Donald Trump amerikai elnök bombázással és vámokkal fenyegette meg Iránt, amennyiben Teherán nem tud megállapodni Washingtonnal az atomprogramjáról – írja a Reuters.

Trump először beszélt a nukleáris megállapodásról azóta, hogy Irán a múlt héten elutasította a közvetlen tárgyalásokat Washingtonnal. „Ha nem kötnek alkut, akkor bombázás lesz. Olyan bombázás lesz, amilyet még soha nem láttak” – mondta az elnök az NBC Newsnak. „Van rá esély, hogy ha nem kötnek alkut, akkor másodlagos vámokat fogok kivetni rájuk, mint négy évvel ezelőtt” – tette hozzá.

Irán a múlt héten Ománon keresztül küldött választ Trump levelére, amelyben az elnök új nukleáris megállapodás megkötésére szólított fel. Teherán közölte: nem bocsátkoznak közvetlen tárgyalásokba az Egyesült Államokkal, amíg az nyomásgyakorlást és katonai fenyegetéseket folytat.

Maszúd Peszeskján iráni elnök vasárnap hasonlóan fogalmazott. „A közvetlen tárgyalásokat (az Egyesült Államokkal) elutasítjuk, de Irán mindig is részt vett a közvetett tárgyalásokban, és most is hangsúlyozta a legfelsőbb vezető, hogy a közvetett tárgyalások folytatódhatnak” – mondta Ali Hámenei ajatollahra utalva.

Trump az NBC-nek adott intjerú után, az elnöki különgépen újságíróknak nyilatkozva azt mondta: a másodlagos vámokról annak alapján fog dönteni, hogy Teherán köt-e alkut. „Valószínűleg adunk nekik néhány hetet, és ha nem látunk előrelépést, akkor bevezetjük őket. Egyelőre nem fogjuk bevezetni. De ha emlékeznek, hat évvel ezelőtt is ezt tettem, és nagyon jól működött” – fogalmazott.

Trump első hivatali ideje alatt kivonta az Egyesült Államokat az Irán és a világhatalmak között 2015-ben létrejött megállapodásból, amely szigorú korlátokat szabott Teherán vitatott nukleáris tevékenységének, cserébe a szankciók enyhítéséért.

(Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP)