Több iskolában is megjelentek már a szürke értékmegőrzők, ahova a diákok tehetik a mobiljaikat, amelyeket tavaly ősz óta nem használhatnak tanítási időben. Bár sem a Belügyminisztérium, sem a tankerületek nem verik nagydobra, a tárolók Sopronkőhidán készülnek. Iskolabútorokat már régóta készítenek elítéltek, és nem is kerülnek sokba. Több iskolában is megjelentek már a szürke értékmegőrzők, ahova a diákok tehetik a mobiljaikat, amelyeket tavaly ősz óta nem használhatnak tanítási időben. Bár sem a Belügyminisztérium, sem a tankerületek nem verik nagydobra, a tárolók Sopronkőhidán készülnek. Iskolabútorokat már régóta készítenek elítéltek, és nem is kerülnek sokba. Hónapok után végre megérkeztek a mobiltartó iskolai szekrények az iskolákba, fogvatartottakkal gyártatta le őket az állam De hol volt Orbán Viktor, amikor a parlament engedélyezte a jegybank kifosztását? És amikor a gyülekezési jogot csorbították a Pride-ra hivatkozva? Csaxólunk – a HVG hetilap új számát Kocsis Györgyi ajánlja. Fülszöveg. És amikor a gyülekezési jogot csorbították a Pride-ra hivatkozva? Csaxólunk – a HVG hetilap új számát Kocsis Györgyi ajánlja. Fülszöveg. A Matolcsy-ügy az éppen 100 évvel ezelőtti frankhamisítási botrányhoz mérhető Két hetet bírt ki úgy a forint, hogy nem járt 400-as szinten, de ennek most vége. Újra elérte a forintárfolyam a 400-as határt Egy igazi amerikai monstrum, a Cadillac Escalade lehet az alapja. 15 milliárd forintért épülhet meg Trump új elnöki limuzinja A próbaüzem már tavaly elkezdődött. Szeptember végén indulhat a sorozatgyártás a debreceni BMW-gyárban A japán cég a nehézségei ellenére sorozatban jönne ki az új modellekkel. A japán cég a nehézségei ellenére sorozatban jönne ki az új modellekkel. Feltámadt a Nissan: itt az új Micra, Leaf és Juke Köze sincs a valósághoz annak, amilyen inflációt a kormány tervezett 2025-re, ez pedig lehetővé tesz egy kis osztogatást a nyugdíjasoknak majd novemberben. A Bankmonitor számolta ki, mennyi pluszpénzt kaphatnak az idősek, és hogyan nőhet a nyugdíj. 40 ezer forintot adhat év végén a kormány a nyugdíjasoknak, annyira elszámolta az inflációt Ahogy várható volt, a jegybank Varga Mihály elnöksége alatt is tartja a 6,5 százalékos alapkamatot. A döntés utáni tájékoztatót személyesen Varga tartja – amikor legutóbb jegybankelnök ilyen tájékoztatót tartott, árfolyamválság alakult ki. Ettől most nem kell tartani, de kérdés, mit szól Varga a legújabb kormányzati intézkedésekhez (készpénzesítés, árréssapka, szja-mentesség, áfa-visszatérítés). A döntés utáni tájékoztatót személyesen Varga tartja – amikor legutóbb jegybankelnök ilyen tájékoztatót tartott, árfolyamválság alakult ki. Ettől most nem kell tartani, de kérdés, mit szól Varga a legújabb kormányzati intézkedésekhez (készpénzesítés, árréssapka, szja-mentesség, áfa-visszatérítés). Az alapkamat változatlan, Varga színt vall a kormány intézkedéseiről