021. május. 31. 10:38","title":"Megöltek egy nőt Nagyarban, férje a gyanúsított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"912190ef-17c6-4b5f-896a-53006f0c5f3c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akkora volt Szijjártó-Nagy Szilvia másfél éve alapított cégének a profitja, hogy ha az osztalékból ad egy keveset a férjének, még a szülők felé fennálló tartozást is ki tudják fizetni.","shortLead":"Akkora volt Szijjártó-Nagy Szilvia másfél éve alapított cégének a profitja, hogy ha az osztalékból ad egy keveset...","id":"20210601_szijjarto_feleseg_beszamolo_nyereseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=912190ef-17c6-4b5f-896a-53006f0c5f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03815d96-05f6-4b83-bc8e-17e5b9f5f3ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_szijjarto_feleseg_beszamolo_nyereseg","timestamp":"2021. június. 01. 12:07","title":"285 millió forintot vett ki osztalékként Szijjártó felesége a cégéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5335fa2-929a-4aca-9f8b-e6ab6b7652c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dorogi férfi egy autót rongált meg, korábbi ügye miatt halmazati büntetést kapott.","shortLead":"A dorogi férfi egy autót rongált meg, korábbi ügye miatt halmazati büntetést kapott.","id":"20210531_16_centis_kes_autogumi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5335fa2-929a-4aca-9f8b-e6ab6b7652c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff39a0c4-6280-4dce-ae52-dd76d3f67896","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_16_centis_kes_autogumi","timestamp":"2021. május. 31. 10:49","title":"16 centis pengéjű késsel szúrta ki egy autó kerekeit, eljárás indult ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]