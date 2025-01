Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az informatikai rendszerben volt hiba, ezért átálltak rádiós kapcsolattartásra és papíralapú dokumentációra.","shortLead":"Az informatikai rendszerben volt hiba, ezért átálltak rádiós kapcsolattartásra és papíralapú dokumentációra.","id":"20250108_omsz-fennakadas-mentesiranyitasi-rendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"0f4bf4b4-ee0c-4cc6-ae61-8ef1c3c90987","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_omsz-fennakadas-mentesiranyitasi-rendszer","timestamp":"2025. január. 08. 06:44","title":"OMSZ: komoly fennakadás volt kedden a mentésirányítási rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44917fc-04cc-4438-99da-f9ce5f693b01","c_author":"Bábel Vilmos","category":"itthon","description":"Orbán Viktor egy indiai származású, Magyarországon élő ájurvédikus gyógyító oldalán tűnt fel az indiai Kerala államban, akiről azt mondja, ismeri, de azt már nem árulja el, honnan. Orbán azt is mondta: nem egészségügyi kezelés miatt utazott ki. Nem messze onnan, ahol a miniszterelnök nyaral, van egy ájurvédikus klinika, ahova az indiai ismerőse Magyarországról közvetít betegeket kezelésre. Felhívtuk a klinikát, és beszéltünk valakivel, akit a gyógyító oda közvetített volna kezelésre. ","shortLead":"Orbán Viktor egy indiai származású, Magyarországon élő ájurvédikus gyógyító oldalán tűnt fel az indiai Kerala államban...","id":"20250107_India-kezeles-Orban-ajurveda-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e44917fc-04cc-4438-99da-f9ce5f693b01.jpg","index":0,"item":"114ad09a-bae4-43b5-bdec-0b977a41b1ee","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_India-kezeles-Orban-ajurveda-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 14:32","title":"„Azt mondta, el kellene mennem Indiába” – Orbán ájurvédikus gyógyító ismerőse Keralába közvetít ki magyar betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ccb4db-1753-425b-9be5-79076fbd83a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kutatók átnéztek néhány korábbi vizsgálatot, hogy átfogó képet kapjanak a magas vízbevitel jótékony hatásairól – az eredmény pedig nem maradt el. ","shortLead":"Kutatók átnéztek néhány korábbi vizsgálatot, hogy átfogó képet kapjanak a magas vízbevitel jótékony hatásairól –...","id":"20250107_rendszeres-vizfogyasztas-elonyok-egeszseg-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20ccb4db-1753-425b-9be5-79076fbd83a5.jpg","index":0,"item":"d134fc21-36b0-4f86-b745-a9383c3d3318","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_rendszeres-vizfogyasztas-elonyok-egeszseg-vizsgalat","timestamp":"2025. január. 07. 20:03","title":"Kiderült: ilyen előnyökkel járhat, ha pár pohárral több vizet iszik minden nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a66092d-ef58-49dc-83dc-4c1128c5fa7c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újabb információk szivárogtak ki a Samsung két ponton is meghajlítható okostelefonjáról, aminek egyelőre a nevét sem tudni.","shortLead":"Újabb információk szivárogtak ki a Samsung két ponton is meghajlítható okostelefonjáról, aminek egyelőre a nevét sem...","id":"20250108_samsung-ket-ponton-hajlithato-okostelefon-bemutato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a66092d-ef58-49dc-83dc-4c1128c5fa7c.jpg","index":0,"item":"5dbecaeb-62a9-4480-bf8d-09d4f77dba90","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_samsung-ket-ponton-hajlithato-okostelefon-bemutato","timestamp":"2025. január. 08. 16:03","title":"Jöhet a Samsung hajlítható csodatelefonja, aminek még a nevét is szigorúan őrzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0414b60-0cf3-428d-b4e2-c5782d43a6e0","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nem könnyű szívvel hoztuk meg – mondta az amerikai nagykövet arról, hogy szankciós listára tették Rogán Antalt. ","shortLead":"Nem könnyű szívvel hoztuk meg – mondta az amerikai nagykövet arról, hogy szankciós listára tették Rogán Antalt. ","id":"20250107_Pressman-Rogan-szankcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0414b60-0cf3-428d-b4e2-c5782d43a6e0.jpg","index":0,"item":"f2b35b56-ad32-4849-a88a-2d7b4227ee29","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Pressman-Rogan-szankcio-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 17:17","title":"Pressman: „A magyar vezető kormánytisztviselők túl sokáig használták arra a hatalmi pozíciójukat, hogy saját magukat és családjukat gazdagítsák”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd2d454-e6fa-4005-a113-8d16578ce5ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Életrajzi könyve után film is készül a volt és leendő first ladyről, méghozzá a Trumpnak 1 millió dollárt adományozó Amazon gyártásában.","shortLead":"Életrajzi könyve után film is készül a volt és leendő first ladyről, méghozzá a Trumpnak 1 millió dollárt adományozó...","id":"20250107_Melania-Trumprol-szolo-dokumentumfilm-jon-a-Prime-Videora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecd2d454-e6fa-4005-a113-8d16578ce5ba.jpg","index":0,"item":"25655d44-db0c-4ce3-9a65-f163a6868eb9","keywords":null,"link":"/kultura/20250107_Melania-Trumprol-szolo-dokumentumfilm-jon-a-Prime-Videora","timestamp":"2025. január. 07. 15:42","title":"Melania Trumpról szóló dokumentumfilm jön a Prime Videóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19207401-5923-4705-b08d-e156403b898d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy 300 millió forintos ingatlanhoz is hozzájutott a milliárdos.","shortLead":"Egy 300 millió forintos ingatlanhoz is hozzájutott a milliárdos.","id":"20250108_meszaros-lorince-pastrami-obuda-etterem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19207401-5923-4705-b08d-e156403b898d.jpg","index":0,"item":"339fefb9-425d-4fba-8b4e-122ad1a62d34","keywords":null,"link":"/kkv/20250108_meszaros-lorince-pastrami-obuda-etterem","timestamp":"2025. január. 08. 09:21","title":"Mészáros Lőrincé lett az egykori Szerencsekerék-háziasszony óbudai étterme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ebb86e-32ad-4d8b-b923-e75b2cfbe433","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt és leendő amerikai first lady életéről készülő dokumentumfilmet Brett Ratner rendezi.","shortLead":"A volt és leendő amerikai first lady életéről készülő dokumentumfilmet Brett Ratner rendezi.","id":"20250108_Film-keszul-Melania-Trumprol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31ebb86e-32ad-4d8b-b923-e75b2cfbe433.jpg","index":0,"item":"986107c5-93f2-443b-963f-c377d28b37a1","keywords":null,"link":"/elet/20250108_Film-keszul-Melania-Trumprol","timestamp":"2025. január. 08. 13:29","title":"Film készül Melania Trumpról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]