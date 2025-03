Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4324b4b8-0e6a-4d0c-983a-6b04cd36c4f2","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"A kentaurok azért tudták ideiglenesen elfoglalni az emberek világát, mert az emberek nem hitték el, hogy a kentaurok a valóságban is léteznek – így reflektál Péterfy Gergely a hét legfontosabb világpolitikai eseményére. Az írót Az én hetem című sorozatunkban kértük fel arra, írja le, hogyan élte meg az elmúlt napokat. Ehhez most a következő szavakból meríthetett ihletet: ","shortLead":"A kentaurok azért tudták ideiglenesen elfoglalni az emberek világát, mert az emberek nem hitték el, hogy a kentaurok...","id":"20250302_az-en-hetem-peterfy-gergely-hogyan-csapjuk-agyon-a-kentaurt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4324b4b8-0e6a-4d0c-983a-6b04cd36c4f2.jpg","index":0,"item":"78a007a7-7c92-45fe-b6b6-d120cfe94d75","keywords":null,"link":"/360/20250302_az-en-hetem-peterfy-gergely-hogyan-csapjuk-agyon-a-kentaurt","timestamp":"2025. március. 02. 17:30","title":"Az én hetem Péterfy Gergellyel: Hogyan csapjuk agyon a kentaurt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde15811-feaf-4666-aa9d-c241abb406bd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az oltásban vasárnap repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek, valamint földmunka-gépekkel is próbálják megakadályozni a lángok terjedését.","shortLead":"Az oltásban vasárnap repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek, valamint földmunka-gépekkel is próbálják...","id":"20250302_erdotuz-egyesult-allamok-kitelepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bde15811-feaf-4666-aa9d-c241abb406bd.jpg","index":0,"item":"f74cf3ce-1da5-4834-befe-a4519dc8ac41","keywords":null,"link":"/vilag/20250302_erdotuz-egyesult-allamok-kitelepites","timestamp":"2025. március. 02. 22:04","title":"Erdőtüzek tombolnak az Egyesült Államokban, több államban is kitelepítéseket rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c3f1ce-7298-4982-8727-39bab1f36e01","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy hogyan teljesít a gyakorlatban a többek közt benzines, plugin hibrid és dízel hajtással is kapható Opel Astra kombi tisztán elektromos kivitele. Teszten az Astra Sports Tourer Electric.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy hogyan teljesít a gyakorlatban a többek közt benzines, plugin hibrid és dízel hajtással is kapható...","id":"20250302_elektromos-kombi-opel-astra-sports-tourer-teszt-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6c3f1ce-7298-4982-8727-39bab1f36e01.jpg","index":0,"item":"d5b72d23-a253-4372-83ee-3c10faae3ccf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250302_elektromos-kombi-opel-astra-sports-tourer-teszt-velemeny-ebx","timestamp":"2025. március. 02. 13:00","title":"Elektromos kombi? Igen, az Opel Astrából létezik ilyen, le is teszteltük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d605e8bf-dfdb-44d8-a4de-6aafb223eb92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eleve alaposan kilógott a sorból a sok öltönyös férfi és nagyestélyis nő között a gálára sportruházatban beülő színész, de amikor ezt szóvá tették, még üvöltözött is kicsit.","shortLead":"Eleve alaposan kilógott a sorból a sok öltönyös férfi és nagyestélyis nő között a gálára sportruházatban beülő színész...","id":"20250303_adam-sandler-oscar-kozjatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d605e8bf-dfdb-44d8-a4de-6aafb223eb92.jpg","index":0,"item":"81fc8b31-73b0-4005-a0c3-e6f8b1b20463","keywords":null,"link":"/elet/20250303_adam-sandler-oscar-kozjatek","timestamp":"2025. március. 03. 11:28","title":"A legfurább Oscar-közjátékot a kapucnis pulcsiban megjelent Adam Sandler adta elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A hét elején éjjelente még fagy is lehet, aztán érkezik a felmelegedés.","shortLead":"A hét elején éjjelente még fagy is lehet, aztán érkezik a felmelegedés.","id":"20250302_tavasz-idojaras-20-fok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a.jpg","index":0,"item":"ca8c93fe-9f61-4258-9f8c-d5c32b68e1de","keywords":null,"link":"/elet/20250302_tavasz-idojaras-20-fok","timestamp":"2025. március. 02. 16:46","title":"Jön a tavaszi időjárás, a jövő héten már 20 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több mint 3800 milliárd forint megy majd rájuk.","shortLead":"Több mint 3800 milliárd forint megy majd rájuk.","id":"20250303_allam-kamatkiadas-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"4f2723e0-eaa8-45ef-b50c-b69ecaac1a70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_allam-kamatkiadas-rekord","timestamp":"2025. március. 03. 12:32","title":"Rekordösszeget érnek el idén az állam kamatkiadásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7203f7b2-5f04-4480-8f15-e5c2e4950339","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, hogy balesetről vagy támadásról van szó.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy balesetről vagy támadásról van szó.","id":"20250303_Tomegbe-hajtott-egy-autos-Mannheim-belvarosaban-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7203f7b2-5f04-4480-8f15-e5c2e4950339.jpg","index":0,"item":"8ba795c4-2491-488f-96fd-620dba721d61","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_Tomegbe-hajtott-egy-autos-Mannheim-belvarosaban-ebx","timestamp":"2025. március. 03. 13:46","title":"Tömegbe hajtott egy autós Mannheim belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Biztonsági veszély miatt azonnal meg kell szabadulni 16 bővítménytől, mert félő, hogy csaláshoz vezet a használatuk. ","shortLead":"Biztonsági veszély miatt azonnal meg kell szabadulni 16 bővítménytől, mert félő, hogy csaláshoz vezet a használatuk. ","id":"20250303_google-chrome-bongeszo-veszelyes-bovitmenyek-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9.jpg","index":0,"item":"ec3754b7-1253-4307-a9b7-e5b1027eab94","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_google-chrome-bongeszo-veszelyes-bovitmenyek-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. március. 03. 19:03","title":"3,2 millióan lehetnek veszélyben, azonnal törölni kell ezeket a bővítményeket a Chrome böngészőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]