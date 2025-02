No Title No Description

A béke azt jelenti, hogy mindkét fél belemegy egy megállapodásba, ilyen pedig 2025-ben – csinál az Egyesült Államok bármit – nem lesz Ukrajnában. Ma három éve, hogy Oroszország teljeskörű inváziót indított Ukrajna ellen. Oroszország céljait a mai napig nem érte el. Ukrajna szuverén vezetése nem bukott meg, nincs orosz vazallus az ország élén, nem sikerült az egész országot orosz iga alá hajtani – ennek ellenére viszont úgy fest, Vlagyimir Putyin minderről nem tett le, sőt.

Az oroszok étvágya megvan, sőt, nőtt is, így veszélyben lehet akár a Baltikum is terjeszkedésüktől. Nem feltétlenül kell közvetlen háborúra számítani, bár az sem kizárható, az oroszok hibrid háborút folytatnak már ma is Európa és a nyugati országok ellen.

Milyen feltételekkel lehet tűzszünet, ha lesz egyáltalán? Valódi béketárgyalást láttunk Rijádban? Mit akar az Egyesült Államok, és mit Oroszország? Mekkora mozgástere van valójában Európának, és mi marad Ukrajnának a végén? Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel, a Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy (CEID) kutatójával, valamint Németh Andrással, a HVG korábbi moszkvai tudósítójával Kacskovics Mihály Béla beszélgetett.

46:54 Így avatkozhatnak bele az oroszok a ’26-os magyar választásba

