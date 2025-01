Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a62c0dc2-3787-4ea2-8a9c-e73f4dd0ce78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon egyszerű magyarázata van annak, miért keletkezik por egy olyan lakásban is, amelyben nem jár senki, és nincsenek is nyitva az ablakai.","shortLead":"Nagyon egyszerű magyarázata van annak, miért keletkezik por egy olyan lakásban is, amelyben nem jár senki, és nincsenek...","id":"20250106_hogyan-keletkezik-a-por-zart-lakasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a62c0dc2-3787-4ea2-8a9c-e73f4dd0ce78.jpg","index":0,"item":"3e0f2d69-a291-487f-8ae2-1efd3ae5a01f","keywords":null,"link":"/elet/20250106_hogyan-keletkezik-a-por-zart-lakasban","timestamp":"2025. január. 06. 05:50","title":"Miért gyűlik össze a por akkor is, ha minden ablak zárva van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb66481-c6ca-4344-b2dc-62fd4f64eb39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt református lelkészből lett politikus javaslata alapján Balog Zoltán exminiszter-püspök sem maradhatna a székében, de Tarr helyteleníti Gulyás Gergely miniszter és államtitkára egyházi szerepvállalását is, mert az “beleszólás” az egyház ügyeibe.","shortLead":"A volt református lelkészből lett politikus javaslata alapján Balog Zoltán exminiszter-püspök sem maradhatna...","id":"20250105_Tarr-Zoltan-a-Tisza-Part-alelnoke-szerint-itt-az-ideje-hogy-a-Reformatus-Egyhaz-zsinata-feloszlassa-magat-es-uj-egyhazi-vezetoket-valasszanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbb66481-c6ca-4344-b2dc-62fd4f64eb39.jpg","index":0,"item":"408a2493-5143-446e-b13e-ed2981bf2a20","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Tarr-Zoltan-a-Tisza-Part-alelnoke-szerint-itt-az-ideje-hogy-a-Reformatus-Egyhaz-zsinata-feloszlassa-magat-es-uj-egyhazi-vezetoket-valasszanak","timestamp":"2025. január. 05. 13:43","title":"Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke: a Református Egyház zsinata oszlassa fel magát, válasszanak új vezetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72444e79-a9f1-4896-9d5b-def1d3b94aa1","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"A tavalyi évet sem úszta meg az ország, ahogy a világ többi része sem árvizek és a velük járó pusztítás nélkül. Valahogy mindig sikerül átevickélni ezeken az időszakokon, de továbbra sem megoldott kérdés a hatékony vízgazdálkodás, pedig a vízre mindenkinek szüksége van. Ezt világszerte már jó pár innovatív cég felismerte. Némelyik jó eséllyel hamarosan kiemelt befektetési célponttá válhat.","shortLead":"A tavalyi évet sem úszta meg az ország, ahogy a világ többi része sem árvizek és a velük járó pusztítás nélkül...","id":"20250106_Univerzalis-oldoanyag-a-viz-es-rengeteg-penzt-is-tud-termelni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72444e79-a9f1-4896-9d5b-def1d3b94aa1.jpg","index":0,"item":"a8e27b7d-adb8-482d-90b3-d5ab69fc52bc","keywords":null,"link":"/360/20250106_Univerzalis-oldoanyag-a-viz-es-rengeteg-penzt-is-tud-termelni","timestamp":"2025. január. 06. 15:17","title":"Univerzális oldóanyag a víz, de rengeteg pénzt is tud termelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1112f009-bdc9-414c-b1e5-817e5947eb7a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Alexander Van der Bellen osztrák államfő bejelentette, hogy hétfőn fogadja Herbert Kicklt, a jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnökét, hogy a kormányalakítás kilátásairól egyeztessen. A konzervatív Osztrák Néppárt közölte, hogy kész koalíciós tárgyalásokra Kickl pártjával.","shortLead":"Alexander Van der Bellen osztrák államfő bejelentette, hogy hétfőn fogadja Herbert Kicklt, a jobboldali Osztrák...","id":"20250105_ausztria-valasztas-kormanyalakitas-koalicio-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1112f009-bdc9-414c-b1e5-817e5947eb7a.jpg","index":0,"item":"1248319a-bd42-422c-b3cd-bceabcae0967","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_ausztria-valasztas-kormanyalakitas-koalicio-targyalas","timestamp":"2025. január. 05. 17:56","title":"Az osztrák államfő az FPÖ elnökével egyeztet hétfőn a kormányalakítási lehetőségekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a996467f-b596-4df7-b78d-288be5434196","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újraindultak a tárgyalások, de egyelőre nem történt komolyabb előrelépés. ","shortLead":"Újraindultak a tárgyalások, de egyelőre nem történt komolyabb előrelépés. ","id":"20250106_A-Hamasz-34-tusz-engedne-el-ha-letrejonne-a-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a996467f-b596-4df7-b78d-288be5434196.jpg","index":0,"item":"b9f42246-9b9b-4e94-a402-2e64c83b284e","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_A-Hamasz-34-tusz-engedne-el-ha-letrejonne-a-tuzszunet","timestamp":"2025. január. 06. 06:17","title":"A Hamász 34 túszt engedne el, ha létrejönne a tűzszünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tűz volt egy budapesti szállóépület egyik szobájában vasárnap délután, rövid időre kétszázötven embernek kellett elhagynia az épületet, de senki nem sérült meg.","shortLead":"Tűz volt egy budapesti szállóépület egyik szobájában vasárnap délután, rövid időre kétszázötven embernek kellett...","id":"20250105_budapest-tuz-szallo-tuzoltosag-evakualas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394.jpg","index":0,"item":"1b912191-0800-4c13-8369-544775b39fc3","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_budapest-tuz-szallo-tuzoltosag-evakualas-ebx","timestamp":"2025. január. 05. 20:05","title":"Tűz volt egy budapesti szállóban, 250 embert kellett evakuálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71c0ec1b-59c6-42b7-ad7d-f4ad3ef93c68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elnöki Szabadság Érdemrendet kapott Soros György a leköszönő amerikai elnöktől, Joe Bidentől, amelyre a közösségi oldalán reagált a magyar származású üzletember.","shortLead":"Elnöki Szabadság Érdemrendet kapott Soros György a leköszönő amerikai elnöktől, Joe Bidentől, amelyre a közösségi...","id":"20250105_Reagalt-Soros-Gyorgy-a-Joe-Bidentol-kapott-kituntetesre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71c0ec1b-59c6-42b7-ad7d-f4ad3ef93c68.jpg","index":0,"item":"bca5f775-f13c-4ab4-95c0-d5260229eeca","keywords":null,"link":"/elet/20250105_Reagalt-Soros-Gyorgy-a-Joe-Bidentol-kapott-kituntetesre","timestamp":"2025. január. 05. 09:49","title":"Reagált Soros György a Joe Bidentől kapott kitüntetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d90561-553e-4278-830b-727f79ff22ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családja szerint rendőri túlkapás történt. A rendőrség szerint az intézkedés jogszerű és arányos volt.","shortLead":"A családja szerint rendőri túlkapás történt. A rendőrség szerint az intézkedés jogszerű és arányos volt.","id":"20250106_zagyvarekas-rendori-intezkedes-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12d90561-553e-4278-830b-727f79ff22ce.jpg","index":0,"item":"6f4eae24-248a-4bcb-bb37-952c45d514b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_zagyvarekas-rendori-intezkedes-meghalt","timestamp":"2025. január. 06. 08:48","title":"„Rosszul vagyok, nem bírom!” – videó került elő a férfiról, aki rendőri intézkedés közben halt meg Zagyvarékason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]