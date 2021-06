Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6ea0db38-228c-4b42-9bf8-18c18e9792fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az oldal Zimány Linda és Rácz Jenő csuklójára is vetett egy pillantást. ","shortLead":"Az oldal Zimány Linda és Rácz Jenő csuklójára is vetett egy pillantást. ","id":"20210622_csuklon_szpotting_karora_ora_csanyi_sandor_merkely_bela_bayer_zsolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ea0db38-228c-4b42-9bf8-18c18e9792fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b4e05ce-dd73-4778-83a4-2ee49f78f2c3","keywords":null,"link":"/elet/20210622_csuklon_szpotting_karora_ora_csanyi_sandor_merkely_bela_bayer_zsolt","timestamp":"2021. június. 22. 16:49","title":"Egy új Instagram-oldal szerint Merkely Béla és Bayer Zsolt is drága karórát hord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9774d376-2fa5-4507-a7f9-7b928a52f337","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Prostitúcióra kényszerítették a lányokat, a pénzt viszont elvették tőlük.","shortLead":"Prostitúcióra kényszerítették a lányokat, a pénzt viszont elvették tőlük.","id":"20210622_Fenyuzo_eletet_eltek_a_lanyokat_futtato_szolnoki_emberkereskedok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9774d376-2fa5-4507-a7f9-7b928a52f337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea1174c-29e7-438b-990d-a0844b44b39a","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_Fenyuzo_eletet_eltek_a_lanyokat_futtato_szolnoki_emberkereskedok","timestamp":"2021. június. 22. 07:42","title":"Fényűző életet éltek a lányokat futtató szolnoki emberkereskedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cfc41f-1a61-4f9b-949b-60d442b61209","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az út menti árokba csapódott egy személyautó.\r

","shortLead":"Az út menti árokba csapódott egy személyautó.\r

","id":"20210623_halalos_baleset_m7","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02cfc41f-1a61-4f9b-949b-60d442b61209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a504c6-10f5-4be7-9edb-0a5e27666208","keywords":null,"link":"/cegauto/20210623_halalos_baleset_m7","timestamp":"2021. június. 23. 05:40","title":"Halálos baleset az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95dc9e4-0c7d-4243-86ac-313af66648d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA azt akarja a nézőszám emelése mellett, hogy a szponzorok, valamint a VIP-vendégek mentesüljenek a járványügyi korlátozások alól. A The Times szerint Londonban marad a finálé.","shortLead":"Az UEFA azt akarja a nézőszám emelése mellett, hogy a szponzorok, valamint a VIP-vendégek mentesüljenek a járványügyi...","id":"20210621_uefa_nezoszam_london","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c95dc9e4-0c7d-4243-86ac-313af66648d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19bca35-543e-4641-a6d1-a73dd1c152de","keywords":null,"link":"/sport/20210621_uefa_nezoszam_london","timestamp":"2021. június. 21. 20:07","title":"Az UEFA 65 ezer nézőt akar az Eb-döntőn, az olasz kormányfő Rómában látná szívesen a meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d97c98-ed94-45ad-9caa-ee16e4db86c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadó ököllel ütötte az áldozatát, majd repült a szék is.","shortLead":"A támadó ököllel ütötte az áldozatát, majd repült a szék is.","id":"20210621_pecs_belvaros_kiraly_utcaetterem_verekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39d97c98-ed94-45ad-9caa-ee16e4db86c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e83255-e619-4dc4-b87c-f71bc7c8eb2d","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_pecs_belvaros_kiraly_utcaetterem_verekedes","timestamp":"2021. június. 21. 19:35","title":"Videó: Bokszmeccsé fajult két férfi vitája egy pécsi belvárosi étteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetség nem akar belefolyni politikai ügyekbe. ","shortLead":"A szövetség nem akar belefolyni politikai ügyekbe. ","id":"20210622_UEFA_szivarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79a3b75-217a-42ba-b841-f9a9761c47dd","keywords":null,"link":"/sport/20210622_UEFA_szivarvany","timestamp":"2021. június. 22. 11:03","title":"Az UEFA megtiltotta, hogy szivárványos stadionban tartsák a német–magyar mérkőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ceed29d-7b3b-40e9-9142-0dedded24f3e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Azt próbálják a kutatók megérteni, hogy vándorolnak a rovarok és miként terjeszthetik az általuk hordozott betegségeket.","shortLead":"Azt próbálják a kutatók megérteni, hogy vándorolnak a rovarok és miként terjeszthetik az általuk hordozott betegségeket.","id":"20210622_bogancslepke_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ceed29d-7b3b-40e9-9142-0dedded24f3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2054c712-7649-4de2-8dcb-10eb183867bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_bogancslepke_kutatas","timestamp":"2021. június. 22. 21:41","title":"Kiderült egy rovarról, hogy 12-14 ezer kilométert is képes megtenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814aa764-2040-4906-93db-a58642e1e174","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az elmúlt napokban az Apple Daily főszerkesztőjét és több újságíróját is őrizetbe vették. Kiadója csütörtökön publikálja az utolsó példányt.","shortLead":"Az elmúlt napokban az Apple Daily főszerkesztőjét és több újságíróját is őrizetbe vették. Kiadója csütörtökön...","id":"20210623_apple_daily_kina_hongkong_rendorseg_letartoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=814aa764-2040-4906-93db-a58642e1e174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc9384a-b446-45fb-beef-ea210177cf0d","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_apple_daily_kina_hongkong_rendorseg_letartoztatas","timestamp":"2021. június. 23. 12:12","title":"Lefejezték, vége a legnagyobb hongkongi demokráciapárti lapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]