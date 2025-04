Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5412cea0-d10b-4ad2-bbd6-83c8d1e3d3eb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A benzin és a gázolaj átlagára is biztosan 600 forint alá kerül. ","shortLead":"A benzin és a gázolaj átlagára is biztosan 600 forint alá kerül. ","id":"20250411_benzin-gazolaj-uzemanyag-arcsokkenes-tankolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5412cea0-d10b-4ad2-bbd6-83c8d1e3d3eb.jpg","index":0,"item":"494bce9f-800e-42af-95f2-cb58f3c28b96","keywords":null,"link":"/cegauto/20250411_benzin-gazolaj-uzemanyag-arcsokkenes-tankolas","timestamp":"2025. április. 11. 09:52","title":"Hétvégén újabb komoly áresés jön az üzemanyagoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e983f90b-5fd2-4fe1-aaae-6e60b8676d96","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Repült is a helyszíni bírság és a büntetőpontok. ","shortLead":"Repült is a helyszíni bírság és a büntetőpontok. ","id":"20250411_gyorshajtas-rendorseg-sebessegmeres-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e983f90b-5fd2-4fe1-aaae-6e60b8676d96.jpg","index":0,"item":"d5f89544-ef0f-4172-9a8a-851b83556ebb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250411_gyorshajtas-rendorseg-sebessegmeres-birsag","timestamp":"2025. április. 11. 12:39","title":"Hatezernél is több gyorshajtót mértek be a Speedmarathonon, előtte valaki 214-gyel repesztett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c573fd3-5818-4b79-b8f7-91378be59ab4","c_author":"Marabu","category":"gazdasag.zhvg","description":"","shortLead":"","id":"20250411_Marabu-Feknyuz-Maguk-dogtemetot-kapnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c573fd3-5818-4b79-b8f7-91378be59ab4.jpg","index":0,"item":"ab02a62e-3d6d-4691-8a8f-afef33ce7a54","keywords":null,"link":"/zhvg/20250411_Marabu-Feknyuz-Maguk-dogtemetot-kapnak","timestamp":"2025. április. 11. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Maguk dögtemetőt kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35cb188e-9147-45f5-9ea4-253bd74ffa90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök dicsérte a kormány intézkedéseit, megígérte, hogy jön a „vámbéke” és letörik az inflációt is. Orbán Viktor ismét kikelt Ukrajna EU-tagsága ellen és szidta Brüsszelt valamint a Tisza Pártot.","shortLead":"A miniszterelnök dicsérte a kormány intézkedéseit, megígérte, hogy jön a „vámbéke” és letörik az inflációt is. Orbán...","id":"20250411_Orban-Viktor-radiointerju-Kossuth-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35cb188e-9147-45f5-9ea4-253bd74ffa90.jpg","index":0,"item":"dc921ba7-4134-4143-bda2-447eefa4c6c3","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_Orban-Viktor-radiointerju-Kossuth-ebx","timestamp":"2025. április. 11. 07:39","title":"Orbán Viktor: Aki hatalomért és pénzért bármire képes, abban sosem szabad megbízni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781ad16e-5251-4fcc-8015-5d099d7b165a","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Négy éven át dühöngött az észak-amerikai kontinens máig legvéresebb háborúja, amelyben több amerikai vesztette életét, mint az összes utána kitört fegyveres konfliktusban, beleértve a világháborúkat is. A háború szimbolikusan 1865. április 9-én, délután ért véget a kihalófélben lévő kicsi, virginiai falu, Appomattox Court House egyik lakóházának szalonjában, ám az emlékezete máig kísérti az ország közvéleményét.","shortLead":"Négy éven át dühöngött az észak-amerikai kontinens máig legvéresebb háborúja, amelyben több amerikai vesztette életét...","id":"20250409_amerikai-polgarhaboru-vege-160-ev-appomattoxi-fegyverletetel-Lee-Grant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/781ad16e-5251-4fcc-8015-5d099d7b165a.jpg","index":0,"item":"6d2700b2-b76f-41bc-95c1-87117d10d590","keywords":null,"link":"/360/20250409_amerikai-polgarhaboru-vege-160-ev-appomattoxi-fegyverletetel-Lee-Grant","timestamp":"2025. április. 09. 20:00","title":"„Nem tehetek mást, fel kell keresnem Grant tábornokot, bár inkább halnék ezer halált” – 160 éve ért véget az amerikai polgárháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f32b3e5-f23c-4f97-9ac0-9f1408eb03b3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több év próbálkozás után négy kisteknős kelt ki a philadelphiai állatkertben, amire 150 éve nem volt példa. De nem ez a egyetlen érdekesség.","shortLead":"Több év próbálkozás után négy kisteknős kelt ki a philadelphiai állatkertben, amire 150 éve nem volt példa. De nem...","id":"20250410_galapagosi-oriasteknosok-kikeles-allatkert-szaporulat-mommy-100-eves-anya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f32b3e5-f23c-4f97-9ac0-9f1408eb03b3.jpg","index":0,"item":"6129d11a-ef47-4ad7-be11-448f982ce96b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_galapagosi-oriasteknosok-kikeles-allatkert-szaporulat-mommy-100-eves-anya","timestamp":"2025. április. 10. 11:03","title":"Csaknem 100 évesen lett anya egy súlyosan veszélyeztetett teknősfaj példánya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713d0ec6-4e3c-4b11-8345-02d84f5f5a04","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Alekszandar Vucsics szerb államfő új miniszterelnök kinevezésével próbálja kifogni a szelet a diáktüntetők vitorlájából, míg a boszniai Szerb Köztársaság elnöke, Milorad Dodik Moszkvába menekülhet az őt letöltendő börtönbüntetéssel sújtó szarajevói bírósági ítélet elől.","shortLead":"Alekszandar Vucsics szerb államfő új miniszterelnök kinevezésével próbálja kifogni a szelet a diáktüntetők...","id":"20250411_forrongo-szerb-vilag-tuntetok-es-menekulok-ugyeskedo-allamfok-balkani-trukkok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/713d0ec6-4e3c-4b11-8345-02d84f5f5a04.jpg","index":0,"item":"af10b24e-6e5c-4dc3-ab46-baf0741ddb00","keywords":null,"link":"/360/20250411_forrongo-szerb-vilag-tuntetok-es-menekulok-ugyeskedo-allamfok-balkani-trukkok","timestamp":"2025. április. 11. 15:30","title":"Trükkök százaival igyekszik túlélni Orbán szerb szövetségese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219dcf85-c68e-4000-8696-cd69d0692d59","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók több mint 24 ezer ember egészségügyi adatait vizsgálva arra jutottak, hogy egyértelműen magasabb a demencia kialakulásának kockázata azoknál, akik házasságban élnek. ","shortLead":"Amerikai kutatók több mint 24 ezer ember egészségügyi adatait vizsgálva arra jutottak, hogy egyértelműen magasabb...","id":"20250409_hazassag-demencia-kialakulasanak-kockata-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/219dcf85-c68e-4000-8696-cd69d0692d59.jpg","index":0,"item":"b86fda5b-ac75-4318-b5fe-71130268f6fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_hazassag-demencia-kialakulasanak-kockata-egeszseg","timestamp":"2025. április. 09. 20:03","title":"Meglepő hatás: növelheti a demencia kialakulásának kockázatát a házasság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]