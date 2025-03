Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Butch Wilmore és Suni Williams a tervek szerint csak nyolc napot töltött volna az űrállomáson.","shortLead":"Butch Wilmore és Suni Williams a tervek szerint csak nyolc napot töltött volna az űrállomáson.","id":"20250316_Kilenc-honap-utan-hazaindulhatnak-az-urallomason-rekedt-urhajosok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50.jpg","index":0,"item":"671e0d4f-4783-48c3-ab41-673f87d1773a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250316_Kilenc-honap-utan-hazaindulhatnak-az-urallomason-rekedt-urhajosok","timestamp":"2025. március. 16. 14:50","title":"Kilenc hónap után hazaindulhatnak az űrállomáson rekedt űrhajósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91490e3e-133b-42d2-90cd-eca177ef0b35","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció ünnepi megemlékezését idén Újpesten tartották. ","shortLead":"A Demokratikus Koalíció ünnepi megemlékezését idén Újpesten tartották. ","id":"20250314_marcius-15-demokratikus-koalicio-varju-laszlo-dobrev-klara-ujpest-idokozi-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91490e3e-133b-42d2-90cd-eca177ef0b35.jpg","index":0,"item":"253ce520-73c2-4100-b9fc-2725745d26a4","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_marcius-15-demokratikus-koalicio-varju-laszlo-dobrev-klara-ujpest-idokozi-valasztas","timestamp":"2025. március. 14. 20:44","title":"Március 15-e helyett március 14-én, fáklyákkal, Varju Lászlóval és Dobrev Klára-beszéddel hangolt az újpesti időközire a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863af8a2-4f81-489e-ad80-d16a0185ec3b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Két hete annak, hogy Volodimir Zelenszkij és Donald Trump az Ovális Irodában megbeszélést tartott. Hogy ez hogyan zajlott, azt már mindenki tudja, és sokan sokféleképpen elemezték is a megdöbbentő pillanatokat. Litkai Gergely is levonta a saját következtetését, és a Duma Aktuál közönségét arra is felkészítette, hogy mit hozhat a jövő a szerencsétlenül végződő találkozó fényében. ","shortLead":"Két hete annak, hogy Volodimir Zelenszkij és Donald Trump az Ovális Irodában megbeszélést tartott. Hogy ez hogyan...","id":"20250315_duma-aktual-feher-haz-volodimir-zelenszkij-donald-trump-jd-vance","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/863af8a2-4f81-489e-ad80-d16a0185ec3b.jpg","index":0,"item":"20b2593b-afd5-4da5-86f8-b10993d486bd","keywords":null,"link":"/360/20250315_duma-aktual-feher-haz-volodimir-zelenszkij-donald-trump-jd-vance","timestamp":"2025. március. 15. 17:30","title":"Napközis leszámolás a Fehér Házban – különleges elemzés a Trump-Zelenszkij vitáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054f813a-42b0-4bb9-912a-d0fe4ddce618","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Sokáig tartotta magát a mondás, hogy minden ember csupán öt kézfogásnyira van egymástól, vagyis bárki bárkivel összekapcsolható néhány ismerősön keresztül. A közösségi médiának köszönhetően ez a szám nagy valószínűséggel tovább csökkent, csupán egy kattintás, és szinte bárkivel összebarátkozhatunk. De valódi kapcsolatok ezek, amelyek aztán valódi közösséggé épülnek, vagy csak ámítás, és tulajdonképpen egyre magányosabbak vagyunk?","shortLead":"Sokáig tartotta magát a mondás, hogy minden ember csupán öt kézfogásnyira van egymástól, vagyis bárki bárkivel...","id":"20250129_Sosem-voltunk-ennyire-maganyosak-remotiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/054f813a-42b0-4bb9-912a-d0fe4ddce618.jpg","index":0,"item":"64ae3927-eac4-4ede-a4b5-ebfb0d74f06a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Sosem-voltunk-ennyire-maganyosak-remotiv","timestamp":"2025. március. 