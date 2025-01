Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"44a439f0-9cea-435a-8dd6-e0a1e25d3009","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Tűz ütött ki egy dallasi bevásárlóközpontban helyi idő szerint pénteken, több mint ötszáz állat elpusztult – írta közleményében Texas szövetségi állam dallasi tűzoltósága.","shortLead":"Tűz ütött ki egy dallasi bevásárlóközpontban helyi idő szerint pénteken, több mint ötszáz állat elpusztult – írta...","id":"20250104_500-kisallat-pusztult-el-kigyulladt-egy-dallasi-bevasarlokozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44a439f0-9cea-435a-8dd6-e0a1e25d3009.jpg","index":0,"item":"5f3930e5-2ed8-449f-b8f2-eb5434f92800","keywords":null,"link":"/vilag/20250104_500-kisallat-pusztult-el-kigyulladt-egy-dallasi-bevasarlokozpont","timestamp":"2025. január. 04. 13:20","title":"Több mint 500 kisállat pusztult el, miután kigyulladt egy dallasi bevásárlóközpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce1602f-46ad-4661-a007-051ad5de3fd3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók vizsgálata alapján napi 22 percnyi testmozgás elegendő ahhoz, hogy csökkenjen 19 krónikus betegség kialakulásának kockázata.","shortLead":"Amerikai kutatók vizsgálata alapján napi 22 percnyi testmozgás elegendő ahhoz, hogy csökkenjen 19 krónikus betegség...","id":"20250103_egeszseges-eletmod-testmozgas-kronikus-betegsegek-kialakulasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ce1602f-46ad-4661-a007-051ad5de3fd3.jpg","index":0,"item":"ccff5f09-6dd9-4be5-a7e7-34f5e088f58f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_egeszseges-eletmod-testmozgas-kronikus-betegsegek-kialakulasa","timestamp":"2025. január. 03. 19:03","title":"Jegyezze meg ezt a két számot: 22 és 19. Emlékeztetni fogják az egészségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1962a140-4bf1-42dc-aaff-55b0e3ddb965","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Látványos csillaghullással kezdődik az év, érkeznek a Quadrantidák, az egyik legbőségesebb meteorzáport hozó raj – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló.","shortLead":"Látványos csillaghullással kezdődik az év, érkeznek a Quadrantidák, az egyik legbőségesebb meteorzáport hozó raj –...","id":"20250103_quadrantidak-meteorraj-csillaghullas-meteorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1962a140-4bf1-42dc-aaff-55b0e3ddb965.jpg","index":0,"item":"f22c1212-40e9-4882-bea7-85213809071c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_quadrantidak-meteorraj-csillaghullas-meteorok","timestamp":"2025. január. 03. 12:03","title":"Nézzen az égre péntek este: jönnek a Quadrantidák, fényes tűzgömbök is lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14c180d-4744-4213-bc81-e44d8d06c861","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos azonosította a férfit, akit az indiai Keralában magánlátogatáson lévő Orbán Viktor kíséretében fotóztak. Krishna Kumar Magyarországon működtet ájurvédikus gyógyító központot, és ebben Gattyán György az üzlettársa.","shortLead":"Hadházy Ákos azonosította a férfit, akit az indiai Keralában magánlátogatáson lévő Orbán Viktor kíséretében fotóztak...","id":"20250105_Gattyan-uzlettars-ajurvedikus-gyogyito-kiserte-el-Orbant-Indiaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e14c180d-4744-4213-bc81-e44d8d06c861.jpg","index":0,"item":"0d64abc9-8df1-4a24-acfc-9fe4f28a69f6","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Gattyan-uzlettars-ajurvedikus-gyogyito-kiserte-el-Orbant-Indiaba","timestamp":"2025. január. 05. 10:32","title":"Gattyán-üzlettárs ájurvédikus gyógyító kísérte el Orbán Viktort Indiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3218eb49-52b0-4ee6-acec-bf5bacbd39ce","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Tíz éve van a “királyi televízióban”.","shortLead":"Tíz éve van a “királyi televízióban”.","id":"20250104_Fabry-Sandor-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3218eb49-52b0-4ee6-acec-bf5bacbd39ce.jpg","index":0,"item":"3179b850-ecf1-4d6e-9e28-5ad67b20fb8c","keywords":null,"link":"/elet/20250104_Fabry-Sandor-interju","timestamp":"2025. január. 04. 17:01","title":"Kossuth-díjnak örülne Fábry Sándor, de „ezektől” semmit nem vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e168356-2673-4a8e-b8d6-b4d035040d09","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A japán Nippon Steel megvette volna a US Steelt.","shortLead":"A japán Nippon Steel megvette volna a US Steelt.","id":"20250103_15-milliard-dollaros-uzletre-mondott-nemet-Biden-elnoksege-utolso-napjaiban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e168356-2673-4a8e-b8d6-b4d035040d09.jpg","index":0,"item":"832aad29-6838-410e-8d43-91e2536b0beb","keywords":null,"link":"/kkv/20250103_15-milliard-dollaros-uzletre-mondott-nemet-Biden-elnoksege-utolso-napjaiban","timestamp":"2025. január. 03. 15:08","title":"15 milliárd dolláros üzletre mondott nemet Biden elnöksége utolsó napjaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e1711f-54d2-4d48-836f-aae8a638a80d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A helyszínre mentőt is riasztottak.","shortLead":"A helyszínre mentőt is riasztottak.","id":"20250104_Villamosbaleset-tortent-a-XVIII-keruletben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5e1711f-54d2-4d48-836f-aae8a638a80d.jpg","index":0,"item":"e431487c-ad3e-457a-a48b-7dea51de4578","keywords":null,"link":"/cegauto/20250104_Villamosbaleset-tortent-a-XVIII-keruletben","timestamp":"2025. január. 04. 14:08","title":"Villamosbaleset történt a XVIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b0af03-90e1-48b1-a640-a3dcc1dda086","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"360","description":"Érezhetően tovább drágultak az élelmiszerek, sokaknak kell még szorosabbra húzni a nadrágszíjat, és ez nem kellemes érzés. Balázs Barbara újságíró és takarékos gasztroblogger könyve útmutató ahhoz, hogyan lehet a házikoszttal takarékoskodni, milyen a mértékletes konyha, és hogyan győzhetjük le a kisebbségi komplexusainkat, ha főzésről van szó. <strong>Mit érdemes megtartani a régi idők szokásaiból</strong>, és hogyan spóroljanak, akik speciális diétára szorulnak?","shortLead":"Érezhetően tovább drágultak az élelmiszerek, sokaknak kell még szorosabbra húzni a nadrágszíjat, és ez nem kellemes...","id":"20250103_balazs-barbara-asszonypajtas-takarekos-szereny-egyszeru-konyha-szakacskonyv-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65b0af03-90e1-48b1-a640-a3dcc1dda086.jpg","index":0,"item":"44d98f9c-5173-4489-ad57-a69f0c3141b1","keywords":null,"link":"/360/20250103_balazs-barbara-asszonypajtas-takarekos-szereny-egyszeru-konyha-szakacskonyv-interju","timestamp":"2025. január. 03. 19:45","title":"„Szüleink és nagyszüleink rutinszerűen spóroltak” – de lehet-e egyszerre takarékoskodni és egészségesen étkezni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]