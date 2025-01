Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"21ae84d9-0226-4367-bfa4-53b1f00a5cb2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fővárosi Közgyűlés szerdán tárgyal arról, él-e az elővásárlási joggal.","shortLead":"A Fővárosi Közgyűlés szerdán tárgyal arról, él-e az elővásárlási joggal.","id":"20250124_mini-dubaj-karacsony-gergely-eloterjesztes-elovasralasi-jog-fovarosi-kozgyules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21ae84d9-0226-4367-bfa4-53b1f00a5cb2.jpg","index":0,"item":"23bb957c-2397-45c1-b6f2-63d10fab390a","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_mini-dubaj-karacsony-gergely-eloterjesztes-elovasralasi-jog-fovarosi-kozgyules","timestamp":"2025. január. 24. 19:06","title":"Megjelent Karácsony Gergely előterjesztése a Mini-Dubaj-projektet megtorpedózó elővásárlásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ac2d4e-b7ff-4721-a6cb-6a720d0551a5","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az osztrák kancellárjelölt és a magyar miniszterelnök közötti különbségeket és hasonlóságokat fejti ki Kováts Eszter az osztrák nemzeti hírügynökségnek, az APA-nak adott interjúban.","shortLead":"Az osztrák kancellárjelölt és a magyar miniszterelnök közötti különbségeket és hasonlóságokat fejti ki Kováts Eszter...","id":"20250124_Becsi-magyar-szakerto-Kickl-azert-nem-Orban-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08ac2d4e-b7ff-4721-a6cb-6a720d0551a5.jpg","index":0,"item":"4da60af7-c54e-4036-aecf-690e52679bb2","keywords":null,"link":"/360/20250124_Becsi-magyar-szakerto-Kickl-azert-nem-Orban-lapszemle","timestamp":"2025. január. 24. 07:30","title":"Bécsi magyar szakértő: Kickl azért nem Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34bda99-aa28-420d-97aa-a5463e8409a8","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Kiss Péterrel nem lett volna őszödi beszéd, a gazdasági válság pedig a Fideszt kapta volna derékba, és akkor 2010-ben nincs kétharmad – mondta a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, Kiss Ambrus, aki már huszonévesen a politika sűrűjében találta magát kabinetfőnökként. Szerinte a Fidesz nem rossz a válságkezelésben, de a túlzott vagányságuk visszaüthet az országra. Hogyan élte meg, amikor rendőrök nézték át a lakását? Mit gondol a Tisza Pártról, amely állítólag azért támadta, mert DK-snak hitte? HVG-portré.","shortLead":"Kiss Péterrel nem lett volna őszödi beszéd, a gazdasági válság pedig a Fideszt kapta volna derékba, és akkor 2010-ben...","id":"20250124_hvg-Portre-Kiss-Ambrus-fovaros-baloldal-kiss-peter-karacsony-gergely-tisza-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e34bda99-aa28-420d-97aa-a5463e8409a8.jpg","index":0,"item":"2ad7f549-337f-447b-bebd-b1286d3c8501","keywords":null,"link":"/360/20250124_hvg-Portre-Kiss-Ambrus-fovaros-baloldal-kiss-peter-karacsony-gergely-tisza-fidesz","timestamp":"2025. január. 24. 10:32","title":"Kiss Ambrus: A feleségem mondta, hogy jártak nálunk a rendőrök, de azt kérték, ne értesítsen engem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"659d9d71-f76f-4de1-9759-f4151036aaf8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Új poszt jön létre a Magyar Államkincstárnál, a szervezetnek a jövőben általános elnökhelyettese is lesz.","shortLead":"Új poszt jön létre a Magyar Államkincstárnál, a szervezetnek a jövőben általános elnökhelyettese is lesz.","id":"20250124_allamkincstar-vezeto-kinevezes-lakossag-befektetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/659d9d71-f76f-4de1-9759-f4151036aaf8.jpg","index":0,"item":"fd262f0e-a3dd-4456-8f4b-aa058059c471","keywords":null,"link":"/kkv/20250124_allamkincstar-vezeto-kinevezes-lakossag-befektetes","timestamp":"2025. január. 