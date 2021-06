Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Egy csoportkör után szoros a hvg.hu-s tippjátékunk mezőnye, csupán Bárdos András és Nagy Iván Zsolt lépett el kicsit a többiektől, Szijjártó Péter és Marco Rossi pedig leszakadt. Messze van még persze a vége, mutatjuk a második körre leadott tippeket. Ha igaza lesz a játékosaink többségének, akkor az olaszok, a belgák, a hollandok, az angolok és a csehek már a záró forduló előtt lerendezik a továbbjutást. És persze a franciák is – ellenük senki nem vár magyar győzelmet, de azért döntetlent beírtak páran, élükön Majkával, aki 3-3-at remél.","shortLead":"Egy csoportkör után szoros a hvg.hu-s tippjátékunk mezőnye, csupán Bárdos András és Nagy Iván Zsolt lépett el kicsit...","id":"20210616_Kezdo_tizenegy_masodik_kor_tippek_allas_eb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07d112a-8b2c-40e4-87ae-36506659e95b","keywords":null,"link":"/sport/20210616_Kezdo_tizenegy_masodik_kor_tippek_allas_eb","timestamp":"2021. június. 16. 15:05","title":"Kezdő tizenegy: Bárdos András az élen a tippjátékban, Marco Rossi az utolsó – itt vannak a második kör tippjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"166f6d47-5469-40d9-b548-632a774ce805","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány édeshármasban lezavart mozizást ajánlott Kocsis Máténak és Orbán Viktornak, Kocsis elmondta, hogy fogja meg Gyurcsány véres, enyves kezét a radai rosseb.","shortLead":"Gyurcsány édeshármasban lezavart mozizást ajánlott Kocsis Máténak és Orbán Viktornak, Kocsis elmondta, hogy fogja meg...","id":"20210617_orban_gyurcsany_kocsis_facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=166f6d47-5469-40d9-b548-632a774ce805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be363e1a-d9d5-418c-be85-f34a23b7f24d","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_orban_gyurcsany_kocsis_facebook","timestamp":"2021. június. 17. 18:56","title":"Gyurcsány és Kocsis talán elérték a politikusi üzengetések mélypontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bejött az amerikai rendőrség trükkje, hogy maga látta el üzenetküldő alkalmazással a világ bűnözőit.","shortLead":"Bejött az amerikai rendőrség trükkje, hogy maga látta el üzenetküldő alkalmazással a világ bűnözőit.","id":"20210616_titkositott_uzenetkuldo_appok_mobilok_bunozes_encrochat_anom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbbf427-9fdd-4210-bd78-a8c1768a13ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_titkositott_uzenetkuldo_appok_mobilok_bunozes_encrochat_anom","timestamp":"2021. június. 16. 15:33","title":"13 embert fogtak el, 200 millió forintot foglaltak le a magyar rendőrök az FBI trükkjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e61fd29-9546-48b8-8e73-547b60859ad1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rudolf Olivér FONICA M-120 című diplomafilmjét is meghívta a cannes-i fesztivál Cinéfondation programja.","shortLead":"Rudolf Olivér FONICA M-120 című diplomafilmjét is meghívta a cannes-i fesztivál Cinéfondation programja.","id":"20210616_Meg_egy_magyar_film_ott_lesz_a_cannesi_fesztivalon_rudolf_oliver_fonica_m_120","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e61fd29-9546-48b8-8e73-547b60859ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9454ebb9-a374-4a0b-adaa-ba21962c2896","keywords":null,"link":"/kultura/20210616_Meg_egy_magyar_film_ott_lesz_a_cannesi_fesztivalon_rudolf_oliver_fonica_m_120","timestamp":"2021. június. 16. 11:21","title":"Még egy magyar film ott lesz a cannes-i fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74ebbbb-189a-47a2-8a37-8e760674dd09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA új vezetőjének bőven akad tennivalója. Még a rejtélyes ufójelentéseket is kivizsgáltatja, de csakis tudományos szempontból.","shortLead":"A NASA új vezetőjének bőven akad tennivalója. Még a rejtélyes ufójelentéseket is kivizsgáltatja, de csakis tudományos...","id":"20210616_bill_nelson_ufo_nasa_azonositatlan_repulo_targy_haditengereszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d74ebbbb-189a-47a2-8a37-8e760674dd09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237abcc2-d8d3-498b-992a-eaec1ede3f40","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_bill_nelson_ufo_nasa_azonositatlan_repulo_targy_haditengereszet","timestamp":"2021. június. 16. 09:03","title":"„Nem tudjuk, hogy földönkívüli-e, és nem tudjuk, hogy ellenség-e, de megvizsgáljuk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6407aeb-4c39-4f04-929e-27439503002a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az 1098 karátos gyémánt 73 milliméter hosszú, 52 milliméter széles és 27 milliméter vastag.","shortLead":"Az 1098 karátos gyémánt 73 milliméter hosszú, 52 milliméter széles és 27 milliméter vastag.","id":"20210617_dragako_botswana_banyaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6407aeb-4c39-4f04-929e-27439503002a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d61a3a-6492-42e2-a3d9-8804e02763d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210617_dragako_botswana_banyaszat","timestamp":"2021. június. 17. 13:20","title":"Óriási drágakövet bányásztak ki Botswanában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc3402d-8d74-415c-8b0b-05ca2e24cc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság egy év próbára bocsátotta Szikszai Pétert és Toót-Holló Tamást.","shortLead":"A bíróság egy év próbára bocsátotta Szikszai Pétert és Toót-Holló Tamást.","id":"20210617_Magyar_Nemzet_szerzo_foszerkeszto_Szabo_Timea_alnev_cikk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cc3402d-8d74-415c-8b0b-05ca2e24cc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5306a7-7142-449c-bad4-37f375abe204","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_Magyar_Nemzet_szerzo_foszerkeszto_Szabo_Timea_alnev_cikk","timestamp":"2021. június. 17. 12:08","title":"Elítélték a Magyar Nemzet szerzőjét és főszerkesztőjét a Szabó Tímeáról szóló cikk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a Nature-ben megjelent tanulmányt tekintett át Kemenesi Gábor virológus.","shortLead":"Egy, a Nature-ben megjelent tanulmányt tekintett át Kemenesi Gábor virológus.","id":"20210616_koronavirus_vedettseg_mrns_vakcina_kemenesi_gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3e5b38b-fdc1-4479-bcd1-8475a0750d63","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_koronavirus_vedettseg_mrns_vakcina_kemenesi_gabor","timestamp":"2021. június. 16. 14:31","title":"Úgy tűnik, legalább egy évig védettek azok, akik elkapták a koronavírust, és mRNS-vakcinával vannak oltva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]