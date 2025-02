Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"530ebdee-188a-4943-8b6e-56ef355ceff5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf hivatalosan is bejelentette, hogy kifizetik a hivatásos állománynak járó pénzt. ","shortLead":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf hivatalosan is bejelentette, hogy kifizetik a hivatásos állománynak járó pénzt. ","id":"20250224_Hathavi-fegyverpenzt-oszt-a-kormany-2026-elejen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/530ebdee-188a-4943-8b6e-56ef355ceff5.jpg","index":0,"item":"37d3c481-de5b-493a-bfd5-efebccbf7f2f","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Hathavi-fegyverpenzt-oszt-a-kormany-2026-elejen","timestamp":"2025. február. 24. 14:45","title":"Hathavi fegyverpénzt oszt a kormány 2026 elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f453f91c-e998-44b3-9cb7-40fa0aa578e7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó új generációs elektromos platformja az eddigieknél nagyobb hatótávval és gyorsabb töltéssel kecsegtet.","shortLead":"A bajor gyártó új generációs elektromos platformja az eddigieknél nagyobb hatótávval és gyorsabb töltéssel kecsegtet.","id":"20250224_nem-viccel-a-bmw-neue-klasse-igen-utos-lesz-a-debreceni-ujdonsaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f453f91c-e998-44b3-9cb7-40fa0aa578e7.jpg","index":0,"item":"19265671-eece-4a27-860e-cee839fb12d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_nem-viccel-a-bmw-neue-klasse-igen-utos-lesz-a-debreceni-ujdonsaga","timestamp":"2025. február. 24. 07:21","title":"Nem viccel a BMW, igen ütős lesz a debreceni újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78cdd591-37e3-4625-8f1d-218eec881225","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A civil szervezet azt írja, a felvonulás nemcsak az LMBTQ-közösség tagjait képviseli, hanem minden minden magyar szabad véleménynyilvánításhoz való joga mellett áll ki.","shortLead":"A civil szervezet azt írja, a felvonulás nemcsak az LMBTQ-közösség tagjait képviseli, hanem minden minden magyar szabad...","id":"20250222_Budapest-Pride-Orban-beszed-evertekelo-reakcio-lmbtq","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78cdd591-37e3-4625-8f1d-218eec881225.jpg","index":0,"item":"9ec06081-2ce8-40d0-b5af-a92b8fcff641","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Budapest-Pride-Orban-beszed-evertekelo-reakcio-lmbtq","timestamp":"2025. február. 22. 20:00","title":"„Régebb óta itt vagyunk, és tovább itt leszünk, mint a kirekesztő politikusok” – reagált a Pride Orbán beszédére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca208392-fbb7-4dd1-ac50-ddac6672c909","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Izrael késlelteti a palesztin foglyok szabadon bocsájtását, amíg garanciát nem kap arra, hogy legközelebb megalázó átadási ceremónia nélkül kapja vissza a túszokat – jelentette az izraeli miniszterelnöki hivatal.","shortLead":"Izrael késlelteti a palesztin foglyok szabadon bocsájtását, amíg garanciát nem kap arra, hogy legközelebb megalázó...","id":"20250223_Izrael-egyelore-megsem-enged-szabadon-620-palesztin-foglyot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca208392-fbb7-4dd1-ac50-ddac6672c909.jpg","index":0,"item":"5b569cac-0648-472b-b3d9-8f3072f560ea","keywords":null,"link":"/vilag/20250223_Izrael-egyelore-megsem-enged-szabadon-620-palesztin-foglyot","timestamp":"2025. február. 23. 09:44","title":"Izrael egyelőre mégsem enged szabadon 620 palesztin foglyot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21455af0-3755-4023-9cea-24ce9fbf92ef","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az Ayrton Sennával való, öldöklő párharca tette legendává, de a négyszeres világbajnok Alain Prost sokkal többet adott az autósportnak a megfilmesíthető konfliktusoknál. ","shortLead":"Az Ayrton Sennával való, öldöklő párharca tette legendává, de a négyszeres világbajnok Alain Prost sokkal többet adott...","id":"20250224_alain-prost-70","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21455af0-3755-4023-9cea-24ce9fbf92ef.jpg","index":0,"item":"e201c377-cbc0-4cf3-8bc9-65f38e242a99","keywords":null,"link":"/elet/20250224_alain-prost-70","timestamp":"2025. február. 24. 17:17","title":"Vicc, hogy mennyire alábecsülik – 70 éves lett Alain Prost, a Professzor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40df24e6-3cee-410b-8828-7ae17b339872","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Ahány nő, annyiféle élet, szokás, test és tűrőképesség. A változókori tünetek – habár jellemzően azonosak – megélése egyénenként változó lehet: kit így, kit úgy, kit jobban, kit kevésbé viselnek meg. Egy biztos, a test változásaira mindenkinek érdemes tudatosan felkészülnie. Mutatjuk, hogyan.","shortLead":"Ahány nő, annyiféle élet, szokás, test és tűrőképesség. A változókori tünetek – habár jellemzően azonosak – megélése...","id":"20250129_Valtozni-a-valtozokorban-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40df24e6-3cee-410b-8828-7ae17b339872.jpg","index":0,"item":"1f064fcd-3835-41e8-9539-f526d60a0389","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Valtozni-a-valtozokorban-remifemin","timestamp":"2025. február. 24. 07:30","title":"Változni a változókorban: fontos és elkerülhetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Vatikán szombaton arról tájékoztatott, hogy továbbra is kritikus a pápa állapota, vasárnap pedig maga az egyházfő üzent a kórházból. ","shortLead":"A Vatikán szombaton arról tájékoztatott, hogy továbbra is kritikus a pápa állapota, vasárnap pedig maga az egyházfő...","id":"20250223_Ferenc-Papa-uzent-korhaz-allapot-imadkozzanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e.jpg","index":0,"item":"da239309-050e-4866-a584-96e7be5de54b","keywords":null,"link":"/elet/20250223_Ferenc-Papa-uzent-korhaz-allapot-imadkozzanak","timestamp":"2025. február. 23. 14:48","title":"Ferenc pápa a kórházból kérte, hogy imádkozzanak érte és a békéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e910f2d-5566-4068-b7ec-22c124a6bf3e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Érkeznek az eredmények a német választásokról a már megszámolt szavazatok alapján. A kérdés már csak az, hogy a CDU-CSU szövetség tud-e csak a SPD-vel kormányt alakítani, vagy mást is be kell vonnia a koalícióba. ","shortLead":"Érkeznek az eredmények a német választásokról a már megszámolt szavazatok alapján. A kérdés már csak az, hogy a CDU-CSU...","id":"20250223_Nemet-valasztasok-elozetes-eredmenyek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e910f2d-5566-4068-b7ec-22c124a6bf3e.jpg","index":0,"item":"65e965c0-efa8-4f7e-bf33-cd91a3cccd5a","keywords":null,"link":"/vilag/20250223_Nemet-valasztasok-elozetes-eredmenyek-ebx","timestamp":"2025. február. 23. 18:13","title":"Győzött a konzervatív CDU, a szélsőjobboldali AfD hozta a várt eredményeket a német választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]