Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ezzel magyarázta a szerb elnök, hogy megszavazták az Ukrajna területi integritásáról szóló ENSZ-határozatot.","shortLead":"Ezzel magyarázta a szerb elnök, hogy megszavazták az Ukrajna területi integritásáról szóló ENSZ-határozatot.","id":"20250225_Vucsics-Szerbia-Ukrajna-tuntetes-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696.jpg","index":0,"item":"2c452a3a-5c52-4fdf-8ded-56028ec2144a","keywords":null,"link":"/vilag/20250225_Vucsics-Szerbia-Ukrajna-tuntetes-elnok","timestamp":"2025. február. 25. 11:06","title":"Vucsics: Fáradt vagyok, túlterhelt, és nem tudok mindennel foglalkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6bf0f0-a098-4ad2-af5d-c717e7dfacb5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Teherautókhoz és buszokhoz is gyártanak majd itt abroncsokat.","shortLead":"Teherautókhoz és buszokhoz is gyártanak majd itt abroncsokat.","id":"20250226_Bovit-a-Hankook-Racalmason-450-uj-munkahely-jon-letre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe6bf0f0-a098-4ad2-af5d-c717e7dfacb5.jpg","index":0,"item":"40c9ad16-ed1b-4cd6-b4d0-f2e129eba4e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_Bovit-a-Hankook-Racalmason-450-uj-munkahely-jon-letre","timestamp":"2025. február. 26. 12:43","title":"Elindul a Hankook gyárbővítése Rácalmáson, 450 új munkahely jön létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6e39e52-a8e2-4134-b87f-58b1900fa461","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A németek zokon vették, hogy a magyar válogatottat választotta a 19 éves középpályás.","shortLead":"A németek zokon vették, hogy a magyar válogatottat választotta a 19 éves középpályás.","id":"20250225_dardai-bence-magyar-valogatott-valasztas-taktika-felallas-formacio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6e39e52-a8e2-4134-b87f-58b1900fa461.jpg","index":0,"item":"a7fcd77b-c0bc-4ef3-a3b6-d2c2ecc898c7","keywords":null,"link":"/sport/20250225_dardai-bence-magyar-valogatott-valasztas-taktika-felallas-formacio-ebx","timestamp":"2025. február. 25. 16:25","title":"Fenekestül felforgathatja a magyar válogatottat Dárdai Bence megjelenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f400cb4-95d6-4a71-bfe9-f529bca92aff","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Vlagyimir Putyin szerint az oroszoknak sokkal több ritkaföldfémje van, mint az ukránoknak. Korábban Donald Trump azt vetette fel, hogy Ukrajna ezzel az ásványkincsvagyonnal fizethetne az amerikai támogatásért.","shortLead":"Vlagyimir Putyin szerint az oroszoknak sokkal több ritkaföldfémje van, mint az ukránoknak. Korábban Donald Trump azt...","id":"20250225_vlagyimir-putyin-oroszorszag-ukrajna-usa-ritkafoldfem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f400cb4-95d6-4a71-bfe9-f529bca92aff.jpg","index":0,"item":"9cd43f5b-9dde-4333-9241-63dcd7833bc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_vlagyimir-putyin-oroszorszag-ukrajna-usa-ritkafoldfem","timestamp":"2025. február. 25. 07:26","title":"Putyin rálicitálna Zelenszkijre a ritkaföldfémek tekintetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e502f9-026d-4432-828d-65721c04c54a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábban a Partizánnak nyilatkozó Bátonyi Péter kollégájának felére csökkentették fizetését, aminek következményeként fel is mondott a tárcánál.","shortLead":"A korábban a Partizánnak nyilatkozó Bátonyi Péter kollégájának felére csökkentették fizetését, aminek következményeként...","id":"20250226_Egy-harmadik-oroksegvedelmi-szakembert-is-szankcionalt-Lazar-miniszteriuma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0e502f9-026d-4432-828d-65721c04c54a.jpg","index":0,"item":"38a9d861-d208-48bc-a612-7068d2f97deb","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_Egy-harmadik-oroksegvedelmi-szakembert-is-szankcionalt-Lazar-miniszteriuma","timestamp":"2025. február. 26. 12:00","title":"Nincs vége a leszámolásoknak: egy harmadik örökségvédelmi szakembert is szankcionált Lázár minisztériuma a Bátonyi-ügy óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee5a7cc3-b8e7-41f1-a4a6-1a17c99a9c02","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Januárban a legfőbb európai piacokon 50-60 százalékkal zuhant az értékesített Teslák száma. Az Egyesült Királyságban a BYD fennállása során először több autót adott el, mint Elon Musk cége.","shortLead":"Januárban a legfőbb európai piacokon 50-60 százalékkal zuhant az értékesített Teslák száma. Az Egyesült Királyságban...","id":"20250225_Nem-kell-Europanak-az-amokfuto-Musk-Teslaja-felere-csokkentek-az-eladasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee5a7cc3-b8e7-41f1-a4a6-1a17c99a9c02.jpg","index":0,"item":"89c5e7e7-8254-4b55-a575-2298d13dcbf6","keywords":null,"link":"/kkv/20250225_Nem-kell-Europanak-az-amokfuto-Musk-Teslaja-felere-csokkentek-az-eladasok","timestamp":"2025. február. 25. 12:07","title":"Nem kell Európának az ámokfutó Musk Teslája, felére csökkentek az eladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e43269d-328d-448c-9c7c-3cc15e28bd47","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szoboszlai Dominikről elmondta, a magyar középpályás Európa legjobb csapatának vezéregyénisége.","shortLead":"Szoboszlai Dominikről elmondta, a magyar középpályás Európa legjobb csapatának vezéregyénisége.","id":"20250225_Marco-Rossi-Szoboszlai-Dominik-magyar-labdarugo-valogatott-dardai-bence-gulacsi-peter-nb-i-betegseg-nikitscher-tamas-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e43269d-328d-448c-9c7c-3cc15e28bd47.jpg","index":0,"item":"9a738427-875f-49e2-b413-5af3f4ad4b7e","keywords":null,"link":"/sport/20250225_Marco-Rossi-Szoboszlai-Dominik-magyar-labdarugo-valogatott-dardai-bence-gulacsi-peter-nb-i-betegseg-nikitscher-tamas-interju","timestamp":"2025. február. 25. 10:37","title":"Marco Rossi: Az NB I. színvonala nem összehasonlítható azzal, amit a válogatottal játszunk, de muszáj ott lennem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c904b112-727c-4dba-8442-c71a172fca98","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az is kiderült, hogy mikor lehet klíma a kocsikban.","shortLead":"Az is kiderült, hogy mikor lehet klíma a kocsikban.","id":"20250224_bkv-m3-metro-felujitas-ujragyartas-klima","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c904b112-727c-4dba-8442-c71a172fca98.jpg","index":0,"item":"94b7038c-4de2-4670-a25f-bfdf78eb8bdc","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_bkv-m3-metro-felujitas-ujragyartas-klima","timestamp":"2025. február. 24. 16:29","title":"Elismerte a BKV, hogy az oroszok nem felújították, hanem újragyártották a 3-as metró szerelvényeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]