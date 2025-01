Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bca50b86-cd73-4ecf-b0c9-deca3f87ecd1","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A lap karikaturistája, a Pulitzer-díjas Ann Telnaes az eset miatt fel is mondott, szerinte ilyen még nem történt a karrierje során. Bezos az Amazon mellett a Washington Post tulajdonosa is.","shortLead":"A lap karikaturistája, a Pulitzer-díjas Ann Telnaes az eset miatt fel is mondott, szerinte ilyen még nem történt...","id":"20250104_bezos-washington-post-karikatura-cenzura-felmondas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bca50b86-cd73-4ecf-b0c9-deca3f87ecd1.jpg","index":0,"item":"34eb0343-fb13-4666-8247-48096bfd9885","keywords":null,"link":"/elet/20250104_bezos-washington-post-karikatura-cenzura-felmondas","timestamp":"2025. január. 04. 09:01","title":"Nem közölt a Washington Post egy rajzot, amin Jeff Bezos egy zsák pénzzel hódol Trump szobra előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edcff488-c8a9-4527-a6e8-fd6415f69aec","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Nagyon simán verte meg a döntőben Michael van Gerwent.","shortLead":"Nagyon simán verte meg a döntőben Michael van Gerwent.","id":"20250103_darts-vilagbajnoksag-donto-tortenelem-luke-littler-michael-van-gerwen-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edcff488-c8a9-4527-a6e8-fd6415f69aec.jpg","index":0,"item":"66c684b2-86e5-4603-b13a-042a0d9c2318","keywords":null,"link":"/sport/20250103_darts-vilagbajnoksag-donto-tortenelem-luke-littler-michael-van-gerwen-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 20:55","title":"Luke Littler megcsinálta, ő lett minden idők legfiatalabb dartsvilágbajnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1285511c-2be9-4c79-8151-5ddd2343b1e5","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"Alig egy napot élt meg a Halászbástya elé felállított kordon, amivel a bevételeit növelte volna a Budavári Önkormányzat. A pesti panorámát gyászosan fekete leplekkel eltakaró lezárást akkora felháborodás övezte, hogy a felállításáról szóló önkormányzati javaslatot eredetileg jegyző Böröcz László I. kerületi polgármester egy nap után eltávolíttatta. De mivel járhatott volna, ha marad, és milyen problémákra hívja fel a figyelmet a történet?","shortLead":"Alig egy napot élt meg a Halászbástya elé felállított kordon, amivel a bevételeit növelte volna a Budavári...","id":"20250103_fizetos-halaszbastya-kordon-turizmus-budavari-onkormanyzat-idegenvezetok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1285511c-2be9-4c79-8151-5ddd2343b1e5.jpg","index":0,"item":"e54a8b81-74a5-4eba-aed7-53dbb3107474","keywords":null,"link":"/kkv/20250103_fizetos-halaszbastya-kordon-turizmus-budavari-onkormanyzat-idegenvezetok-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 16:30","title":"Az Instagram-mennyországot fenyegette a Halászbástya kordonja, de hiába bontották le gyorsan, így is okozhatott károkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d628096e-16ac-4d00-86c1-7b697a303e43","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ahogy emelkedett a sorompó, a kutya egyből átlépte a határt.","shortLead":"Ahogy emelkedett a sorompó, a kutya egyből átlépte a határt.","id":"20250103_kutya-magyar-roman-hatar-elso-atkeloje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d628096e-16ac-4d00-86c1-7b697a303e43.jpg","index":0,"item":"3ad46b01-85df-44b1-b20e-75cde0a7901c","keywords":null,"link":"/elet/20250103_kutya-magyar-roman-hatar-elso-atkeloje","timestamp":"2025. január. 03. 14:17","title":"Megtapsolták a szerencsés kutyát, amelyik a megnyitott magyar–román határ első átkelője volt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a14814-3db3-4ae1-9dd9-bdfcd8b70d93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Romanowski-ügy miatt az amúgy is fagyos lengyel–magyar kapcsolat még tovább hűlt. ","shortLead":"A Romanowski-ügy miatt az amúgy is fagyos lengyel–magyar kapcsolat még tovább hűlt. ","id":"20250103_lengyel-magyar-orban-nagykovet-varso-romanowski-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7a14814-3db3-4ae1-9dd9-bdfcd8b70d93.jpg","index":0,"item":"8702c47d-9f65-49c6-a148-40347e0784ae","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_lengyel-magyar-orban-nagykovet-varso-romanowski-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 11:52","title":"„Nem szívesen látott vendég”, így nem hívták meg a varsói magyar nagykövetet a lengyel uniós elnökség nyitóünnepségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1683a2b-4ee2-4cd2-884b-78fc43821437","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A sejtekbe is behatolnak a mikroműanyagok, melyekből elképesztő mennyiségű oldódik ki a filteres teák fogyasztásával – mutat rá egy új vizsgálat.","shortLead":"A sejtekbe is behatolnak a mikroműanyagok, melyekből elképesztő mennyiségű oldódik ki a filteres teák fogyasztásával –...","id":"20250103_mikromuanyag-szennyezes-teafilterek-kioldodas-sejtek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1683a2b-4ee2-4cd2-884b-78fc43821437.jpg","index":0,"item":"55465d73-6886-41e3-a2eb-91bf28f5a0e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_mikromuanyag-szennyezes-teafilterek-kioldodas-sejtek","timestamp":"2025. január. 03. 20:03","title":"1,2 milliárd mikroműanyag-részecske lehet a teája minden milliliterjében – döbbenetes eredményekre jutott egy friss kutatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712b134c-c406-44ab-9378-daa3ab703115","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Megvolt az első idei sorsolás.","shortLead":"Megvolt az első idei sorsolás.","id":"20250104_Megvannak-az-otos-lotto-nyeroszamai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/712b134c-c406-44ab-9378-daa3ab703115.jpg","index":0,"item":"0efc4046-0444-46de-86ce-ce6d364c41d0","keywords":null,"link":"/kkv/20250104_Megvannak-az-otos-lotto-nyeroszamai","timestamp":"2025. január. 04. 20:00","title":"Megvannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773edea8-0ac9-4339-87ff-ce428900a9d7","c_author":"Pavló Péter","category":"360","description":"1859-ben olyan erős napkitörés történt, hogy a Napból kiáramló részecskék miatt kigyulladtak az akkor elterjedőben lévő távíróberendezések. Emiatt sokan úgy vélik, egy hasonló esemény ma, amikor a technológia jóval nagyobb mértékben átszőtte a mindennapokat, valóságos összeomlást váltana ki a társadalom mindennapi működésében. A kockázat nem nulla, de azért van mivel hűteni a kedélyeket.","shortLead":"1859-ben olyan erős napkitörés történt, hogy a Napból kiáramló részecskék miatt kigyulladtak az akkor elterjedőben lévő...","id":"20250104_napkitores-napciklus-nap-fold-koronakidobodas-technologiai-osszeomlas-carrington-esemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/773edea8-0ac9-4339-87ff-ce428900a9d7.jpg","index":0,"item":"13be9c8e-67c4-4416-9b64-d8d5759d6c07","keywords":null,"link":"/360/20250104_napkitores-napciklus-nap-fold-koronakidobodas-technologiai-osszeomlas-carrington-esemeny","timestamp":"2025. január. 04. 15:30","title":"Tényleg apokalipszist okozhat egy erős napkitörés? Valójában mekkora veszélyben van a Föld?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]