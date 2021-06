Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9f34270f-cc7c-4ab6-aae3-1dfc86cd664a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Este nyolcig lehet maradni a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. minden strandján.","shortLead":"Este nyolcig lehet maradni a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. minden strandján.","id":"20210619_strand_budapest_hoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f34270f-cc7c-4ab6-aae3-1dfc86cd664a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be332657-14e6-4881-8a22-ca824e5d83c4","keywords":null,"link":"/kkv/20210619_strand_budapest_hoseg","timestamp":"2021. június. 19. 21:18","title":"A hőség miatt a szokásosnál tovább tartanak nyitva a budapesti strandok vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916f689c-e461-4f6c-a8a6-8beef5cf6696","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megtalálták egy 250 kilogrammos szovjet légibomba maradványát is. A környék kiürítését és lezárását feloldották.","shortLead":"Megtalálták egy 250 kilogrammos szovjet légibomba maradványát is. A környék kiürítését és lezárását feloldották.","id":"20210620_100_kilos_volt_a_legibomba_amelyet_a_Lanchidnall_hatastalanitottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=916f689c-e461-4f6c-a8a6-8beef5cf6696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc137ef-5922-4847-af63-b071e1d8641d","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_100_kilos_volt_a_legibomba_amelyet_a_Lanchidnall_hatastalanitottak","timestamp":"2021. június. 20. 11:56","title":"100 kilós volt a légibomba, amelyet a Lánchídnál hatástalanítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai elnök németjuhásza 13 évet élt.","shortLead":"Az amerikai elnök németjuhásza 13 évet élt.","id":"20210619_Joe_Biden_kutya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64729cb-c770-4e13-9156-6c790fc6e038","keywords":null,"link":"/elet/20210619_Joe_Biden_kutya","timestamp":"2021. június. 19. 18:21","title":"Elpusztult Joe Biden kutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"456da6ba-038e-4811-85ce-bb3a4f68c085","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A legjobb rendezőnek járó Oscart másodszor nyerte nő a filmtörténetben, ráadásul egyre több fiatal nő rendezhet a szórakoztatóipar fővárosában.","shortLead":"A legjobb rendezőnek járó Oscart másodszor nyerte nő a filmtörténetben, ráadásul egyre több fiatal nő rendezhet...","id":"202124__chloe_zhao__celluloidplafon__rendezonok_hollywoodban__a_nok_ideje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=456da6ba-038e-4811-85ce-bb3a4f68c085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625ba4f6-d169-4d3b-a692-1644bb339456","keywords":null,"link":"/360/202124__chloe_zhao__celluloidplafon__rendezonok_hollywoodban__a_nok_ideje","timestamp":"2021. június. 19. 13:30","title":"Repedezik a celluloidplafon: egyre több rendezőnő van Hollywoodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fdf67c-76d2-4eae-97b4-a08a9c65882e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy embert tűzoltók szabadítottak ki a roncsból.","shortLead":"Egy embert tűzoltók szabadítottak ki a roncsból.","id":"20210619_vaci_ut_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20fdf67c-76d2-4eae-97b4-a08a9c65882e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba26fac6-93c0-412b-8900-887a35de571f","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_vaci_ut_baleset","timestamp":"2021. június. 19. 15:10","title":"Három autó ütközött a Váci úton, egy Suzuki rommá tört","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254a9045-8d0d-46b0-a73d-f0f8de755077","c_author":"HVG","category":"360","description":"A helyi ellenzék szerint a városvezetés feleslegesen vett a nyakába nagy terhet két évvel ezelőtt.","shortLead":"A helyi ellenzék szerint a városvezetés feleslegesen vett a nyakába nagy terhet két évvel ezelőtt.","id":"202124_vbusz_veszpremi_oriashitel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=254a9045-8d0d-46b0-a73d-f0f8de755077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a72dae7-717d-4244-8261-f45d35c87486","keywords":null,"link":"/360/202124_vbusz_veszpremi_oriashitel","timestamp":"2021. június. 19. 13:45","title":"Óriáshitelből tartják életben a veszprémi tömegközlekedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az öt lottószám közül négy is 7-essel kezdődik.","shortLead":"Az öt lottószám közül négy is 7-essel kezdődik.","id":"20210619_lotto_sorsolas_szamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3a32e9-216f-44c7-a714-54fbcaa7dbb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210619_lotto_sorsolas_szamok","timestamp":"2021. június. 19. 20:54","title":"Tizenegy magyar lett ma milliomos, a foci helyett a lottónak köszönhetően","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085c3121-ac54-4d40-8bbc-99f7d60666b3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Európai Unió most már végképp nem tűrheti tovább, amit a magyar és a lengyel vezetés művel a jogállammal. Jövő kedd vízválasztó lehet az ügyben, írja az EUobserverben megjelent véleménycikkében a Human Rights Watch vezető munkatársa.","shortLead":"Az Európai Unió most már végképp nem tűrheti tovább, amit a magyar és a lengyel vezetés művel a jogállammal. Jövő kedd...","id":"20210619_Philippe_Dam_Brusszelnek_az_asztalra_kell_csapnia_a_magyar_es_a_lengyel_kormany_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=085c3121-ac54-4d40-8bbc-99f7d60666b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a094d80e-f875-4e8b-b16b-0a9539f86712","keywords":null,"link":"/360/20210619_Philippe_Dam_Brusszelnek_az_asztalra_kell_csapnia_a_magyar_es_a_lengyel_kormany_miatt","timestamp":"2021. június. 19. 09:10","title":"Philippe Dam: Brüsszel csapjon az asztalra a magyar és a lengyel kormány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]