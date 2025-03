Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"246760dc-c0a7-4416-9b18-255a976a47bb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jó dolgokra várni kell – mondhatnánk, bár hétévnyi várakozás meglehetősen hosszú idő. Mégis ennyire volt szüksége az önkéntes fejlesztőknek, tervezőknek, művészek és közösségtagoknak ahhoz, hogy kirukkoljanak a korábban oly népszerű, ingyenes Photoshopként is emlegetett GIMP képszerkesztő feljavított változatával. Bárki letöltheti.","shortLead":"A jó dolgokra várni kell – mondhatnánk, bár hétévnyi várakozás meglehetősen hosszú idő. Mégis ennyire volt szüksége...","id":"20250326_gimp-3-letoltes-ingyenes-kepszerkeszto-uj-verzio-funkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/246760dc-c0a7-4416-9b18-255a976a47bb.jpg","index":0,"item":"c579946c-86dc-467c-a06f-b810bdba314e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_gimp-3-letoltes-ingyenes-kepszerkeszto-uj-verzio-funkciok","timestamp":"2025. március. 26. 08:03","title":"Érdemes volt várni: 7 év után megjelent a nagytudású, ingyenes képszerkesztő feltuningolt új verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65c29be-0aab-432d-8f82-331e8d263234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A számvevők szerint az alapítvány nem alakított ki olyan szabályokat, kontrollokat, amelyek alkalmasak a kockázatok kezelésére. A várost irányító polgármester, Szemereyné Pataki Klaudia a Neumann János Egyetemért Alapítvány felügyelőbizottságának tagja, Gaál József alpolgármester pedig a kuratórium tagja.","shortLead":"A számvevők szerint az alapítvány nem alakított ki olyan szabályokat, kontrollokat, amelyek alkalmasak a kockázatok...","id":"20250326_MNB-botrany-tuntetest-szerveznek-Kecskemetre-az-egyetemi-alapitvany-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d65c29be-0aab-432d-8f82-331e8d263234.jpg","index":0,"item":"c3f291a1-3ac7-46b1-8cb2-b04da8d45d4f","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_MNB-botrany-tuntetest-szerveznek-Kecskemetre-az-egyetemi-alapitvany-miatt","timestamp":"2025. március. 26. 11:45","title":"MNB-botrány: tüntetést szerveznek Kecskemétre az egyetemi alapítvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f24eebb-eabd-41f8-9f53-6290e47ac03e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az új szabály miatt kiderültek a titkolt beszállítói árak, melyekkel nemcsak a kereskedők, de a külföldi gyártók is visszaélhetnek. Fokozódhat az importnyomás, romlik a hazai élelmiszeripari szereplők helyzete.","shortLead":"Az új szabály miatt kiderültek a titkolt beszállítói árak, melyekkel nemcsak a kereskedők, de a külföldi gyártók is...","id":"20250325_arresstop-beszallitoi-arak-zsarolas-importnyomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f24eebb-eabd-41f8-9f53-6290e47ac03e.jpg","index":0,"item":"d57df2cd-e494-4896-b356-ca6e6ca9b255","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_arresstop-beszallitoi-arak-zsarolas-importnyomas","timestamp":"2025. március. 25. 12:17","title":"Zsarolásra alkalmas fegyvert adott a kereskedők kezébe az árrésstop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2828f6d-76cc-447b-9dca-e3fb1dec94fa","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Budapest Airport továbbra is elengedőnek tartja a 4 százalékos alapbéremelést, a szakszervezetek szerint ez azt is jelentheti, hogy a reálbér csökken.","shortLead":"A Budapest Airport továbbra is elengedőnek tartja a 4 százalékos alapbéremelést, a szakszervezetek szerint ez azt is...","id":"20250326_budapest-airport-repuloter-sztrajk-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2828f6d-76cc-447b-9dca-e3fb1dec94fa.jpg","index":0,"item":"85a3017c-4534-4828-86eb-10edfbec7193","keywords":null,"link":"/kkv/20250326_budapest-airport-repuloter-sztrajk-fizetes","timestamp":"2025. március. 26. 11:31","title":"Hiába tárgyaltak a fizetésekről, egy lépéssel közelebb kerültünk a repülőtéri sztrájkhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"824e3359-c289-40d8-a359-ab9df564c573","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A stadion mellett egy, a vizes sportágakat kiszolgáló központot és egy új teniszarénát is felhúznak a 2032-es játékoknak otthont adó városban. ","shortLead":"A stadion mellett egy, a vizes sportágakat kiszolgáló központot és egy új teniszarénát is felhúznak a 2032-es...","id":"20250325_brisbane-olimpia-2032-uj-stadion-valasztasi-igeret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/824e3359-c289-40d8-a359-ab9df564c573.jpg","index":0,"item":"2680b670-63e5-4c63-a455-0b2929a94484","keywords":null,"link":"/sport/20250325_brisbane-olimpia-2032-uj-stadion-valasztasi-igeret","timestamp":"2025. március. 25. 22:01","title":"Megszegték a választási ígéretet, mégis új stadion épül a brisbane-i olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c318ef1-15e7-4a4f-b674-62a8701518c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az április 11-ig tartó szavazást a párt állítása szerint összesen 60 millió forintból szervezték meg. ","shortLead":"Az április 11-ig tartó szavazást a párt állítása szerint összesen 60 millió forintból szervezték meg. ","id":"20250326_Ket-nap-alatt-mar-200-ezren-voksoltak-a-Tisza-Part-nepszavazasan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c318ef1-15e7-4a4f-b674-62a8701518c4.jpg","index":0,"item":"0e922cc8-6522-42bd-8fb1-9a49e7ec8dc2","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Ket-nap-alatt-mar-200-ezren-voksoltak-a-Tisza-Part-nepszavazasan","timestamp":"2025. március. 26. 10:27","title":"Két nap alatt már 200 ezren voksoltak a Tisza Párt „népszavazásán”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9de5db6-983a-47c8-9c94-326212a7a992","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Kossuth-díjas színésznő titkokat árult el a magánéletéről.","shortLead":"A Kossuth-díjas színésznő titkokat árult el a magánéletéről.","id":"20250325_udvaros-dorottya-hazassag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9de5db6-983a-47c8-9c94-326212a7a992.jpg","index":0,"item":"d47030b0-e1ee-4595-8322-ce26d26b013c","keywords":null,"link":"/elet/20250325_udvaros-dorottya-hazassag","timestamp":"2025. március. 25. 09:42","title":"Udvaros Dorottya elárulta, miért nem ment soha férjhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca0a1902-73b9-485f-a8eb-33b1d0550b70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rendkívül szomorú képet mutat a felszín alatti vizeink állapota az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) hidrológiai előrejelzése szerint.","shortLead":"Rendkívül szomorú képet mutat a felszín alatti vizeink állapota az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) hidrológiai...","id":"20250326_Aszaly-szarazsag-idojaras-viz-Balaton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca0a1902-73b9-485f-a8eb-33b1d0550b70.jpg","index":0,"item":"2208ad02-03e4-43de-80ad-3e8c30115d54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_Aszaly-szarazsag-idojaras-viz-Balaton","timestamp":"2025. március. 26. 20:03","title":"Hatalmas aszály várható Magyarországon az előrejelzések szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]