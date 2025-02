Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"279defeb-24d1-4553-bc70-87f0d717aae7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikus, aki korábban a Magyarországra menekült Marcin Romanowski főnöke volt, egy tévéstúdióból távozva a rendőrökkel találta szembe magát.","shortLead":"A politikus, aki korábban a Magyarországra menekült Marcin Romanowski főnöke volt, egy tévéstúdióból távozva...","id":"20250131_Orizetbe-vettek-a-volt-lengyel-igazsagugyi-minisztert-az-ottani-Pegasus-ugy-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/279defeb-24d1-4553-bc70-87f0d717aae7.jpg","index":0,"item":"68f45129-76f0-440e-8263-ca1787419639","keywords":null,"link":"/vilag/20250131_Orizetbe-vettek-a-volt-lengyel-igazsagugyi-minisztert-az-ottani-Pegasus-ugy-miatt","timestamp":"2025. január. 31. 18:54","title":"Őrizetbe vették a volt lengyel igazságügyi minisztert az ottani Pegasus-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c69faae-20c5-47b5-9544-89ee54053a0b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Felhasználói adatok is hozzáférhetők voltak a DeepSeek védtelenül hagyott adatbázisában, mutattak rá a Wiz Research kutatói.","shortLead":"Felhasználói adatok is hozzáférhetők voltak a DeepSeek védtelenül hagyott adatbázisában, mutattak rá a Wiz Research...","id":"20250131_deepseek-mesterseges-intelligencia-biztonsagi-res-wiz-research","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c69faae-20c5-47b5-9544-89ee54053a0b.jpg","index":0,"item":"96f49e7b-43bb-4428-b3c8-7972e97fe8c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_deepseek-mesterseges-intelligencia-biztonsagi-res-wiz-research","timestamp":"2025. január. 31. 10:03","title":"Máris találtak egy hatalmas biztonsági rést a DeepSeek rendszerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983d56a6-e06b-4ea4-8bf3-253c33b47d7d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az OpenAI állítja, hogy az o3 rendszer már megüti egy átlagember szintjét. Az új MI-modell valóban jól szerepel bizonyos teszteken, de Litkai Gergely kitalált egy olyan mércét, amely szerint a leggazdagabb magyar, vagyis Mészáros Lőrinc megelőzi. Mit tud kezdeni például egy laptop egy elromlott gázbojlerrel, amelyet elé állítanak? Meg tudná-e győzni Ed Sheerant, hogy énekeljen egy magyar lagzin? Úgy tűnik, van még hova fejlődni.","shortLead":"Az OpenAI állítja, hogy az o3 rendszer már megüti egy átlagember szintjét. Az új MI-modell valóban jól szerepel...","id":"20250201_duma-aktual-mesterseges-intelligencia-meszaros-lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/983d56a6-e06b-4ea4-8bf3-253c33b47d7d.jpg","index":0,"item":"eb16317a-1133-49b8-bb5a-09b10ad7eb23","keywords":null,"link":"/360/20250201_duma-aktual-mesterseges-intelligencia-meszaros-lorinc","timestamp":"2025. február. 01. 19:30","title":"Duma Aktuál: A Mészáros Lőrinc-teszten a legügyesebb mesterséges intelligencia is elbukik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d1f721-ca44-4cd6-96d0-c8325a31e267","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A második helyet Kerkez Milos, míg a harmadik Willi Orbán lett. Az év edzőjének Marco Rossit választották.","shortLead":"A második helyet Kerkez Milos, míg a harmadik Willi Orbán lett. Az év edzőjének Marco Rossit választották.","id":"20250131_szoboszlai-dominik-magyar-aranylabda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92d1f721-ca44-4cd6-96d0-c8325a31e267.jpg","index":0,"item":"b34c29b1-842e-4147-9ffc-0b596527be54","keywords":null,"link":"/sport/20250131_szoboszlai-dominik-magyar-aranylabda","timestamp":"2025. január. 31. 21:07","title":"Ismét Szoboszlai Dominiké a Magyar Aranylabda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kormány január végén vezette be január elejétől, hogy 12 millió forintról 18 millió forintra emelkedik az alanyi áfamentesség értékhatára.","shortLead":"A kormány január végén vezette be január elejétől, hogy 12 millió forintról 18 millió forintra emelkedik az alanyi...","id":"20250131_Rossz-Hir-vannak-vesztesei-a-kormany-visszamenoleges-adokonnyitesenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"edb0311f-7ee9-4ec0-801d-ce18f63ef716","keywords":null,"link":"/kkv/20250131_Rossz-Hir-vannak-vesztesei-a-kormany-visszamenoleges-adokonnyitesenek","timestamp":"2025. január. 31. 08:29","title":"Rossz Hír, vannak vesztesei a kormány visszamenőleges adókönnyítésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e5fd99e-2019-4e7e-a153-3245b0cac225","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Közülük 13 intézmény budapesti, 31 vidéki.","shortLead":"Közülük 13 intézmény budapesti, 31 vidéki.","id":"20250131_bombafenyegetes-bombariado-iskola-rendorseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e5fd99e-2019-4e7e-a153-3245b0cac225.jpg","index":0,"item":"ce398e4c-f3e4-4c1a-bed0-0fd21d8bc3bb","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_bombafenyegetes-bombariado-iskola-rendorseg-ebx","timestamp":"2025. január. 31. 12:35","title":"Rendőrség: Legalább 44 oktatási intézmény kapott bombafenyegetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88dcde54-d3b1-43f5-ab62-205d18508c4e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Összesen 38 darabot gyártottak a kocsiból. ","shortLead":"Összesen 38 darabot gyártottak a kocsiból. ","id":"20250131_Szuperritka-Aston-Martint-vett-Gordon-Ramsay","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88dcde54-d3b1-43f5-ab62-205d18508c4e.jpg","index":0,"item":"322ca2db-2507-46b6-abfd-b0e3330c0592","keywords":null,"link":"/cegauto/20250131_Szuperritka-Aston-Martint-vett-Gordon-Ramsay","timestamp":"2025. január. 31. 08:15","title":"Szuperritka Aston Martint vett Gordon Ramsay, ilyen van Fernando Alonsónak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Még a megelőző évek mércéjével mérve is zűrzavaros, egyszersmind tragikus volt 2024 a fegyveres konfliktusok szempontjából.","shortLead":"Még a megelőző évek mércéjével mérve is zűrzavaros, egyszersmind tragikus volt 2024 a fegyveres konfliktusok...","id":"20250201_hvg-tenytar-konfliktuszonak-avilagban-haboruk-eve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f.jpg","index":0,"item":"bcb936a0-64a8-4d61-b110-e9b3d4aafdf7","keywords":null,"link":"/360/20250201_hvg-tenytar-konfliktuszonak-avilagban-haboruk-eve","timestamp":"2025. február. 01. 15:45","title":"A második világháború óta nem volt ennyi és ilyen súlyos fegyveres konfliktus a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]