24. 13:58","title":"Az Államkincstár újfajta eszközzel is készül a PMÁP-rohamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67872cd8-80a5-4a13-989f-01cf00dd10b6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A meccs utáni sajtótájékoztatón a szerb teniszező elárulta, hogy izomszakadással játszott Alexander Zverev ellen.","shortLead":"A meccs utáni sajtótájékoztatón a szerb teniszező elárulta, hogy izomszakadással játszott Alexander Zverev ellen.","id":"20250124_Novak-Djokovics-feladta-visszalepett-Australian-Open-elodonto-alexander-zverev-tenisz-serules-izomszakadas-jannik-sinner","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67872cd8-80a5-4a13-989f-01cf00dd10b6.jpg","index":0,"item":"ad46150a-92ed-423c-958c-cc7f4efe2edf","keywords":null,"link":"/sport/20250124_Novak-Djokovics-feladta-visszalepett-Australian-Open-elodonto-alexander-zverev-tenisz-serules-izomszakadas-jannik-sinner","timestamp":"2025. január. 24. 10:04","title":"Feladta Djokovic az elődöntőt Melbourne-ben, ahol talán utoljára játszott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b233318-4f54-4b19-a2bd-7b2f3c59b00d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Olyan eszközt mutatott be az OpenAI, mely parancsok mentén, a felhasználó szeme előtt képes véghez vinni a feladatokat – mintha valaki más irányítaná a számítógépét.","shortLead":"Olyan eszközt mutatott be az OpenAI, mely parancsok mentén, a felhasználó szeme előtt képes véghez vinni a feladatokat...","id":"20250124_openai-operator-mesterseges-intelligencia-bongeszo-iranyitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b233318-4f54-4b19-a2bd-7b2f3c59b00d.jpg","index":0,"item":"b1a171a9-c247-455a-bcf8-7d801b576afc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250124_openai-operator-mesterseges-intelligencia-bongeszo-iranyitasa","timestamp":"2025. január. 24. 12:40","title":"Havi 80 000 forintért már kipróbálható az OpenAI nagy dobása, ami a felhasználó helyett irányítja a böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hatóság szerint a fonalférgek nem azonosak a patogén bélférgekkel, nem okoznak betegséget.","shortLead":"A hatóság szerint a fonalférgek nem azonosak a patogén bélférgekkel, nem okoznak betegséget.","id":"20250124_nngyk-ivoviz-fogyasztasa-betegseg-pilis-fergek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f.jpg","index":0,"item":"2d4228ec-f05c-41e3-8ffd-09743ca17c23","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_nngyk-ivoviz-fogyasztasa-betegseg-pilis-fergek","timestamp":"2025. január. 24. 11:35","title":"NNGYK: Nem okoznak betegséget a pilisi férgek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627ca23c-6cbe-4749-bdbf-c97a93fdbbc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő egyelőre nehezen hiszi el, hogy a jelöltek között van a neve. ","shortLead":"Az énekesnő egyelőre nehezen hiszi el, hogy a jelöltek között van a neve. ","id":"20250124_Ariana-Grande-az-Oscar-jeloleserol-dij-Wicked-Jancso-Brutalista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/627ca23c-6cbe-4749-bdbf-c97a93fdbbc6.jpg","index":0,"item":"61bc0dee-b5b4-41b7-a25d-d6582ae16517","keywords":null,"link":"/elet/20250124_Ariana-Grande-az-Oscar-jeloleserol-dij-Wicked-Jancso-Brutalista","timestamp":"2025. január. 24. 08:31","title":"Ariana Grande az Oscar-jelöléséről: „Nem bírom abbahagyni a sírást\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]