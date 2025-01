Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ac13f5da-5851-4c00-a246-b56cd653ee58","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jun Szogjol még mindig törvénytelennek tartja az ellene folyó eljárást.","shortLead":"Jun Szogjol még mindig törvénytelennek tartja az ellene folyó eljárást.","id":"20250115_Orizetbe-vettek-a-lazadassal-vadolt-posztjarol-felfuggesztett-del-koreai-elnokot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac13f5da-5851-4c00-a246-b56cd653ee58.jpg","index":0,"item":"5af0f4dd-dcb5-4ad0-8910-a6753a76a2dc","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_Orizetbe-vettek-a-lazadassal-vadolt-posztjarol-felfuggesztett-del-koreai-elnokot","timestamp":"2025. január. 15. 05:39","title":"Őrizetbe vették a lázadással vádolt, posztjáról felfüggesztett dél-koreai elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rablás, zsarolás és csalás bűntette miatt is vádat emeltek egy fiatalkorúval szemben, aki előbb egy kisfiútól csalt ki pénzt, majd a gyermek édesanyját is megzsarolta. Több mint másfél millió forintot szedett ki belőlük, de elvette a gyerek értékes mobilját, pénzét és fülhallgatóját is.","shortLead":"Rablás, zsarolás és csalás bűntette miatt is vádat emeltek egy fiatalkorúval szemben, aki előbb egy kisfiútól csalt ki...","id":"20250114_16-eves-tinedzser-zsarolt-ki-millios-osszeget-a-gyereket-felto-anyatol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"29de75f2-4640-480b-a306-40d9d3303272","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_16-eves-tinedzser-zsarolt-ki-millios-osszeget-a-gyereket-felto-anyatol","timestamp":"2025. január. 14. 09:32","title":"16 éves tinédzser zsarolt ki milliós összeget a gyerekét féltő anyától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50582f50-5afe-4938-a731-9fbc68d0056a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Schengen névre keresztelt kutya története happy enddel végződött.","shortLead":"A Schengen névre keresztelt kutya története happy enddel végződött.","id":"20250115_schengen-koborkutya-happy-end","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50582f50-5afe-4938-a731-9fbc68d0056a.jpg","index":0,"item":"30d286cb-98e9-4d4e-898a-72785742bd73","keywords":null,"link":"/elet/20250115_schengen-koborkutya-happy-end","timestamp":"2025. január. 15. 15:31","title":"Otthonra lelt a kóbor kutya, amely elsőként kelt át a román–magyar schengeni határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok kormánya szerint félő, hogy a TikTok-felhasználók adataira rálát a kínai állam is – ezért helyezték kilátásba a szolgáltatás teljes betiltását. Az amerikai felhasználók erre válaszul most tömegesen térnek át egy másik platformra. Mondjuk az is kínai: a letöltési lista élére ugrott a Xiaohongshu.","shortLead":"Az Egyesült Államok kormánya szerint félő, hogy a TikTok-felhasználók adataira rálát a kínai állam is – ezért helyezték...","id":"20250114_xiaohongshu-app-store-tiktok-betiltasa-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b.jpg","index":0,"item":"00cbaed9-a2c7-4080-b2a5-0f5962026f23","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_xiaohongshu-app-store-tiktok-betiltasa-egyesult-allamok","timestamp":"2025. január. 14. 17:03","title":"Ez lehet a TikTok helyett: egy új, ingyenes kínai app tört a letöltési lista élére, miután vészesen közeleg a TikTok betiltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87b640f-04bb-4e4e-aea2-b0bd8380916b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyugaton havas esőre, esőre is lehet számítani. ","shortLead":"Nyugaton havas esőre, esőre is lehet számítani. ","id":"20250115_Kifeheredett-a-taj-Magyarorszagon-es-lehet-havazas-a-folytatasban-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b87b640f-04bb-4e4e-aea2-b0bd8380916b.jpg","index":0,"item":"8ab1a002-0781-4701-8d93-3a9ef39ee7c2","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Kifeheredett-a-taj-Magyarorszagon-es-lehet-havazas-a-folytatasban-is","timestamp":"2025. január. 15. 08:23","title":"Sokfelé kifehéredett a táj Magyarországon, és lehet havazás a folytatásban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08283f68-46f3-46d4-9be4-cea8daaddf58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádat emeltek azzal a nővel szemben, aki egy horvátországi nyaralóhelyen tétlenül végignézte, ahogy egy úszni nem tudó ikerpár belefullad a medencébe. Nem segített, segítséget sem hívott a két 3 éves gyerekhez, akiket végül sikerült újraéleszteni. Az ikrek a szüleik nélkül mentek be a medencébe.","shortLead":"Vádat emeltek azzal a nővel szemben, aki egy horvátországi nyaralóhelyen tétlenül végignézte, ahogy egy úszni nem tudó...","id":"20250114_segitsegnyujtas-elmulasztasa-medence-gyerekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08283f68-46f3-46d4-9be4-cea8daaddf58.jpg","index":0,"item":"68455e4b-e15e-4f0d-a1b4-50418b19ba48","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_segitsegnyujtas-elmulasztasa-medence-gyerekek","timestamp":"2025. január. 14. 09:53","title":"A medence partjáról nézte egy Vas megyei nő, ahogy fuldoklik a hároméves ikerpár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A német konzervatív lap varsói tudósítója azt tapasztalja, a lengyel kormányfő igencsak aggódik Európa biztonsága láttán, és hogy emiatt a politikus igen keményen bírálja a többi partnert. Donald Tusk lengyel miniszterelnök semmi kétséget nem hagy afelől, hogy úgy érzékeli: fordulóponthoz érkezett a kontinens.","shortLead":"A német konzervatív lap varsói tudósítója azt tapasztalja, a lengyel kormányfő igencsak aggódik Európa biztonsága...","id":"20250114_frankfurter-allgemeine-zeitung-tusk-orban-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46.jpg","index":0,"item":"d18282f6-d262-4941-9261-0a429a4fb2ca","keywords":null,"link":"/360/20250114_frankfurter-allgemeine-zeitung-tusk-orban-eu","timestamp":"2025. január. 14. 15:30","title":"Frankfurter Allgemeine Zeitung-kommentár: Tusk keményen odaszólt Orbánnak, és üzent a Nyugatnak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b51a765f-bfcc-4d09-baeb-9f0cef1f35df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A diszkócsapat tisztában van vele, hogy nem mindenki örül a szerepvállalásuknak.","shortLead":"A diszkócsapat tisztában van vele, hogy nem mindenki örül a szerepvállalásuknak.","id":"20250114_donald-trump-beiktatas-fellepok-carrie-underwood-village-people","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b51a765f-bfcc-4d09-baeb-9f0cef1f35df.jpg","index":0,"item":"f8a7fa17-ee11-4f3e-a28a-5cae43835699","keywords":null,"link":"/kultura/20250114_donald-trump-beiktatas-fellepok-carrie-underwood-village-people","timestamp":"2025. január. 14. 12:19","title":"Carrie Underwood countryénekes és a Village People lép fel Trump beiktatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]