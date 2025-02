Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"23c8a9fc-0739-49a1-9209-7fda44abe859","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"A kíváncsiság azt parancsolta, hogy fogadja el a meghívást az évértékelőre. De mi lesz, ha meglátják ismerősei? És mi lesz, ha nem megy el, de ezt zokon veszi a hatalom? Tamás Ervin egy olyan dilemmát ír le, amely a NER tizenötödik évében többeket érint, amikor a Fidesszel és a kormánnyal váratlanul kapcsolatba kerülnek.","shortLead":"A kíváncsiság azt parancsolta, hogy fogadja el a meghívást az évértékelőre. De mi lesz, ha meglátják ismerősei? És mi...","id":"20250224_Elmegy-es-lebukik-vagy-tavolmarad-es-megbuntetik-mit-lep-akit-Orban-varatlanul-tapsolni-hiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23c8a9fc-0739-49a1-9209-7fda44abe859.jpg","index":0,"item":"291add8e-8ac3-4d06-b59b-5a00be2b7f6c","keywords":null,"link":"/360/20250224_Elmegy-es-lebukik-vagy-tavolmarad-es-megbuntetik-mit-lep-akit-Orban-varatlanul-tapsolni-hiv","timestamp":"2025. február. 24. 19:58","title":"Elmegy és lebukik, vagy távolmarad és megbüntetik – mit lép, akit Orbán váratlanul tapsolni hív?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85181ce1-cb0e-4132-b148-df62ad49962f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendelkezésre álló adatok szerint a 13 éves lány 2025. február 22-én XV. kerületi otthonából ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.","shortLead":"A rendelkezésre álló adatok szerint a 13 éves lány 2025. február 22-én XV. kerületi otthonából ismeretlen helyre...","id":"20250223_Eltunt-egy-13-eves-lany-a-15-keruletben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85181ce1-cb0e-4132-b148-df62ad49962f.jpg","index":0,"item":"9c284068-7600-4704-bfa7-c2039adfd2e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_Eltunt-egy-13-eves-lany-a-15-keruletben","timestamp":"2025. február. 23. 09:34","title":"Eltűnt egy 13 éves lány a 15. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92fba916-60a6-4a71-8aa3-fbb3072d29c0","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A 93 évesen is aktív Agnes Denes munkásságának jelentőségét és elismertségét jelzi, hogy a londoni ArtReview magazin egyedüli magyar származású alkotóként idén is őt válogatta be a kortárs színtér száz legfontosabb szereplője közé. Műveit most a Szépművészeti Múzeum állítja ki.","shortLead":"A 93 évesen is aktív Agnes Denes munkásságának jelentőségét és elismertségét jelzi, hogy a londoni ArtReview magazin...","id":"20250224_hvg-A-logika-rendszerei-a-rendszerek-logikaja-agnes-denes-kiallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92fba916-60a6-4a71-8aa3-fbb3072d29c0.jpg","index":0,"item":"9d49b96f-b292-4549-ad21-ad6e16224330","keywords":null,"link":"/360/20250224_hvg-A-logika-rendszerei-a-rendszerek-logikaja-agnes-denes-kiallitas","timestamp":"2025. február. 24. 16:00","title":"Aki búzamezővé alakította Manhattan szemétlerakóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c91cce-3502-46de-9f56-e2648e4dc3e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"500 aláírásra van szükség ahhoz, hogy a kanadai parlament alsóháza tárgyaljon róla – jelenleg már több, mint 160 ezren írták alá.","shortLead":"500 aláírásra van szükség ahhoz, hogy a kanadai parlament alsóháza tárgyaljon róla – jelenleg már több, mint 160 ezren...","id":"20250224_elon-musk-kanada-allampolgarsag-peticio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38c91cce-3502-46de-9f56-e2648e4dc3e5.jpg","index":0,"item":"d449280b-38b6-44a6-bdd9-4992fb17fae6","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_elon-musk-kanada-allampolgarsag-peticio","timestamp":"2025. február. 