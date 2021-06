Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0d759a2f-1866-4de4-947f-9fb80652a118","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Bár Kína nem futballnagyhatalom, de az európai foci igen népszerű az 1,4 milliárd lakosú országban, ahol imádnak fogadni az emberek. Ezért az Eb 12 fő szponzora között négy kínai is van – írja a pekingi China Daily.","shortLead":"Bár Kína nem futballnagyhatalom, de az európai foci igen népszerű az 1,4 milliárd lakosú országban, ahol imádnak...","id":"20210616_Elgondolkodott_mar_azon_miert_volt_annyi_kinai_felirat_a_valogatott_meccse_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d759a2f-1866-4de4-947f-9fb80652a118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103daad4-1628-4f60-9c31-ed98386afe2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_Elgondolkodott_mar_azon_miert_volt_annyi_kinai_felirat_a_valogatott_meccse_alatt","timestamp":"2021. június. 16. 13:58","title":"Elgondolkodott már azon, miért volt annyi kínai felirat a válogatott meccse alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f882554-05bf-4379-a255-9505735cd241","c_author":"Serdült Viktória - Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Bár mindennapjaik eddig is kiközösítéssel, szóbeli és néha fizikai bántalmazással teltek, az utóbbi 1-2 évben a szokásosnál is több nehézséggel kell szembenézniük az LMBTQ-fiataloknak. Ők azok, akik a saját bőrükön érzik a változásokat, legyen szó a jogi nemváltoztatást megtiltó 33-as paragrafusról, vagy a tegnap elfogadott melegellenes törvényről. Úgy érzik, ha utóbbit átültetik a gyakorlatba, a kiskamaszok még inkább tabunak fogják érezni saját szexualitásukat, aminek következményeit megjósolni sem lehet. ","shortLead":"Bár mindennapjaik eddig is kiközösítéssel, szóbeli és néha fizikai bántalmazással teltek, az utóbbi 1-2 évben...","id":"20210616_LMBTQ_torvenyjavaslat_fiatalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f882554-05bf-4379-a255-9505735cd241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ea5a1c-12b2-4259-ad90-743bb68a762a","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_LMBTQ_torvenyjavaslat_fiatalok","timestamp":"2021. június. 16. 06:30","title":"„Kétségbeejtő, hogy még mindig ott tart a magyar társadalom, hogy embereket különböztet meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi feltételesen volt szabadlábon, mikor életveszélyesen bántalmazta a nőt. ","shortLead":"A férfi feltételesen volt szabadlábon, mikor életveszélyesen bántalmazta a nőt. ","id":"20210616_fegyhaz_emberoles_kiserlete_elettarsat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23923867-9116-49eb-ab74-bc66e5cc6215","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_fegyhaz_emberoles_kiserlete_elettarsat","timestamp":"2021. június. 16. 13:38","title":"Húsz év fegyházat kapott egy férfi, aki kis híján megölte az élettársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a70a661-1c6e-4859-97a6-a88230f0e8d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Centrál Médiacsoport szerint kiemelt fontosságú a gyermekek, valamint a fiatalkorúak védelme, de az idevágó törvény nehezíti a fiatalok edukációját, a sztereotípiák elleni küzdelmet és korlátozza a szabad információhoz jutást.","shortLead":"A Centrál Médiacsoport szerint kiemelt fontosságú a gyermekek, valamint a fiatalkorúak védelme, de az idevágó törvény...","id":"20210616_central_mediacsoport_torvenymodositas_homofobia_homoszexualitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a70a661-1c6e-4859-97a6-a88230f0e8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c24be27-f1eb-4109-b0c3-c43821342ce8","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_central_mediacsoport_torvenymodositas_homofobia_homoszexualitas","timestamp":"2021. június. 16. 10:25","title":"A 24.hu és a Nők Lapja kiadója is tiltakozik a homofóbtörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Persze, mindennek ára van. Mármint nemcsak szó szerint. A Story magazin szerint Várkonyi Andreát „aranykalitkába” zárja majd a házassága Mészáros Lőrinccel.","shortLead":"Persze, mindennek ára van. Mármint nemcsak szó szerint. A Story magazin szerint Várkonyi Andreát „aranykalitkába” zárja...","id":"20210617_Igy_nez_ki_Varkonyi_Andrea_uj_elete_a_bulvar_szerint_magangepek_draga_ruhak_testorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43d1837-7513-4b09-890d-a6d624e5e334","keywords":null,"link":"/elet/20210617_Igy_nez_ki_Varkonyi_Andrea_uj_elete_a_bulvar_szerint_magangepek_draga_ruhak_testorok","timestamp":"2021. június. 17. 14:48","title":"Így néz ki Várkonyi Andrea új élete a bulvár szerint: magángépek, drága ruhák, testőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e27935-012b-419a-9f0d-a88f8c76cf42","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ian McEwan műve egyebek közt arra keresi a választ, mi történjen, mielőtt az emberek túl messzire mennének.","shortLead":"Ian McEwan műve egyebek közt arra keresi a választ, mi történjen, mielőtt az emberek túl messzire mennének.","id":"202124_konyv__uj_haziur_ian_mcewan_mi_gepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15e27935-012b-419a-9f0d-a88f8c76cf42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50625d9-30eb-4f56-ad13-8ccbf304f359","keywords":null,"link":"/360/202124_konyv__uj_haziur_ian_mcewan_mi_gepek","timestamp":"2021. június. 17. 16:00","title":"Nőt elcsábító robot és nem feloszlott Beatles is van ebben a különleges regényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24df9acb-9d97-4800-b3e4-a3daf82f37a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legújabb szupergyors 911-es abszolút nem a magamutogatásról szól.","shortLead":"A legújabb szupergyors 911-es abszolút nem a magamutogatásról szól.","id":"20210616_itt_a_legujabb_porsche_ami_egy_igazi_baranyborbe_bujt_farkas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24df9acb-9d97-4800-b3e4-a3daf82f37a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60054744-fc26-4945-80b2-934c894a48e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_itt_a_legujabb_porsche_ami_egy_igazi_baranyborbe_bujt_farkas","timestamp":"2021. június. 16. 07:06","title":"Itt a legújabb Porsche, ami egy igazi báránybőrbe bújt farkas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50dfc2d-b075-46f6-b78c-a059c3095922","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Májusban átvehette az egyik legfontosabb német könyvdíjat. 2010-ig gyakran megfordult a közmédiában, azóta nem is hívják. Földényi F. László februárig a Színház- és Filmművészeti Egyetemen tanított, most már csak „gyanús esszéíró” a saját bevallása szerint. Díjazott művéről, a meg nem értettségről, a német–magyar viszonyról és a mai magyar kultúrharcról is beszélt a Deutsche Welle magyar stábjának.

","shortLead":"Májusban átvehette az egyik legfontosabb német könyvdíjat. 2010-ig gyakran megfordult a közmédiában, azóta nem is...","id":"20210617_Jelenleg_a_megertes_szinte_nulla_az_eltero_nezetu_emberek_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a50dfc2d-b075-46f6-b78c-a059c3095922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454e85a1-27fa-4a8b-80b1-d4470b512de3","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Jelenleg_a_megertes_szinte_nulla_az_eltero_nezetu_emberek_kozott","timestamp":"2021. június. 17. 15:51","title":"Földényi F. László: Sok német döbbenten és sajnálkozva néz a magyarokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]