[{"available":true,"c_guid":"677fb9fd-267f-45c6-b7f0-cb569e56c4b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hát, ez nem jött be.","shortLead":"Hát, ez nem jött be.","id":"20241229_Az-MTVA-visszaszolt-Magyar-Peternek-A-kabare-mufaja-foglalt-arra-mar-leszerzodtunk-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/677fb9fd-267f-45c6-b7f0-cb569e56c4b8.jpg","index":0,"item":"0b59c8b3-61ab-4fd8-836e-25a919ed4285","keywords":null,"link":"/itthon/20241229_Az-MTVA-visszaszolt-Magyar-Peternek-A-kabare-mufaja-foglalt-arra-mar-leszerzodtunk-ebx","timestamp":"2024. december. 29. 14:49","title":"Az MTVA visszaszólt Magyar Péternek: A kabaré műfaja foglalt, arra már leszerződtünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4076d4d0-7355-4827-abf1-be7ba406641f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Kudisztáni Munkáspárt négy évtizede küzd a függetlenségért.","shortLead":"A Kudisztáni Munkáspárt négy évtizede küzd a függetlenségért.","id":"20241229_Hajlando-a-fegyverletetelre-a-kurd-lazadok-25-eve-bebortonzott-vezere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4076d4d0-7355-4827-abf1-be7ba406641f.jpg","index":0,"item":"84fe7bc5-f043-4e5a-a613-aa9f76ae8632","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_Hajlando-a-fegyverletetelre-a-kurd-lazadok-25-eve-bebortonzott-vezere","timestamp":"2024. december. 29. 21:32","title":"Hajlandó a fegyverletételre a kurd lázadók 25 éve bebörtönzött vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ea13de-f2e0-4b7f-bb92-81dae0e1ef48","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rajtaütést hajtott végre az izraeli hadsereg egy gázai kórházban, ahol az IDF szerint a Hamász egyik parancsnoksága működött. ","shortLead":"Rajtaütést hajtott végre az izraeli hadsereg egy gázai kórházban, ahol az IDF szerint a Hamász egyik parancsnoksága...","id":"20241228_Izrael-IDF-Gaza-korhaz-razzia-Hamasz-parancsnoksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78ea13de-f2e0-4b7f-bb92-81dae0e1ef48.jpg","index":0,"item":"baa68b15-fb09-4af7-b0f7-34ea240ddebf","keywords":null,"link":"/vilag/20241228_Izrael-IDF-Gaza-korhaz-razzia-Hamasz-parancsnoksag","timestamp":"2024. december. 28. 20:17","title":"Nagyszabású razzia volt egy gázai kórházban, több mint 240 terroristát fogott el az IDF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6815556-4f6e-44ee-9401-d0280ae8d1bb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar állami vállalat nem küldött késési adatokat a jelentés készítőinek, így a megbízhatóságra nulla pontot kapott. ","shortLead":"A magyar állami vállalat nem küldött késési adatokat a jelentés készítőinek, így a megbízhatóságra nulla pontot kapott. ","id":"20241229_europa-vasut-szolgaltatas-minoseg-jegyarak-utazasi-elmeny-rangsor-trenitalia-mav","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6815556-4f6e-44ee-9401-d0280ae8d1bb.jpg","index":0,"item":"a7e199a3-9994-4a4f-9809-65636b0a9961","keywords":null,"link":"/kkv/20241229_europa-vasut-szolgaltatas-minoseg-jegyarak-utazasi-elmeny-rangsor-trenitalia-mav","timestamp":"2024. december. 29. 19:04","title":"Listára tették az európai vasúttársaságokat – a MÁV a középmezőnyben kapott helyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9085916-d5d5-4ce6-8801-4525c83e890e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Trump szerint Carter keményen dolgozott azért, hogy Amerikát egy jobb hellyé tegye, míg Biden közleményében az ország történelmének egyik legbefolyásosabb politikusaként emlékezett meg a volt elnökről.","shortLead":"Trump szerint Carter keményen dolgozott azért, hogy Amerikát egy jobb hellyé tegye, míg Biden közleményében az ország...","id":"20241230_carter-bucsuztatas-trump-biden-zelenszkij-macron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9085916-d5d5-4ce6-8801-4525c83e890e.jpg","index":0,"item":"f76f4909-fd8a-4d52-b54c-be494fe41c91","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_carter-bucsuztatas-trump-biden-zelenszkij-macron","timestamp":"2024. december. 30. 07:58","title":"Donald Trump és Joe Biden is az elhunyt Jimmy Cartert méltatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2d4bf08-6bd1-4767-b4fa-24f3bbe87d6f","c_author":"Galicza Dorina","category":"elet","description":"Párizs székesegyháza fényesebben ragyog, mint valaha, de az évszázadok alatt felhalmozódott kosszal együtt mintha a történelmét is lemosták volna róla. Bár a felújítás még nem ért véget, ha a belső tér már nem változik, akkor az évtizedek múlva sebtében idelátogató turista azt se fogja tudni, mi történt az elmúlt öt évben a templom körül.","shortLead":"Párizs székesegyháza fényesebben ragyog, mint valaha, de az évszázadok alatt felhalmozódott kosszal együtt mintha...","id":"20241228_parizs-notre-dame-riport-tuzvesz-epiteszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2d4bf08-6bd1-4767-b4fa-24f3bbe87d6f.jpg","index":0,"item":"389466bf-bda2-4a63-8ddb-a8113937e8e9","keywords":null,"link":"/elet/20241228_parizs-notre-dame-riport-tuzvesz-epiteszet","timestamp":"2024. december. 28. 20:00","title":"Elillant történelem és babonamentes tűzvédelem – megnéztük a felújított Notre Dame-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: férfiszorongások a munkahelyünkön. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20241229_Elvitelre-ferj-ferfi-szorongas-munkahely-ferfiszorongas-sorozat-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"8f36c046-48f8-4f9a-a9a9-113faf2186c6","keywords":null,"link":"/itthon/20241229_Elvitelre-ferj-ferfi-szorongas-munkahely-ferfiszorongas-sorozat-podcast","timestamp":"2024. december. 29. 06:00","title":"Elvitelre #99: A férfiakat családapaként gyakran az nyomja előre, hogy mennyi pénzt kell hazahozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fad13dcd-567e-4a4b-a32c-3f2f22ebf5de","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Egy tábla csoki gyártása a számítások szerint több száz gramm szén-dioxid kibocsátásával és többkádnyi víz felhasználásával jár. Az Európai Unio elsőként lépett fel a világon a fenntartható csokoládégyártásért, egyben harcot hirdetve az erdőirtás és a gyermekmunka ellen.","shortLead":"Egy tábla csoki gyártása a számítások szerint több száz gramm szén-dioxid kibocsátásával és többkádnyi víz...","id":"20241229_fenntarthato-fejlodes-csokolade-kakao","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fad13dcd-567e-4a4b-a32c-3f2f22ebf5de.jpg","index":0,"item":"ce9f2e1d-13af-4f24-b82b-ffa46c59b3a7","keywords":null,"link":"/360/20241229_fenntarthato-fejlodes-csokolade-kakao","timestamp":"2024. december. 29. 15:30","title":"A csokoládégyártást is elérte a szigorú környezetvédelmi szabályozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]