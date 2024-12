Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8a691b6a-724e-4fb0-9fa4-19945627f893","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A riporter azt írta, az új formátumokkal visszatér a klasszikus, hagyományos portrébeszélgetésekhez.","shortLead":"A riporter azt írta, az új formátumokkal visszatér a klasszikus, hagyományos portrébeszélgetésekhez.","id":"20241230_Kadarkai-Endre-uj-musorok-RTL-Reggeli","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a691b6a-724e-4fb0-9fa4-19945627f893.jpg","index":0,"item":"dde1f179-c5f1-41df-893e-a753fbf53dfc","keywords":null,"link":"/elet/20241230_Kadarkai-Endre-uj-musorok-RTL-Reggeli","timestamp":"2024. december. 30. 15:04","title":"Kadarkai Endre két új műsorát adja az RTL januártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a31e414-62f1-4e0f-a850-3aca9597afc7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendelkezésre azért volt szükség, mert a korábban önpuccsal próbálkozó, hivatalából felfüggesztett államfő harmadjára sem jelent meg az ügyében felállt nyomozóbizottság kihallgatásán.","shortLead":"A rendelkezésre azért volt szükség, mert a korábban önpuccsal próbálkozó, hivatalából felfüggesztett államfő harmadjára...","id":"20241231_del-korea-elfogatoparancs-elnok-onpuccs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a31e414-62f1-4e0f-a850-3aca9597afc7.jpg","index":0,"item":"2ae1d809-c4f3-4bbf-8e39-691221764adf","keywords":null,"link":"/vilag/20241231_del-korea-elfogatoparancs-elnok-onpuccs","timestamp":"2024. december. 31. 08:50","title":"Elfogatóparancsot adtak ki Jun Szogjol dél-koreai elnök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b788366-75f3-426d-9076-8a9b940fc7a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Lesz új est, valahol, valamikor, és lehet, hogy még írok is valamit. Ez a szép és kétségbeejtő ebben: nem tudom pontosan, mikor, mit, hogyan” – fogalmazott posztjában a humorista. ","shortLead":"„Lesz új est, valahol, valamikor, és lehet, hogy még írok is valamit. Ez a szép és kétségbeejtő ebben: nem tudom...","id":"20241230_Bodocs-Tibor-alkotoi-szabadsag-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b788366-75f3-426d-9076-8a9b940fc7a1.jpg","index":0,"item":"50fc2128-223e-4897-a49c-4d5aabe2d1d3","keywords":null,"link":"/elet/20241230_Bodocs-Tibor-alkotoi-szabadsag-bejelentes","timestamp":"2024. december. 30. 14:00","title":"Bödőcs Tibor alkotói szabadságra megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főügyészség négy vádlottal szemben fegyház-, kettővel szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza.","shortLead":"A főügyészség négy vádlottal szemben fegyház-, kettővel szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza.","id":"20241230_csoportos-rablas-vademeles-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"aab9fc8a-69d9-45b4-82f8-7f0fd5be7ef9","keywords":null,"link":"/itthon/20241230_csoportos-rablas-vademeles-budapest","timestamp":"2024. december. 30. 11:53","title":"Csoportos rablás miatt emeltek vádat hat férfival szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35340df3-b0dc-4448-8fbb-d2946903652f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Trustify parkja 40 megawatt kapacitású lesz, a kivitelezés más januárban elindul.","shortLead":"A Trustify parkja 40 megawatt kapacitású lesz, a kivitelezés más januárban elindul.","id":"20241230_Napelemparkot-epit-Kiskunhalason-a-Nagy-Marton-testverehez-kotheto-alapkezelo-Trustify-Nagy-Szilard-Fenyvesi-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35340df3-b0dc-4448-8fbb-d2946903652f.jpg","index":0,"item":"63be688e-6737-4d6c-a144-b7473ae4640a","keywords":null,"link":"/kkv/20241230_Napelemparkot-epit-Kiskunhalason-a-Nagy-Marton-testverehez-kotheto-alapkezelo-Trustify-Nagy-Szilard-Fenyvesi-Peter","timestamp":"2024. december. 30. 12:31","title":"Napelemparkot épít Kiskunhalason a Nagy Márton testvéréhez köthető alapkezelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d07da5-d18f-43e6-8694-c217096cf33d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szintén turistaként az Egyesült Arab Emírségekbe látogató lány azóta már be is töltötte a 18. életévét.","shortLead":"A szintén turistaként az Egyesült Arab Emírségekbe látogató lány azóta már be is töltötte a 18. életévét.","id":"20241230_Bebortonoz-Dubaj-kiskoru-turista-szex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79d07da5-d18f-43e6-8694-c217096cf33d.jpg","index":0,"item":"2a630411-0b0b-4c33-b12e-c625baa3f526","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_Bebortonoz-Dubaj-kiskoru-turista-szex","timestamp":"2024. december. 30. 20:37","title":"Bebörtönöztek Dubajban egy 18 éves turistát, mert lefeküdt egy 17 éves lánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079a5092-2b44-4ee1-8d9c-b0a8ec32f3a8","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"gazdasag","description":"A kazahsztáni és dél-koreai halálos légi balesetek – ahol a túlélőket a repülőgépek hátsó üléseiből sikerült élve kiszabadítani – felvetették a kérdést, hogy vajon a repülőgép végében lévő ülések biztonságosabbak-e a többinél.","shortLead":"A kazahsztáni és dél-koreai halálos légi balesetek – ahol a túlélőket a repülőgépek hátsó üléseiből sikerült élve...","id":"20241230_repules-repulogep-veszely-baleset-biztonsagos-kockazat-utas-ules-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/079a5092-2b44-4ee1-8d9c-b0a8ec32f3a8.jpg","index":0,"item":"7f78a4d5-09ad-4882-aee5-27fa3ed780ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241230_repules-repulogep-veszely-baleset-biztonsagos-kockazat-utas-ules-ebx","timestamp":"2024. december. 30. 17:27","title":"Tényleg biztonságosabbak a repülőgépek hátsó ülései egy baleset esetén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7204547c-bab0-4cb4-8bcc-b4bca2fc878a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kevesen tudják, hogy a bajor gyártó legnagyobb luxusmodelljéből a 80-as évek elején kombi változat is készült.","shortLead":"Kevesen tudják, hogy a bajor gyártó legnagyobb luxusmodelljéből a 80-as évek elején kombi változat is készült.","id":"20241231_elado-egy-szinte-nem-is-letezo-43-eves-kombi-7-es-bmw-735i-touring","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7204547c-bab0-4cb4-8bcc-b4bca2fc878a.jpg","index":0,"item":"01c4ecf6-3e6e-4c75-8047-da5896ee60f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20241231_elado-egy-szinte-nem-is-letezo-43-eves-kombi-7-es-bmw-735i-touring","timestamp":"2024. december. 31. 07:21","title":"Eladó egy szinte nem is létező 43 éves kombi 7-es BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]