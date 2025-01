Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5ad6abb4-5c69-48db-94c5-68646c901f6a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Átfésültek a kutatók egy sor tanulmányt, és kiderült: mindenféle problémákhoz vezethetnek a szervezetbe került mikroműanyagok. ","shortLead":"Átfésültek a kutatók egy sor tanulmányt, és kiderült: mindenféle problémákhoz vezethetnek a szervezetbe került...","id":"20250112_mikromuanyag-szennyezes-kutatas-elemzes-meddoseg-belproblemak-tudofunkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ad6abb4-5c69-48db-94c5-68646c901f6a.jpg","index":0,"item":"2b6ae126-a157-4432-8e84-4d75b2e6b959","keywords":null,"link":"/tudomany/20250112_mikromuanyag-szennyezes-kutatas-elemzes-meddoseg-belproblemak-tudofunkciok","timestamp":"2025. január. 12. 16:03","title":"Egyre több ételben ott vannak, pedig bél- és tüdőproblémákat, sőt meddőséget is okozhatnak a mikroműanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0f9fa5-7b0e-46c4-8846-fd94b44f8372","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megéri hibák után kutatni a Facebookban, a Meta ugyanis busás pénzjutalmat ad azoknak, akik találnak egyet, és jelzik is.","shortLead":"Megéri hibák után kutatni a Facebookban, a Meta ugyanis busás pénzjutalmat ad azoknak, akik találnak egyet, és jelzik...","id":"20250113_meta-facebook-biztonsagi-res-szerver-hibajavitas-jutalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf0f9fa5-7b0e-46c4-8846-fd94b44f8372.jpg","index":0,"item":"8f148d4a-6b70-4910-8f3e-eefb52d62561","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_meta-facebook-biztonsagi-res-szerver-hibajavitas-jutalom","timestamp":"2025. január. 13. 08:03","title":"Olyan súlyos hibát talált valaki a Facebookon, hogy 40 millió forintot kapott érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd6373b-3a0f-40fd-8a55-074a1defe027","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A büntetőeljárással párhuzamosan több mint 50 millió forint bírságra is számíthat a férfi","shortLead":"A büntetőeljárással párhuzamosan több mint 50 millió forint bírságra is számíthat a férfi","id":"20250113_nav-zarjegy-nelkuli-cigaretta-penzmosas-jovedeki-torvenysertes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bd6373b-3a0f-40fd-8a55-074a1defe027.jpg","index":0,"item":"87c3da5f-625f-406d-bc4e-4fc7cfc3de65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250113_nav-zarjegy-nelkuli-cigaretta-penzmosas-jovedeki-torvenysertes","timestamp":"2025. január. 13. 08:36","title":"NAV: Több mint 16 ezer doboz zárjegy nélküli cigarettát találtak egy férfinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993a7d8b-627c-4349-9bcb-249c6ce7a145","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes-gitáros halálhírét a testvére tette közzé.","shortLead":"Az énekes-gitáros halálhírét a testvére tette közzé.","id":"20250114_43-evesen-meghalt-Ho-Marton-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/993a7d8b-627c-4349-9bcb-249c6ce7a145.jpg","index":0,"item":"f0d9ba2a-d4cd-4195-ac2b-9229c011940a","keywords":null,"link":"/kultura/20250114_43-evesen-meghalt-Ho-Marton-ebx","timestamp":"2025. január. 14. 14:47","title":"43 évesen meghalt Hó Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014358dc-48fb-4113-be5c-01c7c8d54654","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A főváros nagy részét a bűnszervezetek ellenőrzik, nem látszik az erőszakhullám vége.","shortLead":"A főváros nagy részét a bűnszervezetek ellenőrzik, nem látszik az erőszakhullám vége.","id":"20250114_haiti-menekultek-bandahaboruk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/014358dc-48fb-4113-be5c-01c7c8d54654.jpg","index":0,"item":"ea1717fe-f77d-4073-9f01-cb1ae758d00e","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_haiti-menekultek-bandahaboruk","timestamp":"2025. január. 14. 12:16","title":"Haitin már több mint egymillióan menekültek el a bandaháborúk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207e80ec-9f01-45f2-8b0b-b18c481304e4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A múltidéző külsejű, de modern technikájú Twingo E-Tech electric ára 20 ezer euró alatt fog alakulni.","shortLead":"A múltidéző külsejű, de modern technikájú Twingo E-Tech electric ára 20 ezer euró alatt fog alakulni.","id":"20250113_tovabb-tombol-a-retro-itt-a-legujabb-meno-es-olcso-renault-twingo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/207e80ec-9f01-45f2-8b0b-b18c481304e4.jpg","index":0,"item":"2aec255a-df45-41ea-9385-6168f9f116be","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_tovabb-tombol-a-retro-itt-a-legujabb-meno-es-olcso-renault-twingo","timestamp":"2025. január. 13. 07:59","title":"Tovább tombol a retró, itt a legújabb menő és olcsó Renault Twingo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbac3638-2381-4cca-a589-dea7082f1ca3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali Itamár Bengvír a túszalkut „a Hamásznak való behódolásnak” tartja.","shortLead":"A szélsőjobboldali Itamár Bengvír a túszalkut „a Hamásznak való behódolásnak” tartja.","id":"20250114_izrael-hamasz-itamar-bengvir-tuszalku","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbac3638-2381-4cca-a589-dea7082f1ca3.jpg","index":0,"item":"01fd6dba-2f7c-44d6-a5d7-f17bf752ecc5","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_izrael-hamasz-itamar-bengvir-tuszalku","timestamp":"2025. január. 14. 14:19","title":"Elismerte az izraeli védelmi miniszter, hogy végig ő akadályozta a túszalku megkötését a Hamásszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b01dbc-415f-42d6-a906-615bf5378496","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A legrosszabbul a nagy, ellenzéki vezetésű városok jártak, és a Népszava szerint az Orbán-kormány alig titkoltan Budapest csődjére játszik.","shortLead":"A legrosszabbul a nagy, ellenzéki vezetésű városok jártak, és a Népszava szerint az Orbán-kormány alig titkoltan...","id":"20250113_Ugy-emelt-a-kormany-az-onkormanyzati-tamogatasokon-hogy-realerteken-csokkentek-a-penzek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41b01dbc-415f-42d6-a906-615bf5378496.jpg","index":0,"item":"727798e6-649f-465a-87e6-f9262b74efd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250113_Ugy-emelt-a-kormany-az-onkormanyzati-tamogatasokon-hogy-realerteken-csokkentek-a-penzek","timestamp":"2025. január. 13. 09:05","title":"Úgy emelt a kormány az önkormányzati támogatásokon, hogy reálértéken csökkentek a pénzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]