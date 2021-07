Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"879dd323-18ed-49f8-9e97-2ab5c1d6c37f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A belföldi utazások és a kevésbé ismert úti célok a népszerűek a Mastercard felmérése szerint.","shortLead":"A belföldi utazások és a kevésbé ismert úti célok a népszerűek a Mastercard felmérése szerint.","id":"20210705_mastercard_turizmus_felmeres_kiadvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=879dd323-18ed-49f8-9e97-2ab5c1d6c37f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e8b68b-70e6-4f6a-ac3c-236c683ddbde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_mastercard_turizmus_felmeres_kiadvany","timestamp":"2021. július. 05. 13:11","title":"Beindult a turizmus: még rengetegen autóznak, de év végére pilótahiányt jósolnak az elemzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92083f1b-b787-43db-afea-59a2bead9792","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kéri a Greenpeace és az UNESCO is a Fertő tó partján zajló beruházás leállítását, a kormány hajthatatlan.","shortLead":"Hiába kéri a Greenpeace és az UNESCO is a Fertő tó partján zajló beruházás leállítását, a kormány hajthatatlan.","id":"20210704_Meszaros_cege_folytatja_a_30_milliardos_Fertotavi_beruhazast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92083f1b-b787-43db-afea-59a2bead9792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba7eb17-10cb-4006-ac27-991ec290335c","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_Meszaros_cege_folytatja_a_30_milliardos_Fertotavi_beruhazast","timestamp":"2021. július. 04. 21:43","title":"Mészáros cége folytatja a 30 milliárdos Fertő tavi beruházást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a9c306f-59c9-4803-9762-d735de0e3ca5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Amikor igent mondunk a Diákvárosra, akkor természetesen nemet mondunk a Fudan-beruházásra is” – hangoztatta a főpolgármester. ","shortLead":"„Amikor igent mondunk a Diákvárosra, akkor természetesen nemet mondunk a Fudan-beruházásra is” – hangoztatta...","id":"20210704_karacsony_gergely_diakvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a9c306f-59c9-4803-9762-d735de0e3ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b456f735-79ea-45af-8620-fb1f5ae6805a","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_karacsony_gergely_diakvaros","timestamp":"2021. július. 04. 12:59","title":"Karácsony Gergely: A Diákváros ügye a kormány egyik legnagyobb árulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit egészségügyi szakemberek szerint nem szerencsés, ha a legfontosabb korlátozó intézkedéseket egyszerre törlik el.","shortLead":"A brit egészségügyi szakemberek szerint nem szerencsés, ha a legfontosabb korlátozó intézkedéseket egyszerre törlik el.","id":"20210705_koronavirus_jarvany_mutacio_jarvanykezeles_enyhites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563d84b0-f835-495c-9bc4-0a203da86f1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_koronavirus_jarvany_mutacio_jarvanykezeles_enyhites","timestamp":"2021. július. 05. 18:03","title":"Új koronavírus-mutációk alakulhatnak ki, ha túl gyorsan enyhítik a korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt éve nincsenek már képernyőn a „humor nagyágyúi”, de a Heti Hetes egykori készítői egymásról továbbra is rendre kitálalnak. Most épp a műsor producere, Ónodi György beszélt a Boros Lajos YouTube-on futó műsorában néhány szereplőről.","shortLead":"Öt éve nincsenek már képernyőn a „humor nagyágyúi”, de a Heti Hetes egykori készítői egymásról továbbra is rendre...","id":"20210705_Verebes_hazug_Havas_ujsagirocska_Csiszar_buta__egyre_rondabb_a_Heti_hetes_utoelete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08be0d27-c11c-4e94-8c41-7ef07f74fdf4","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Verebes_hazug_Havas_ujsagirocska_Csiszar_buta__egyre_rondabb_a_Heti_hetes_utoelete","timestamp":"2021. július. 05. 11:37","title":"Verebes „hazug”, Havas „újságírócska”, Csiszár „buta” – egyre rondább a Heti Hetes utóélete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27077e5-d523-4fae-83ab-7ee620bcd37c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Jeruzsálemi Héber Egyetem szakértői csoportja szombaton azonnali intézkedéseket sürgetett a járvány negyedik hullámának megállítására.","shortLead":"A Jeruzsálemi Héber Egyetem szakértői csoportja szombaton azonnali intézkedéseket sürgetett a járvány negyedik...","id":"20210704_izrael_koronavirus_covid19_fertozes_vedooltas_vakcina_sulyos_megbetegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c27077e5-d523-4fae-83ab-7ee620bcd37c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45aa1583-4bfa-41dd-868a-362a00be3e9b","keywords":null,"link":"/vilag/20210704_izrael_koronavirus_covid19_fertozes_vedooltas_vakcina_sulyos_megbetegedes","timestamp":"2021. július. 04. 12:42","title":"Egyre több a súlyosan beteg koronavírusos Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba","c_author":"","category":"tudomany","description":"Félezer üzletet volt kénytelen bezárni a Coop Sweden, amely csak az egyik áldozata a világszerte több szervezetet érintő kolosszális kibertámadásnak.","shortLead":"Félezer üzletet volt kénytelen bezárni a Coop Sweden, amely csak az egyik áldozata a világszerte több szervezetet...","id":"20210704_Kibertamadas_utotte_ki_a_Coop_sved_bolthalozatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1eb09ca-161b-47cf-a1d2-ea779df033ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_Kibertamadas_utotte_ki_a_Coop_sved_bolthalozatat","timestamp":"2021. július. 04. 14:37","title":"Kibertámadás ütötte ki a Coop svéd bolthálózatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e80e1c-5573-4ee1-8b15-34b8ba08aaac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan még nem tudni, mikor mutatja be a Samsung a legújabb összehajtható telefonjait, azonban egyre többet tudni róluk. Legutóbb a kijelzőik méretei szivárogtak ki, megerősítve a korábbi értesüléseket.","shortLead":"Hivatalosan még nem tudni, mikor mutatja be a Samsung a legújabb összehajtható telefonjait, azonban egyre többet tudni...","id":"20210704_samsung_galaxy_z_fold3_zflip3_osszehajthato_telefonok_kijelzomeret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79e80e1c-5573-4ee1-8b15-34b8ba08aaac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a82b53a-4cf7-4d47-8687-6703bdd0604e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_samsung_galaxy_z_fold3_zflip3_osszehajthato_telefonok_kijelzomeret","timestamp":"2021. július. 04. 16:03","title":"Mekkorák lesznek a Samsung új összehajtható telefonjainak képernyői?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]