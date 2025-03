Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"93b4e712-a40b-4d43-bfd2-17af4a3fad1a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A tavalyi évben TikTok-sztárból elnökjelöltté vált román politikus jelöltségéről szerda estig születik végső döntés.","shortLead":"A tavalyi évben TikTok-sztárból elnökjelöltté vált román politikus jelöltségéről szerda estig születik végső döntés.","id":"20250310_A-szelsojobboldali-Georgescu-az-alkotmanybirosaghoz-fordult-az-elnokjeloltseget-elutasito-dontes-miatt-elnokvalasztas-Romania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93b4e712-a40b-4d43-bfd2-17af4a3fad1a.jpg","index":0,"item":"60299541-c089-4a99-befe-1a1a5cb3edc8","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_A-szelsojobboldali-Georgescu-az-alkotmanybirosaghoz-fordult-az-elnokjeloltseget-elutasito-dontes-miatt-elnokvalasztas-Romania","timestamp":"2025. március. 10. 18:39","title":"Az alkotmánybírósághoz fordult a szélsőjobboldali Georgescu az elnökjelöltségét elutasító döntés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e42179-5477-48c4-ac22-13c0ab7cdaa8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Valószínűleg a Győr mellett észlelt ragadós száj- és körömfájástól tartanak.","shortLead":"Valószínűleg a Győr mellett észlelt ragadós száj- és körömfájástól tartanak.","id":"20250310_allatkert-allatsimogato-szaj-es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84e42179-5477-48c4-ac22-13c0ab7cdaa8.jpg","index":0,"item":"eb77f0bc-7e29-458f-8e1f-44234dc2a5a7","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_allatkert-allatsimogato-szaj-es-koromfajas","timestamp":"2025. március. 10. 14:14","title":"Határozatlan időre bezárták az állatsimogatót a fővárosi állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6ef716-8eb1-49f8-92e5-4813a8fbd9d9","c_author":"HVG","category":"360","description":"John Mearsheimer szerint semmi bizonyíték nincs rá, hogy Putyin imperialista lenne, és lerohanná akár egész Ukrajnát – nemhogy Európát. Nincsenek is meg a képességei hozzá – mutatott rá a Chicagói Egyetem tanára. Szerinte az európai-amerikai kapcsolatokat már nem lehet rendbe hozni.","shortLead":"John Mearsheimer szerint semmi bizonyíték nincs rá, hogy Putyin imperialista lenne, és lerohanná akár egész Ukrajnát –...","id":"20250310_Trump-Vance-europa-amerikai-politologus-spiegel-szemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d6ef716-8eb1-49f8-92e5-4813a8fbd9d9.jpg","index":0,"item":"9e525a6c-7335-4610-840b-4702bd67c350","keywords":null,"link":"/360/20250310_Trump-Vance-europa-amerikai-politologus-spiegel-szemle","timestamp":"2025. március. 10. 16:45","title":"Amerikai politológus: A NATO keleti nyitása ostoba módon Peking karjaiba terelte Moszkvát, Trump csak erre reagál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a54a189-db80-4890-a448-b911a86d0fb8","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A kongói anarchia gyökerei jól tetten érhetők az M23 lázadó tuszi csoport kérlelhetetlen vezérének, Szultani Makengának az életútján.","shortLead":"A kongói anarchia gyökerei jól tetten érhetők az M23 lázadó tuszi csoport kérlelhetetlen vezérének, Szultani Makengának...","id":"20250309_hvg-szultani-makenga-kongo-kontur-vereskezu-hadur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a54a189-db80-4890-a448-b911a86d0fb8.jpg","index":0,"item":"47b1391b-4340-4b71-a4ef-41bb599b2d48","keywords":null,"link":"/360/20250309_hvg-szultani-makenga-kongo-kontur-vereskezu-hadur","timestamp":"2025. március. 09. 11:15","title":"Véletlenül lett katona, véreskezű hadurat csinált belőle több afrikai háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b5e353-18dd-457a-ab07-88dc8063e250","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A versenyhivatal szerint mindhárom áruházlánc megtéveszthette a vásárlóit, ezért vizsgálódnak. ","shortLead":"A versenyhivatal szerint mindhárom áruházlánc megtéveszthette a vásárlóit, ezért vizsgálódnak. ","id":"20250310_GVH-teljes-kiorlesu-pekaruk-vizsgalat-Spar-Aldi-Tesco","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9b5e353-18dd-457a-ab07-88dc8063e250.jpg","index":0,"item":"47404c04-b48c-473f-9848-e31d0adce915","keywords":null,"link":"/kkv/20250310_GVH-teljes-kiorlesu-pekaruk-vizsgalat-Spar-Aldi-Tesco","timestamp":"2025. március. 10. 11:00","title":"A Spar, az Aldi és a Tesco teljes kiőrlésű pékáruit is vizsgálja a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ vált ki, van, amelyik gyengébbet, de olyanok is vannak, amelyeket észre sem vesszük, csak akkor, amikor már bajt okoztak. Mutatjuk, melyek a leggyakoribb stresszfaktorok és hogyan védhetjük meg magunkat tőlük mindennapjaink során.","shortLead":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ...","id":"20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e.jpg","index":0,"item":"bb8dc0f4-e807-4f35-940b-1f17f63160e7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","timestamp":"2025. március. 10. 07:30","title":"Stresszfaktorok a mindennapokban: tudta, hogy a rossz alvás is okozhat stresszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"4b504606-43b6-480d-9e80-9135d8e84afc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az izzócseréhez kapott tanúsítványt elkérheti a rendőr, azt a kocsiban kell tartani.","shortLead":"Az izzócseréhez kapott tanúsítványt elkérheti a rendőr, azt a kocsiban kell tartani.","id":"20250310_legalisan-hasznalhato-autos-LED-izzo-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b504606-43b6-480d-9e80-9135d8e84afc.jpg","index":0,"item":"9977901a-d325-4f44-bfe0-01bbfa072906","keywords":null,"link":"/cegauto/20250310_legalisan-hasznalhato-autos-LED-izzo-Magyarorszagon","timestamp":"2025. március. 10. 15:09","title":"Halogén helyett LED? Ezeket az izzókat lehet itthon legálisan használni az autókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a6c25b-1ea0-49e4-9e15-9093e0dbb157","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A nyilvánvaló pénzügyi csőd felé meneteltünk – emlékszik vissza az 1995-ös stabilizációra Surányi György, az MNB akkori elnöke, aki a Bokros Lajos pénzügyminiszterrel együtt összeállított program egyik fő eredményének azt tartja, hogy az 1929–1933-as válság után ismét konvertibilis lett a magyar fizetőeszköz. Interjú.","shortLead":"A nyilvánvaló pénzügyi csőd felé meneteltünk – emlékszik vissza az 1995-ös stabilizációra Surányi György, az MNB akkori...","id":"20250310_hvg-suranyi-gyorgy-interju-bokros-csomag-bizalmi-toke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53a6c25b-1ea0-49e4-9e15-9093e0dbb157.jpg","index":0,"item":"624973ca-4f38-4dd6-8ff3-f3050f9af85a","keywords":null,"link":"/360/20250310_hvg-suranyi-gyorgy-interju-bokros-csomag-bizalmi-toke","timestamp":"2025. március. 10. 11:30","title":"„Súgtak nekünk az IMF-től” – Surányi György a Bokros-csomag eddig nem ismert részleteiről mesélt a HVG-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]