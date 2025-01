Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A magyar gazdaság 2025-ben növekedésnek indul, kérdés, mennyire tempósan. A keresetek átlagos vásárlóereje biztosan nő, a nyugdíjaké viszont majdnem az év egészében csökken, a forint értékállóságát pedig a jegybank új elnökének kellene megőriznie.","shortLead":"A magyar gazdaság 2025-ben növekedésnek indul, kérdés, mennyire tempósan. A keresetek átlagos vásárlóereje biztosan nő...","id":"20250104_hvg-magyar-gazdasag-2025-ugras-helyett-kapaszkodas-valtozo-szereposztas-vegletek_kozott-mnb-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544.jpg","index":0,"item":"09883cab-abb7-4c55-8907-17335cb8b916","keywords":null,"link":"/360/20250104_hvg-magyar-gazdasag-2025-ugras-helyett-kapaszkodas-valtozo-szereposztas-vegletek_kozott-mnb-nagy-marton","timestamp":"2025. január. 04. 07:00","title":"Orbán repülőrajtot ígért a magyar gazdaságban, de van itt pár probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e63cea-e9c6-4613-b7f0-4183e89ff6d7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A távozó pénzügyminisztert éltető szinte összes példa a 2000-es és a 2010-es évekből származik.","shortLead":"A távozó pénzügyminisztert éltető szinte összes példa a 2000-es és a 2010-es évekből származik.","id":"20250104_iparkamara-hirdetes-varga-mihaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19e63cea-e9c6-4613-b7f0-4183e89ff6d7.jpg","index":0,"item":"30a053cb-4623-4e57-bf77-c789bcc484e9","keywords":null,"link":"/kkv/20250104_iparkamara-hirdetes-varga-mihaly","timestamp":"2025. január. 04. 09:53","title":"„Köszönjük, miniszter úr!” – az iparkamara fizetett hirdetése mennybe meneszti és dicsfénnyel övezi a távozó Varga Mihályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6875e49-7da6-4a70-98a5-748932320759","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Két nappal az Aszad-rezsim december eleji bukása után már a menekültek hazaküldéséről beszéltek, most ezt a belügyminiszter is megerősítette. Februárban előrehozott választások lesznek, és a migrációt tekintik a németek a második legnagyobb problémának.","shortLead":"Két nappal az Aszad-rezsim december eleji bukása után már a menekültek hazaküldéséről beszéltek, most ezt...","id":"20250105_Nemetorszagban-tartozkodo-sziriaiaknak-vissza-kell-terniuk-hazajukba-jelentette-ki-a-nemet-belugyminiszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6875e49-7da6-4a70-98a5-748932320759.jpg","index":0,"item":"534eb5e4-60b8-40e7-afe6-d6826e00bdc6","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_Nemetorszagban-tartozkodo-sziriaiaknak-vissza-kell-terniuk-hazajukba-jelentette-ki-a-nemet-belugyminiszter","timestamp":"2025. január. 05. 10:51","title":"A Németországban tartózkodó szíriaiaknak haza kell térniük a német belügyminiszter szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14c180d-4744-4213-bc81-e44d8d06c861","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök egy helyi újság információi szerint az indiai Kerala államban tartózkodik éppen családjával, míg Robert Fico egy vietnami luxushotelben múlatja idejét. A kettő közti hasonlóság az, hogy hivatalosan egyiket sem kommunikálták, Orbán téli nyaralását viszont nem is cáfolták.","shortLead":"A magyar miniszterelnök egy helyi újság információi szerint az indiai Kerala államban tartózkodik éppen családjával...","id":"20250104_orban-viktor-indiaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e14c180d-4744-4213-bc81-e44d8d06c861.jpg","index":0,"item":"e6acfdc7-d4b7-40cd-b41e-e78cee5720e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250104_orban-viktor-indiaban","timestamp":"2025. január. 04. 13:00","title":"Dél-Indiában kapták lencsevégre Orbán Viktort, magánúton lehet ott családjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b1edb7-b8aa-4100-9629-4e35e2f9fb4c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sokféle egészségügyi problémát kimutat, de igen körülményesen használható eljárás az EEG-vizsgálat. Egy amerikai módszerrel sokkal egyszerűbbé válhat ez a fajta diagnosztika.","shortLead":"Sokféle egészségügyi problémát kimutat, de igen körülményesen használható eljárás az EEG-vizsgálat. Egy amerikai...","id":"20250104_hvg-tetovalt-eeg-vizsgalat-tintas-suveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9b1edb7-b8aa-4100-9629-4e35e2f9fb4c.jpg","index":0,"item":"ae4094da-c336-483c-a0dd-616c0659e2b1","keywords":null,"link":"/360/20250104_hvg-tetovalt-eeg-vizsgalat-tintas-suveg","timestamp":"2025. január. 04. 15:45","title":"Rákot, epilepsziát is kimutat a vizsgálat, és így már sokkal egyszerűbb lesz elvégezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156da1e3-15e2-4ad8-90a6-47f3cc6445a1","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A rizottó az olasz konyha egyik legváltozatosabb és legkedveltebb fogása, amely számtalan formában elkészíthető. Íme néhány főzési tipp Maxine Clark gasztronómiai szakíró és főzőtanár Rizottó című könyvéből. Részlet.","shortLead":"A rizottó az olasz konyha egyik legváltozatosabb és legkedveltebb fogása, amely számtalan formában elkészíthető. Íme...","id":"20250104_Ime-7-alaptipp-a-tokeletes-rizotto-elkeszitesehez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/156da1e3-15e2-4ad8-90a6-47f3cc6445a1.jpg","index":0,"item":"37aca7cd-e030-4472-8dbf-b6f3e5af5251","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250104_Ime-7-alaptipp-a-tokeletes-rizotto-elkeszitesehez","timestamp":"2025. január. 04. 19:15","title":"Íme 7 alaptipp a tökéletes rizottó elkészítéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f53270-8575-4c27-b488-e99cfa7dcad1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Etihad légitársaság gépe épp az Egyesült Arab Emírségek felé indult volna el, amikor a futómű felől füst szállt fel.","shortLead":"Az Etihad légitársaság gépe épp az Egyesült Arab Emírségek felé indult volna el, amikor a futómű felől füst szállt fel.","id":"20250105_boeing-787-9-dreamliner-futomu-tuz-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28f53270-8575-4c27-b488-e99cfa7dcad1.jpg","index":0,"item":"db50bbab-7d48-4f53-8df6-903e8456fccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250105_boeing-787-9-dreamliner-futomu-tuz-baleset","timestamp":"2025. január. 05. 15:31","title":"Kigyulladt egy Boeing futóműve felszállás közben Melbourne-ben, tűzoltók oltották el a lángokat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702a6d22-f803-4aba-a772-23044a126eb4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A döntést nem indokolták, de vélhetően ukrán dróntámadás veszélye áll a háttérben.","shortLead":"A döntést nem indokolták, de vélhetően ukrán dróntámadás veszélye áll a háttérben.","id":"20250104_szentpetervar-pulkovo-repuloter-lezaras-biztonsagi-okok-ukran-drontamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/702a6d22-f803-4aba-a772-23044a126eb4.jpg","index":0,"item":"dcb511ea-0b1b-4e12-9a35-5f4e78392452","keywords":null,"link":"/vilag/20250104_szentpetervar-pulkovo-repuloter-lezaras-biztonsagi-okok-ukran-drontamadas","timestamp":"2025. január. 04. 11:22","title":"Biztonsági okok miatt nem indít és nem fogad járatokat a szentpétervári repülőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]