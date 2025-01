Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a62fd830-0d02-43b5-9563-931c6c3a5f29","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Az elektromos autókat akár otthon vagy a munkahelyen is tölthetjük, így elhalványulni látszik a vita, hogy ilyen szempontból a belső égésű motorral szerelt vagy a tisztán villanyos változat a praktikusabb-e. Ha út közben kell “etetni”, a gépet, az sem kidobott idő, ezért adunk pár tippet, hogy mire lehet felhasználni ezt a szűk fél órát. ","shortLead":"Az elektromos autókat akár otthon vagy a munkahelyen is tölthetjük, így elhalványulni látszik a vita, hogy ilyen...","id":"20241212_fordmagyarorszag_Ford_Explorer_toltesi_ido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a62fd830-0d02-43b5-9563-931c6c3a5f29.jpg","index":0,"item":"9f623f3f-d1f7-411a-8808-761682b837e5","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241212_fordmagyarorszag_Ford_Explorer_toltesi_ido","timestamp":"2025. január. 09. 11:30","title":"Mi fér bele 26 percbe? – Ezt tedd, amíg feltölt az autód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"9999e191-fee4-47be-8840-ac4e15e621b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több száz gyerek is életét veszítette már az orosz-ukrán háborúban az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) szerint. ","shortLead":"Több száz gyerek is életét veszítette már az orosz-ukrán háborúban az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) szerint. ","id":"20250108_ENSZ-Ukrajna-Oroszorszag-haboru-civil-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9999e191-fee4-47be-8840-ac4e15e621b9.jpg","index":0,"item":"083add3e-fb80-40c4-b82d-598fa0ce48de","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_ENSZ-Ukrajna-Oroszorszag-haboru-civil-aldozatok","timestamp":"2025. január. 08. 21:30","title":"Az ENSZ elárulta hány civil áldozata volt eddig az ukrajnai háborúnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d02435-eeee-4046-820a-e3254786c3b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség börtönbe küldené a párost.","shortLead":"Az ügyészség börtönbe küldené a párost.","id":"20250109_elrabolt-no-fiu-volt-elettars-meghatalmazas-ugyeszseg-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65d02435-eeee-4046-820a-e3254786c3b8.jpg","index":0,"item":"83420b35-49c9-49aa-98fd-12fb645e9026","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_elrabolt-no-fiu-volt-elettars-meghatalmazas-ugyeszseg-vademeles","timestamp":"2025. január. 09. 10:24","title":"Volt élettársa és saját fia rabolt el egy nőt, hogy aláírasson vele egy meghatalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d2a88c-8030-4532-9276-ee9f38f46066","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy átnevezés is megerősíti, amit korábban sejteni lehetett.","shortLead":"Egy átnevezés is megerősíti, amit korábban sejteni lehetett.","id":"20250109_hvg-uj-media-holding-mcc-media-holding-orban-balazs-mandiner-novum-kereki-gergo-european-conservative","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55d2a88c-8030-4532-9276-ee9f38f46066.jpg","index":0,"item":"1ac82f03-99f2-4e8c-b18f-06a4e7768a5b","keywords":null,"link":"/360/20250109_hvg-uj-media-holding-mcc-media-holding-orban-balazs-mandiner-novum-kereki-gergo-european-conservative","timestamp":"2025. január. 09. 05:50","title":"Próbálták tagadni, de valóban új médiaportfóliót épít a kormány ideológiai agytrösztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52192fc4-16c1-4062-8212-c7eb70c64b43","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"A videón jól látható, hogyan védekeznek a vaddisznók a farkasok ellen.","shortLead":"A videón jól látható, hogyan védekeznek a vaddisznók a farkasok ellen.","id":"20250109_Farkasok-es-vaddisznok-csatajat-rogzitette-egy-kamera-Havasrekettyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52192fc4-16c1-4062-8212-c7eb70c64b43.jpg","index":0,"item":"03781a70-d1dc-40ac-a6c3-6493c7b2b85c","keywords":null,"link":"/zhvg/20250109_Farkasok-es-vaddisznok-csatajat-rogzitette-egy-kamera-Havasrekettyen","timestamp":"2025. január. 09. 19:02","title":"Farkasok és vaddisznók csatáját rögzítette egy kamera Havasrekettyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b562c319-a16e-4a98-8add-87221e10ef61","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az egyre több konnektoros autót gyártó kínai SAIC-GM-Wuling fontos mérföldkőhöz érkezett.","shortLead":"Az egyre több konnektoros autót gyártó kínai SAIC-GM-Wuling fontos mérföldkőhöz érkezett.","id":"20250108_az-elso-kinai-autogyarto-mely-atlepte-a-30-millios-mennyiseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b562c319-a16e-4a98-8add-87221e10ef61.jpg","index":0,"item":"de8bb0fe-a979-446a-9e9a-5fe4d773e598","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_az-elso-kinai-autogyarto-mely-atlepte-a-30-millios-mennyiseget","timestamp":"2025. január. 08. 06:41","title":"Az első kínai autógyártó, mely átlépte a 30 milliós mennyiséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a669a36a-b32d-4e53-aa28-492e7215e7e6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az eredetileg tervezettnél kisebb mértékben és csak később emelkednek az energiamegtakarítási kvóták. Így az emelés nem jelenik meg az üzemanyagárakban. Ugyanakkor vége lehet a lakosság számára ingyenes födémszigetelési ajánlatoknak.","shortLead":"Az eredetileg tervezettnél kisebb mértékben és csak később emelkednek az energiamegtakarítási kvóták. Így az emelés nem...","id":"20250108_tetoszigeteles-energiamegtakaritasi-kvota-uzemanyagar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a669a36a-b32d-4e53-aa28-492e7215e7e6.jpg","index":0,"item":"ff520269-eeea-4663-bd14-f5ea0d4bf9ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_tetoszigeteles-energiamegtakaritasi-kvota-uzemanyagar","timestamp":"2025. január. 08. 14:38","title":"A kormány keresztbe tett az ingyenes tetőszigetelésnek, cserébe elmaradt a benzinárugrás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d86c9e7-a2d6-4584-8a20-68a56bfc5e68","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A KSH adatai szerint tavaly novemberben az előző évihez képest 4,2 százalékkal, míg tavaly októberhez képest egy hónap alatt 1,6 százalékkal csökkent az ipari termelés. A feldolgozószektor teljesítménye enyhén, az autóiparé viszont jelentősen visszaesett.","shortLead":"A KSH adatai szerint tavaly novemberben az előző évihez képest 4,2 százalékkal, míg tavaly októberhez képest egy hónap...","id":"20250109_Tovabbra-is-siralmas-a-magyar-iparteljesitmenye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d86c9e7-a2d6-4584-8a20-68a56bfc5e68.jpg","index":0,"item":"72f1b39d-be34-49ea-8f07-4c3e960f9dce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_Tovabbra-is-siralmas-a-magyar-iparteljesitmenye","timestamp":"2025. január. 09. 08:30","title":"Továbbra is siralmas a magyar ipar teljesítménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]