24. 09:43","title":"Petíció indult Kanadában Elon Musk állampolgárságának megvonásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99d3aa0-18da-4d36-9801-a4728bebe67d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két évig húzódott a kinevezése. ","shortLead":"Két évig húzódott a kinevezése. ","id":"20250224_Sandor-Fegyir-lett-ukrajna-budapesti-nagykovete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e99d3aa0-18da-4d36-9801-a4728bebe67d.jpg","index":0,"item":"5871b4f8-6b41-48e8-b287-e8f5b045df7a","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Sandor-Fegyir-lett-ukrajna-budapesti-nagykovete","timestamp":"2025. február. 24. 13:34","title":"Sándor Fegyir lett Ukrajna budapesti nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089d7aa3-2da1-4a66-9b7c-21c92a002a63","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint nagyon egyszerű lesz a folyamat, és aki Orbán Viktor bejelentése nyomán az esetleges visszaélések miatt aggódik, az ócska politikai hangulatkeltést folytat.","shortLead":"A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint nagyon egyszerű lesz a folyamat, és aki Orbán Viktor bejelentése nyomán...","id":"20250224_nyugdijasok-afa-visszateritese-Nemzetgazdasagi-Miniszterium-NGM-bejelentes-hogy-mukodik-kartya-kod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/089d7aa3-2da1-4a66-9b7c-21c92a002a63.jpg","index":0,"item":"0b3464d1-866a-43e5-9182-0e1fafed8a97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_nyugdijasok-afa-visszateritese-Nemzetgazdasagi-Miniszterium-NGM-bejelentes-hogy-mukodik-kartya-kod","timestamp":"2025. február. 24. 08:56","title":"Bejelentették, hogyan fog működni a nyugdíjasok áfa-visszatérítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60aade4d-8d4c-4e59-abb6-65142f35a17b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A csed, gyed esetén nem kellene szja-t fizetni, a kettő és háromgyermekes anyák életük végéig mentesülnének a személyi jövedelemadó megfizetése alól. A Bankmonitor kiszámolta, ez mennyit hozhat a konyhára a családoknak.","shortLead":"A csed, gyed esetén nem kellene szja-t fizetni, a kettő és háromgyermekes anyák életük végéig mentesülnének a személyi...","id":"20250223_Kozel-20-szazalekkal-is-emelkedhet-egy-haromgyerekes-csalad-jovedelme-Orban-bejelentesei-nyoman","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60aade4d-8d4c-4e59-abb6-65142f35a17b.jpg","index":0,"item":"7f97836e-8489-4535-88ec-41922fa57305","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250223_Kozel-20-szazalekkal-is-emelkedhet-egy-haromgyerekes-csalad-jovedelme-Orban-bejelentesei-nyoman","timestamp":"2025. február. 23. 11:32","title":"Közel 20 százalékkal emelkedhet egy háromgyerekes család jövedelme Orbán bejelentései nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A törvény szerint a vállalkozásoknak tilos versenykorlátozó megállapodásokat kötniük. A kormány most épp ezt várja a kiskereskedőktől, és a versenyhivatal szerint ez így már rendben van. A törvény betűje szerint kartellnek minősül az árak „összehangolt megállapítása”. A versenyhivatal szerint ha árcsökkenés a vége, akkor nem kartell a kartell.","shortLead":"A törvény szerint a vállalkozásoknak tilos versenykorlátozó megállapodásokat kötniük. A kormány most épp ezt várja...","id":"20250224_GVH-elelmiszerarak-nagy-marton-kartell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"312efe5f-d506-45ef-bab3-55556298d36f","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_GVH-elelmiszerarak-nagy-marton-kartell","timestamp":"2025. február. 24. 15:09","title":"A GVH szerint a jó ügy érdekében elkövetett kartellezés nem kartellezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]