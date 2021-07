Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bc8f1d73-e6f4-4e7e-8b46-c87bde6336d7","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Még szorosabbra fogta Orbán Viktor az adóhivatal ellenőrzését. A NAV új elnöke eddig is a miniszterelnök munkáját segítette, ráadásul az informatikai szakember számára a Tiborcz család sem ismeretlen. Meg is kezdődött a találgatás, mire kellett a váltás.","shortLead":"Még szorosabbra fogta Orbán Viktor az adóhivatal ellenőrzését. A NAV új elnöke eddig is a miniszterelnök munkáját...","id":"20210630_adohatosag_varga_mihaly_valtas_vagujhelyi_ferenc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc8f1d73-e6f4-4e7e-8b46-c87bde6336d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcf72a0-c39d-4187-a651-e5795278e445","keywords":null,"link":"/360/20210630_adohatosag_varga_mihaly_valtas_vagujhelyi_ferenc","timestamp":"2021. június. 30. 13:00","title":"Rossz és még rosszabb magyarázatok vannak a NAV elnök lecserélésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ff8c07-09ca-4138-9ccb-b87f8077b5c7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"75 perc kemény mezőnyfoci után az Anglia-Németország nyolcaddöntő utolsó negyedórájára az angol csapatnak maradt igazán ereje, két góllal döntötték el a továbbjutást.","shortLead":"75 perc kemény mezőnyfoci után az Anglia-Németország nyolcaddöntő utolsó negyedórájára az angol csapatnak maradt igazán...","id":"20210629_anglia_nemetorszag_osszefoglalo_Eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8ff8c07-09ca-4138-9ccb-b87f8077b5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9bc245-cc97-4aaa-9de4-658ed284a6ff","keywords":null,"link":"/sport/20210629_anglia_nemetorszag_osszefoglalo_Eb","timestamp":"2021. június. 29. 20:04","title":"Nem ment könnyen, de bedarálta az angol válogatott a németeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f66caec-b494-4cdc-88d3-3ff40ec4e7b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előretört a futball a Forbes idei listáján, ahol az eredmények mellett a pénztermelő képességet is súlyozták.","shortLead":"Előretört a futball a Forbes idei listáján, ahol az eredmények mellett a pénztermelő képességet is súlyozták.","id":"20210630_Hosszu_Katinka_szoboszlai_dominik_forbes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f66caec-b494-4cdc-88d3-3ff40ec4e7b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b502652-c04e-4302-977b-d69de8d27462","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_Hosszu_Katinka_szoboszlai_dominik_forbes","timestamp":"2021. június. 30. 07:00","title":"Hosszú Katinka és Szoboszlai Dominik a legértékesebb magyar sportolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b330728d-da08-465d-8f46-e1881a94aeb2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A külügyminiszter azt taglalta a bajor belügyminiszternek küldött levelében, hogy példátlan inzultus érte a magyar válogatottat.","shortLead":"A külügyminiszter azt taglalta a bajor belügyminiszternek küldött levelében, hogy példátlan inzultus érte a magyar...","id":"20210630_szijjarto_tajekoztatas_munchen_meccs_magyar_drukkerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b330728d-da08-465d-8f46-e1881a94aeb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02e5a22-90be-4aca-b572-6fe0745f3aa6","keywords":null,"link":"/sport/20210630_szijjarto_tajekoztatas_munchen_meccs_magyar_drukkerek","timestamp":"2021. június. 30. 17:53","title":"Szijjártó még mindig a szivárványzászlós szurkoló miatt háborog, tudni akarja, hogy milyen büntetést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2729481-0290-4b75-b4d4-9de51175c675","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A skót falu a 20. század elején néptelenedett el.","shortLead":"A skót falu a 20. század elején néptelenedett el.","id":"20210630_falu_skocia_lawers","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2729481-0290-4b75-b4d4-9de51175c675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfacface-46a8-42d3-9a13-09bdd0037b44","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210630_falu_skocia_lawers","timestamp":"2021. június. 30. 06:02","title":"51 millió forintért vihető egy kísértetjárta falu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e4391b5-2d46-42e8-a620-d2142504654b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten járt az azeri nemzetgyűlés elnöke, Kövér László a Parlamentben fogadta.","shortLead":"Budapesten járt az azeri nemzetgyűlés elnöke, Kövér László a Parlamentben fogadta.","id":"20210630_kover_laszlo_azerbajdzsan_hazelnok_sahiba_gafarova","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e4391b5-2d46-42e8-a620-d2142504654b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3544ed89-21bf-4d0c-93c8-1975671d73ef","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_kover_laszlo_azerbajdzsan_hazelnok_sahiba_gafarova","timestamp":"2021. június. 30. 21:27","title":"Kövér szerint a türk nyelv és a kulturális rokonság összekapcsolja az azeri és a magyar népet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0461fc2d-0fe9-428a-8684-3c9c7ff4216a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az esetről készült videón jól látszik, hogy a kocsi közelében szinte azonnal felcsaptak a lángok. A sofőrnek azonban nem lett komolyabb baja.","shortLead":"Az esetről készült videón jól látszik, hogy a kocsi közelében szinte azonnal felcsaptak a lángok. A sofőrnek azonban...","id":"20210630_benzinkut_kalifornia_baleset_toltoallomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0461fc2d-0fe9-428a-8684-3c9c7ff4216a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602aa380-5262-4ed8-8221-9797bc6f82d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210630_benzinkut_kalifornia_baleset_toltoallomas","timestamp":"2021. június. 30. 10:39","title":"Kirobbant a helyéről a töltőállomás, olyan erővel csapódott egy autós a benzinkútba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a1acf4-ffb1-4ea3-b9b3-413191a0adcf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB kamatemelése jó irány, de késve jött és kevés, az infláció letöréséhez nem elég a jegybank, a kormányra is szükség van, az államadósság magas szintje pedig akkor okozhat bajt, ha rossz célra költik el a pénzt – erről is beszélt Surányi György a HVG-nek adott interjújában.","shortLead":"Az MNB kamatemelése jó irány, de késve jött és kevés, az infláció letöréséhez nem elég a jegybank, a kormányra is...","id":"20210630_Suranyi_Gyorgy_mnb_inflacio_adossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2a1acf4-ffb1-4ea3-b9b3-413191a0adcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f06f24-bead-44f6-ab5b-bba9618a29cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_Suranyi_Gyorgy_mnb_inflacio_adossag","timestamp":"2021. június. 30. 15:01","title":"Surányi György: nem az eladósodásból lehet nagy baj, hanem abból, ha a betont is betonba öntjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]