[{"available":true,"c_guid":"bf49c226-da54-4723-b88c-1e9e6b98bd7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A momentumos alpolgármesternek így már csak Gy. Németh Erzsébettel kell megküzdenie az ellenzéki előválasztáson.","shortLead":"A momentumos alpolgármesternek így már csak Gy. Németh Erzsébettel kell megküzdenie az ellenzéki előválasztáson.","id":"20210618_Visszalepett_MSZPP_Orosz_Anna_Ujbuda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf49c226-da54-4723-b88c-1e9e6b98bd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1a6292-f381-4674-b08d-2c44fb369a86","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_Visszalepett_MSZPP_Orosz_Anna_Ujbuda","timestamp":"2021. június. 18. 14:47","title":"Visszalépett az MSZP–Párbeszéd jelöltje Orosz Anna javára Újbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09f8455c-676a-4db1-ac41-86bd59bff4a3","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Kiszabadultak a karanténból az árak is, világszerte erősödik az inflációs nyomás. A nagy jegybankok időlegesnek gondolják a drágulást, és egyelőre nem reagálnak rá. A Magyar Nemzeti Bank azonban kamatemeléssel hitegeti a piacot.","shortLead":"Kiszabadultak a karanténból az árak is, világszerte erősödik az inflációs nyomás. A nagy jegybankok időlegesnek...","id":"202124__kamatemelesi_igeretek__felporgo_inflacio__erosebb_forint__hitelessegi_proba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09f8455c-676a-4db1-ac41-86bd59bff4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22986a0d-b4e6-49e8-8d87-84e27a9fb4f0","keywords":null,"link":"/360/202124__kamatemelesi_igeretek__felporgo_inflacio__erosebb_forint__hitelessegi_proba","timestamp":"2021. június. 18. 07:00","title":"Hitelességi próba elé állította magát a nemzeti bank – vajon átmegy-e a vizsgán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481320e4-f45a-41b2-ac13-ac22b775ea3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komoly mennyiségű piát találtak a kamionban a rendőrök.","shortLead":"Komoly mennyiségű piát találtak a kamionban a rendőrök.","id":"20210618_ittas_sofor_kamion_vasuti_atjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=481320e4-f45a-41b2-ac13-ac22b775ea3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf5e27a-c3d2-456a-b8d8-c4dce7e54065","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_ittas_sofor_kamion_vasuti_atjaro","timestamp":"2021. június. 18. 07:36","title":"Egy ittas sofőr megpróbált átmenni a síneken a kamionjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b8384b-d476-4bc2-932d-7daab605b1b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetség túl szigorúnak tartja a brit beutazási szabályokat, ezért az újság információi szerint még az is lehet, hogy változtatnak az eredeti helyszínterveken. ","shortLead":"A szövetség túl szigorúnak tartja a brit beutazási szabályokat, ezért az újság információi szerint még az is lehet...","id":"20210618_budapest_Eb_donto_uefa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8b8384b-d476-4bc2-932d-7daab605b1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b42be5-18f1-44dd-84c7-f15fe4f276aa","keywords":null,"link":"/sport/20210618_budapest_Eb_donto_uefa","timestamp":"2021. június. 18. 09:01","title":"The Times: Budapestre hozhatja az UEFA az Eb-döntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69b965d-9aee-40aa-9373-737a9c60b8a6","c_author":"K. B. ","category":"kultura","description":"A Nemzeti Filmalap azt állítja, a dolognak nincs köze ahhoz, hogy a kormány betiltotta a „nemváltás bemutatását” a tizennyolc éven aluliaknak.","shortLead":"A Nemzeti Filmalap azt állítja, a dolognak nincs köze ahhoz, hogy a kormány betiltotta a „nemváltás bemutatását”...","id":"20210617_Kikerult_a_transznemu_fiatalrol_szolo_film_a_Magyar_Mozgokep_Fesztival_programjabol_tobi_szinei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c69b965d-9aee-40aa-9373-737a9c60b8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172225a2-58e3-432b-a45f-3802f0060422","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Kikerult_a_transznemu_fiatalrol_szolo_film_a_Magyar_Mozgokep_Fesztival_programjabol_tobi_szinei","timestamp":"2021. június. 17. 16:05","title":"Kikerült a transznemű fiatalról szóló film a Magyar Mozgókép Fesztivál programjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7dcffe8-7a60-4eaa-85ff-acc0c52950cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Új Világ Néppárt miniszterelnök-jelöltje szerint a 2022-es választáson eldől a pártja sorsa.","shortLead":"Az Új Világ Néppárt miniszterelnök-jelöltje szerint a 2022-es választáson eldől a pártja sorsa.","id":"20210618_palinkas_jozsef_uj_vilag_neppart_orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7dcffe8-7a60-4eaa-85ff-acc0c52950cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0638bf34-1556-4d88-8cab-5d049d71fa75","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_palinkas_jozsef_uj_vilag_neppart_orban","timestamp":"2021. június. 18. 09:49","title":"Pálinkás: Sokan azért maradnak Orbán mellett, mert az egzisztenciájuk függ tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48391d51-45a8-4317-b0b4-ee898b3eb315","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Izraelben voltak, akik nem is akarták elfogadni a pénzt, nehogy az megbocsátásnak tűnjön. A holokausztot szintén elszenvedett cigányok csak nehezen kerültek fel a kárpótlandók listájára. A németek Magyarországgal nem kötöttek úgynevezett globális egyezményt.

","shortLead":"Izraelben voltak, akik nem is akarták elfogadni a pénzt, nehogy az megbocsátásnak tűnjön. A holokausztot szintén...","id":"20210618_Nemet_Szovetsegi_Koztarsasag_Izrael_jovatetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48391d51-45a8-4317-b0b4-ee898b3eb315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac6a009-d854-420c-9784-8afb1ecb576a","keywords":null,"link":"/360/20210618_Nemet_Szovetsegi_Koztarsasag_Izrael_jovatetel","timestamp":"2021. június. 18. 17:10","title":"Jóvátétel vagy kifizetés? Így húzódott évtizedekig a nácik áldozatainak kárpótlása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b323c9b-094f-40ed-9efc-29e3edc61a92","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Úgy akarja kitiltani a szexuális neveléssel foglalkozó civil szervezetek egy részét az iskolákból a kormány, hogy a tanárképzés alatt egyáltalán nem készítik fel a leendő pedagógusokat, hogyan beszélgessenek diákjaikkal a témáról. Szerencsés esetben a védőnő segít, a legtöbb gyerek viszont még mindig a pornóból tájékozódik. Szakemberek attól tartanak, hogy a listázás miatt a gyerekek nem kapnak elég információt, pedig igenis igénylik, hogy a nemi identitásról, vagy akár a homoszexualitásról is beszéljenek. ","shortLead":"Úgy akarja kitiltani a szexuális neveléssel foglalkozó civil szervezetek egy részét az iskolákból a kormány...","id":"20210618_szexualis_neveles_iskola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b323c9b-094f-40ed-9efc-29e3edc61a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb55ede-4c42-465b-8765-0f185f1a4e01","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_szexualis_neveles_iskola","timestamp":"2021. június. 18. 11:00","title":"Ha nincs, akivel a szexről lehetne beszélni az iskolában, akkor marad a net","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]