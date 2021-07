Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1533943d-0d4d-4416-a996-f04de26e0c69","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Száz százalékosan visszatért Lengyelországba.","shortLead":"Száz százalékosan visszatért Lengyelországba.","id":"20210704_donald_tusk_europai_neppart_elnokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1533943d-0d4d-4416-a996-f04de26e0c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9990d78-9e86-4264-b7da-88eca30f2706","keywords":null,"link":"/vilag/20210704_donald_tusk_europai_neppart_elnokseg","timestamp":"2021. július. 04. 18:58","title":"Donald Tusk lemond az Európai Néppárt elnökségéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f93eb5e-51ca-478e-8ac5-9d740d74a9c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 11 egyik fontos követelménye, hogy a gép, amin használják, rendelkezzen a TPM nevű biztonsági processzorral. 