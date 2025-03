Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Az amerikai elnök zavaros fenyegetése alapján az USA az orosz olaj vevőin keresztül büntetné Moszkvát. Magyarország az orosz olaj egyik vevője, nem mellesleg pedig az Egyesült Államok fontos, több mint 9 milliárd eurós exportpiac Magyarországnak. Így az esetleges vámok és büntetőintézkedések hatalmas pofont jelentenének. Magyarország az orosz olaj egyik vevője. Trump közvetlenül megfenyegette Magyarországot az orosz olaj miatt Az asztronauták azonban nem maradnak ellátmány nélkül. Törölnie kellett a NASA-nak a júniusra ütemezett küldetést, mely élelmiszert és fogyóeszközöket is vitt volna a Nemzetközi Űrállomásra. Már a Földön megsérült az űrhajó, nem indul el az élelmiszer a Nemzetközi Űrállomásra Hogyan pótolható az USA szerepe a NATO-ban? Ausztriában lebukott bolgár ügynökök és Putyin nyerő stratégiája. Nemzetközi lapszemle: válogatásunk a világlapok írásaiból. Ausztriában lebukott bolgár ügynökök és Putyin nyerő stratégiája. „Ez már fasizmus" – Miért vándorol ki Kanadába három amerikai professzor? A Városligeti fasor két múzeummal gazdagodik: a Kőrössy-villában már látogatható a tulajdonos Zsolnay-gyűjteménye, a szomszédos telken, Klösz György fotográfus egykori villáját pedig Fotográfiai Múzeummá alakítják át. Méltó helyen lesz a fotográfiai múzeum, elsőként járhattunk a felújításra váró épületben 17 év után leváltották a Magyar Súlyemelő Szövetség elnökét, aki biztos volt a győzelmében, de készült B-tervvel is. Botrányos körülmények között történt vezetőváltás a sportszövetség élén. Vége a némaságnak a Meta üzenetküldő platformján: hasonlóan az Instagramhoz, immáron zenei aláfestéssel is lehet színesíteni az egyes állapotfrissítéseket a WhatsAppon is. Zenés újdonságot kap a WhatsApp Az állam mohósága ellenére – illetve bizonyos értelemben éppen azért – dinamikusan emelkedik a tartós befektetési számlák száma, a rajtuk lévő vagyon értéke már a 6200 milliárd forintot közelíti. A kormány betartott nekik, mire számítsanak most a tartós befektetési számlások?