15. 11:30","title":"Sosem volt ennyi barátunk, és sosem voltunk ennyire magányosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"232b6639-dab6-44c6-91ef-c48b742120c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konsztantyin Leonyidovics Dracsevszkij mellett Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő is ott állt.","shortLead":"Konsztantyin Leonyidovics Dracsevszkij mellett Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő is ott állt.","id":"20250315_Debrecenben-az-orosz-fokonzullal-egyutt-koszoruzott-a-fideszes-varosvezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/232b6639-dab6-44c6-91ef-c48b742120c7.jpg","index":0,"item":"38f30ce2-adf9-4011-919d-c9b3c5c9c10a","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_Debrecenben-az-orosz-fokonzullal-egyutt-koszoruzott-a-fideszes-varosvezetes","timestamp":"2025. március. 15. 18:37","title":"Debrecenben az orosz főkonzullal együtt koszorúzott a fideszes városvezetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df03c33e-a669-44f3-8121-770b30835982","c_author":"HVG Pszichológia 360","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint az oroszok Szumi megyét készülnek megtámadni.","shortLead":"Az ukrán elnök szerint az oroszok Szumi megyét készülnek megtámadni.","id":"20250315_Zelenszkij-Nem-zartak-korbe-az-ukran-csapatokat-Kurszkban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df03c33e-a669-44f3-8121-770b30835982.jpg","index":0,"item":"d3b1c0b2-f4a0-4db7-b877-04772eec5965","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Zelenszkij-Nem-zartak-korbe-az-ukran-csapatokat-Kurszkban","timestamp":"2025. március. 15. 17:26","title":"Zelenszkij: Nem igaz, hogy körbezárták az ukrán csapatokat Kurszkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f3cb2f-33bb-4acd-9afa-059b40ebb6a6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az önkormányzati lakását lecsupaszító Kecskeméti László azt állította korábban, csak olyasmit vitt el a lakásból, amit ő épített be, és lejáratókampány zajlik ellene.","shortLead":"Az önkormányzati lakását lecsupaszító Kecskeméti László azt állította korábban, csak olyasmit vitt el a lakásból, amit...","id":"20250315_Konnektorbotrany-Kecskemeti-Laszlo-kilepett-a-partbol-de-marad-az-ideologiai-korben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f3cb2f-33bb-4acd-9afa-059b40ebb6a6.jpg","index":0,"item":"05c51e65-2e49-4318-a095-cdc2582c6bdb","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_Konnektorbotrany-Kecskemeti-Laszlo-kilepett-a-partbol-de-marad-az-ideologiai-korben","timestamp":"2025. március. 15. 10:09","title":"Józsefvárosi konnektorbotrány: a lakást kibelező fideszes kilépett a pártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99ba213-267d-4842-9fe0-17a9a4eea476","c_author":"Lenthár Balázs","category":"elet","description":"Mi okozta a XIX. század nagy szakállrobbanását? Mi az a császárbajusz, és miért viselt ilyet Hitler? Miért rövidült egyre a divatdiktátor-hajlamokkal is rendelkező Führer pamacsa? Náci dolog-e a Hitler-bajusz? Arcszőrzet-történeti áttekintőnk következik.","shortLead":"Mi okozta a XIX. század nagy szakállrobbanását? Mi az a császárbajusz, és miért viselt ilyet Hitler? Miért rövidült...","id":"20250316_hitler-bajusz-eredete-szakall-tortenelem-chaplin-rohm-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d99ba213-267d-4842-9fe0-17a9a4eea476.jpg","index":0,"item":"307282d3-0707-4dbb-8962-37c69ec0ea2d","keywords":null,"link":"/elet/20250316_hitler-bajusz-eredete-szakall-tortenelem-chaplin-rohm-ebx","timestamp":"2025. március. 16. 13:30","title":"Hiába próbálták lebeszélni róla – így született a Hitler-bajusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]