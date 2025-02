Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e4deeda9-e9c6-4acb-83d7-25f9aec626d9","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A brazil balhátvéd a Real Madridnál töltötte pályafutása legszebb éveit.","shortLead":"A brazil balhátvéd a Real Madridnál töltötte pályafutása legszebb éveit.","id":"20250206_labdarugas-real-madrid-marcelo-visszavonulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4deeda9-e9c6-4acb-83d7-25f9aec626d9.jpg","index":0,"item":"12c417ee-eaf7-40d6-ab59-c559b52eed84","keywords":null,"link":"/sport/20250206_labdarugas-real-madrid-marcelo-visszavonulas","timestamp":"2025. február. 06. 15:08","title":"Marcelo érzelmes videóban jelentette be, hogy visszavonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39855deb-9735-41a8-8178-69d9fccc375f","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A főpolgármester a Parkváros leporolt terveit mutatta be Vitézy Dáviddal, Budapest főépítészével és Vitézy Dáviddal, miután – talán a kormány számára is – váratlanul kiderült: a főváros élhet elővásárlási jogával és elhappolhatja a mini-Dubaj beruházás területét az arab befektetők elől. Ez óriási politikai siker, de komoly veszélyeket is tartogathat a fővárosnak – ezek is szóba kerültek a fórumon.","shortLead":"A főpolgármester a Parkváros leporolt terveit mutatta be Vitézy Dáviddal, Budapest főépítészével és Vitézy Dáviddal...","id":"20250207_Karacsony-Gergely-bemutatja-Ilyen-lesz-a-rakosrendezoi-uj-varosnegyed-ha-ok-es-nem-az-arabok-epitik-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39855deb-9735-41a8-8178-69d9fccc375f.jpg","index":0,"item":"865aeeff-3ce9-474d-af63-08b206880a95","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_Karacsony-Gergely-bemutatja-Ilyen-lesz-a-rakosrendezoi-uj-varosnegyed-ha-ok-es-nem-az-arabok-epitik-ebx","timestamp":"2025. február. 07. 10:14","title":"Karácsony: „Köszöntöm a budapestieket, Rákosrendező új telektulajdonosait” – ilyen lesz az új városnegyed, ha nem az arabok építik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ba31cc-169f-47ed-b72e-c9dc0db7873e","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Nem sikerült neki, de legalább lett egy jó sztori belőle Jimmy Fallon műsorában. ","shortLead":"Nem sikerült neki, de legalább lett egy jó sztori belőle Jimmy Fallon műsorában. ","id":"20250206_Adrien-Brody-orra-muorr-sminkes-baki-A-brutalista-forgatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78ba31cc-169f-47ed-b72e-c9dc0db7873e.jpg","index":0,"item":"6a3f22b9-baff-4c5b-9305-8ff74a481bf8","keywords":null,"link":"/kultura/20250206_Adrien-Brody-orra-muorr-sminkes-baki-A-brutalista-forgatas","timestamp":"2025. február. 06. 12:36","title":"Műorrnak hitte egy sminkes Adrien Brody orrát, és mindenáron megpróbálta leszedni az arcáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d0ddc7-9e20-40ee-939c-c1ed539278e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"4 százalékkal esett vissza az ipari termelés tavaly 2023-hoz képest. Komoly visszaesés volt a jármű- és akkumulátorgyártásban is.","shortLead":"4 százalékkal esett vissza az ipari termelés tavaly 2023-hoz képest. Komoly visszaesés volt a jármű- és...","id":"20250206_Zsinorban-ket-eve-zsugorodik-a-magyar-ipar-errol-is-a-nemetek-tehetnek-az-NGM-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25d0ddc7-9e20-40ee-939c-c1ed539278e1.jpg","index":0,"item":"2024fd1c-3f05-45aa-806b-b63cab3163d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Zsinorban-ket-eve-zsugorodik-a-magyar-ipar-errol-is-a-nemetek-tehetnek-az-NGM-szerint","timestamp":"2025. február. 06. 08:54","title":"Példa nélküli visszaesés: már második éve zsugorodik a magyar ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff1b4a1-f1e8-44e0-bbfe-664007a69de3","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Velence polgármestere nagyon lelkes.","shortLead":"Velence polgármestere nagyon lelkes.","id":"20250207_b-my-lake-fesztival-velence","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cff1b4a1-f1e8-44e0-bbfe-664007a69de3.jpg","index":0,"item":"868ee3d8-ad95-4e30-bd7f-78db25298e86","keywords":null,"link":"/kultura/20250207_b-my-lake-fesztival-velence","timestamp":"2025. február. 07. 14:18","title":"Idén a Velencei-tónál lesz a B my Lake","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f00ca27-d35e-424d-89d1-354575d03be6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök folyamatosan azt hajtogatja, hogy a munkásokon akar segíteni. Valójában mindent magáért és a maga köré gyűjtött oligarcháiért tesz.","shortLead":"Az amerikai elnök folyamatosan azt hajtogatja, hogy a munkásokon akar segíteni. Valójában mindent magáért és a maga...","id":"20250206_Robert-Reich-Trump-penzre-valtja-a-hatalmat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f00ca27-d35e-424d-89d1-354575d03be6.jpg","index":0,"item":"c62fcd57-a30f-403a-ab51-5d5209cf0758","keywords":null,"link":"/360/20250206_Robert-Reich-Trump-penzre-valtja-a-hatalmat","timestamp":"2025. február. 06. 07:30","title":"Robert Reich: Trump pénzre váltja a hatalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cceb2a6e-f4b0-4ecf-a9f9-e77d14a95396","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár a két nyelv ismerete és használata nem óv meg a demenciától, azonban védelmet jelenthet az agytérfogat-csökkenéssel szemben Alzheimer-kór esetén – állítják kanadai kutatók.","shortLead":"Bár a két nyelv ismerete és használata nem óv meg a demenciától, azonban védelmet jelenthet az agytérfogat-csökkenéssel...","id":"20250207_hvg-ketnyelvuseg-alzheimer-kor-agyterfogat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cceb2a6e-f4b0-4ecf-a9f9-e77d14a95396.jpg","index":0,"item":"e74afb65-49e8-47c4-a430-6e6ac74c9e77","keywords":null,"link":"/360/20250207_hvg-ketnyelvuseg-alzheimer-kor-agyterfogat","timestamp":"2025. február. 07. 16:00","title":"Erős Alzheimer-védelem alatt állhat annak az agya, aki legalább két nyelven tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a508d493-9eff-4180-8d29-a388287bede8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendező szerint itthon feketelistán van. A fogadalmát azonban félig megbánta, hogy az SZFE-re nem teszi be a lábát.","shortLead":"A színész-rendező szerint itthon feketelistán van. A fogadalmát azonban félig megbánta, hogy az SZFE-re nem teszi be...","id":"20250207_Bodo-Viktor-interju-szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a508d493-9eff-4180-8d29-a388287bede8.jpg","index":0,"item":"de06f6e9-0fde-4201-8f9e-087d989ce38b","keywords":null,"link":"/kultura/20250207_Bodo-Viktor-interju-szinhaz","timestamp":"2025. február. 07. 16:37","title":"„Prágában a Nemzeti Színházat odaadták két fiatalnak” – Bodó Viktor szerint nálunk általános jelenség a színházban az enerváltság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]