[{"available":true,"c_guid":"b3b55728-3dff-422a-bd88-e66d391d45b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Helyenként viharos szélre és jégesőre is számítani kell.","shortLead":"Helyenként viharos szélre és jégesőre is számítani kell.","id":"20200810_zivatar_felhoszakadas_idojaras_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3b55728-3dff-422a-bd88-e66d391d45b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8793fc-af3d-40a7-beb0-4de5a53db505","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_zivatar_felhoszakadas_idojaras_figyelmeztetes","timestamp":"2020. augusztus. 10. 19:47","title":"A fél országban zivatarra, felhőszakadásra figyelmeztetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98dfe43b-0fee-4589-99d0-873411f0f2c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A domain-nevet azonban nem tudják használni, mert azt az Index.hu Informatikai Zrt. már lefoglalta.","shortLead":"A domain-nevet azonban nem tudják használni, mert azt az Index.hu Informatikai Zrt. már lefoglalta.","id":"20200810_Megtalaltak_a_Van_Masik_Kftt_amely_atmentheti_a_regi_indexeseket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98dfe43b-0fee-4589-99d0-873411f0f2c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36199e94-6300-4d96-a08a-db48a82820f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Megtalaltak_a_Van_Masik_Kftt_amely_atmentheti_a_regi_indexeseket","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:43","title":"Megtalálták a Van Másik Kft.-t, amely átmentheti a régi indexeseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcc3f91-b50b-42fd-866b-fdfb749722ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mozgása alapján lehet beazonosítani a négy fiatalt. ","shortLead":"A mozgása alapján lehet beazonosítani a négy fiatalt. ","id":"20200809_Felvette_a_kamera_ahogy_bemasztak_a_remizbe_osszefujni_ket_metrokocsit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfcc3f91-b50b-42fd-866b-fdfb749722ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed1bc6b-3c95-4947-8dba-9ddc1eb6a630","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Felvette_a_kamera_ahogy_bemasztak_a_remizbe_osszefujni_ket_metrokocsit","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:48","title":"Felvette a kamera, ahogy bemásztak a remízbe összefújni két metrókocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e165f1f-9f4e-4bdf-a7ca-31e18d527c4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan havi tízezer forintnál is többet áldoznak kisállataikra.","shortLead":"Sokan havi tízezer forintnál is többet áldoznak kisállataikra.","id":"20200810_haziallat_kutya_macska_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e165f1f-9f4e-4bdf-a7ca-31e18d527c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1abcd76-22b0-46e4-b426-55d043d2e3fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_haziallat_kutya_macska_magyarok","timestamp":"2020. augusztus. 10. 11:24","title":"Kinyílik a magyarok pénztárcája, ha a háziállatokról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e9818a-5b8c-48bc-b457-97aeb217a605","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"India legnagyobb ételházhozszállító cége 10 napos menstruációs szabadságot biztosít női és a transznemű munkavállalóinak.","shortLead":"India legnagyobb ételházhozszállító cége 10 napos menstruációs szabadságot biztosít női és a transznemű...","id":"20200810_Joval_elorebb_jar_a_nok_jogainak_teren_egy_indiai_ceg_mint_a_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19e9818a-5b8c-48bc-b457-97aeb217a605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a8d3f0-d8ee-4c52-b319-1dc5cee02b22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Joval_elorebb_jar_a_nok_jogainak_teren_egy_indiai_ceg_mint_a_magyarok","timestamp":"2020. augusztus. 10. 16:19","title":"Előrébb jár a nők jogainak terén egy indiai cég, mint sok hazai vállalkozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba9a28c2-c678-4952-b5e0-18adccfdd033","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ha egyetlen perccel hamarabb landol a gépük, 158 utas ússza meg a 10 napos vesztegzárat.","shortLead":"Ha egyetlen perccel hamarabb landol a gépük, 158 utas ússza meg a 10 napos vesztegzárat.","id":"20200809_Egy_percen_mult_de_nem_usztak_meg_a_karantent_egy_Nizzabol_Osloba_tarto_repulogep_utasai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba9a28c2-c678-4952-b5e0-18adccfdd033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5736433-440d-466b-8efe-741d5c3ef4c7","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Egy_percen_mult_de_nem_usztak_meg_a_karantent_egy_Nizzabol_Osloba_tarto_repulogep_utasai","timestamp":"2020. augusztus. 09. 11:13","title":"Egy percen múlt, hogy megússzák a karantént egy Nizzából Oslóba tartó repülőgép utasai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f2fbe3-04dd-4a0d-8d93-65f07c6118c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegy ember meghalt a csehországi Bohumínban kigyulladt lakóházban, köztük több gyerek is. Családi vita áll a tragikus lakóháztűz hátterében.","shortLead":"Tizenegy ember meghalt a csehországi Bohumínban kigyulladt lakóházban, köztük több gyerek is. Családi vita áll...","id":"20200809_Nem_hivtak_meg_a_buliba_ezert_gyujtotta_fel_a_hazat_a_Bohuminban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0f2fbe3-04dd-4a0d-8d93-65f07c6118c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f417ec9d-cc9f-4b83-be4a-a214450520f9","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Nem_hivtak_meg_a_buliba_ezert_gyujtotta_fel_a_hazat_a_Bohuminban","timestamp":"2020. augusztus. 09. 14:02","title":"Sok halott a csehországi lakóháztűzben: nem hívták meg a buliba, ezért gyújtogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651","c_author":"Adózóna","category":"gazdasag","description":"Sokan nem az állandó lakóhelyük közelében találnak munkát, így mind a munkáltató, mind az alkalmazott számol a lakhatás támogatásával. Milyen költséget, adminisztrációt jelent a munkavállaló lakhatási költségeinek megtérítése? Az Adózóna utánajárt. ","shortLead":"Sokan nem az állandó lakóhelyük közelében találnak munkát, így mind a munkáltató, mind az alkalmazott számol a lakhatás...","id":"20200810_Munkasszallas_alberleti_tamogatas_uzleti_utazas_milyen_koltseget_jelent_a_munkaltatoknak_a_munkavallalo_lakhatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c0684c-afdd-4329-b69b-0c87e72412d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Munkasszallas_alberleti_tamogatas_uzleti_utazas_milyen_koltseget_jelent_a_munkaltatoknak_a_munkavallalo_lakhatasa","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:23","title":"Munkásszállás, albérleti támogatás, üzleti utazás: milyen költséget jelent a munkavállaló lakhatása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]