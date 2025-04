Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a4296d62-24d1-47b9-93b1-e5ab897a184a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi már nincs munkaviszonyban a budapesti unitáriusokkal.","shortLead":"A férfi már nincs munkaviszonyban a budapesti unitáriusokkal.","id":"20250415_Tisza_Part_Unitarius_lelkesz_Magyar_Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4296d62-24d1-47b9-93b1-e5ab897a184a.jpg","index":0,"item":"0dcc2352-08d6-4883-b3a5-b36dc1809235","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Tisza_Part_Unitarius_lelkesz_Magyar_Peter","timestamp":"2025. április. 15. 08:25","title":"A Budapesti Unitárius Egyházközség elhatárolódott a megafonos segédlelkésztől, akit rendőrök vittek el a Tisza rendezvényéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9302ca-e4ce-4849-853f-c9c879ad7954","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a márciusi felmérésük szerint toronymagasan vezetett a Fidesz, egy hónappal később már más véleményen van a közvélemény-kutató cég vezetője.","shortLead":"Bár a márciusi felmérésük szerint toronymagasan vezetett a Fidesz, egy hónappal később már más véleményen van...","id":"20250415_Nezopont-Magyar-Peter-Tisza-Part-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a9302ca-e4ce-4849-853f-c9c879ad7954.jpg","index":0,"item":"cf6ff013-6388-4fe8-8046-516e0eaa8fed","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Nezopont-Magyar-Peter-Tisza-Part-Orban","timestamp":"2025. április. 15. 14:47","title":"Még a kormányközeli Nézőpont szerint is zárul az olló a Tisza Párt és a Fidesz között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ vált ki, van, amelyik gyengébbet, de olyanok is vannak, amelyeket észre sem vesszük, csak akkor, amikor már bajt okoztak. Mutatjuk, melyek a leggyakoribb stresszfaktorok és hogyan védhetjük meg magunkat tőlük mindennapjaink során.","shortLead":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ...","id":"20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e.jpg","index":0,"item":"bb8dc0f4-e807-4f35-940b-1f17f63160e7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","timestamp":"2025. április. 15. 12:30","title":"Tudta, hogy a rossz alvás is okozhat stresszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"af36752c-f64a-4020-9fcf-09c4a11593ff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Korábban még az is felmerült, hogy a magyar TV2 venné meg a TVN-csoportot.","shortLead":"Korábban még az is felmerült, hogy a magyar TV2 venné meg a TVN-csoportot.","id":"20250414_lengyel-tvn-televizio-warner-bros-discovery","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af36752c-f64a-4020-9fcf-09c4a11593ff.jpg","index":0,"item":"5f6b8e28-01f2-48e3-9fb6-7ffc6c73d676","keywords":null,"link":"/kkv/20250414_lengyel-tvn-televizio-warner-bros-discovery","timestamp":"2025. április. 14. 14:11","title":"Mégsem adja el amerikai tulajdonosa a legnagyobb lengyel tévétársaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44966565-db85-4afc-add1-b2e270c51ed7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A volt jegybankelnök szerint a kormány nem vállalja a politikai felelősséget az MNB-botrányban eltűnt százmilliárdokért, helyette az Európai Központi Bankra mutogat, amelynek azonban nincs is jogköre befolyásolni a jegybankokat érintő törvénymódosításokat.","shortLead":"A volt jegybankelnök szerint a kormány nem vállalja a politikai felelősséget az MNB-botrányban eltűnt...","id":"20250415_Simor-Andras-Nincs-alapja-hogy-a-kormany-az-EKB-dontesevel-takarozik-MNB-ugyben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44966565-db85-4afc-add1-b2e270c51ed7.jpg","index":0,"item":"1fe098c5-1c68-4f61-b824-b45a36a66f6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250415_Simor-Andras-Nincs-alapja-hogy-a-kormany-az-EKB-dontesevel-takarozik-MNB-ugyben","timestamp":"2025. április. 15. 10:48","title":"Simor András: A kormány alaptalanul hárítja a politikai felelősséget az MNB-botrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69e97e57-8f7e-4fae-9df6-63cb3292b218","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit és svéd kutatók szerint van két, már régóta alkalmazott gyógyszer, amelyek együttesen nagyon hatékonyan csökkenthetik a szív- és érrendszeri események kialakulásának kockázatát.","shortLead":"Brit és svéd kutatók szerint van két, már régóta alkalmazott gyógyszer, amelyek együttesen nagyon hatékonyan...","id":"20250415_gyogyszeres-kezeles-szivinfarktus-stroke-agyverzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69e97e57-8f7e-4fae-9df6-63cb3292b218.jpg","index":0,"item":"5913bb78-462d-45df-a61d-3678c63f19ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_gyogyszeres-kezeles-szivinfarktus-stroke-agyverzes","timestamp":"2025. április. 15. 13:03","title":"Kombináltak két gyógyszert, kiderült, csökkenteni lehet velük a szívinfarktus esélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Nemzet Hangja szavazás eredményétől Orbán Viktor eljutott a Tisza Párt–Brüsszel-paktumig.","shortLead":"A Nemzet Hangja szavazás eredményétől Orbán Viktor eljutott a Tisza Párt–Brüsszel-paktumig.","id":"20250414_orban-viktor-tisza-part-ukrajna-unios-tagsag-nemzet-hangja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1.jpg","index":0,"item":"3dbb0d9c-2b7a-44ea-b0af-5c38fbe85534","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_orban-viktor-tisza-part-ukrajna-unios-tagsag-nemzet-hangja","timestamp":"2025. április. 14. 17:05","title":"Orbán szerint a Tisza Párt igent mondott Ukrajna uniós tagságára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45580753-51c6-44fa-849d-87fbe865041f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Markus Reisner katonai szakértő szerint a Nyugatnak vagy nagyobb támogatást kell nyújtania Ukrajnának, vagy a lehető leggyorsabban véget kell vetnie a háborúnak. A Neue Zürcher Zeitungnak elmondta, kevésbé bízik a jelenlegi tárgyalásokban, és meg van győződve arról, hogy az idő Putyinnak dolgozik.","shortLead":"Markus Reisner katonai szakértő szerint a Nyugatnak vagy nagyobb támogatást kell nyújtania Ukrajnának, vagy a lehető...","id":"20250415_ukrajna-oroszorszag-amerika-haboru-beke-Markus-Reisner","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45580753-51c6-44fa-849d-87fbe865041f.jpg","index":0,"item":"1de0d528-4cf9-4f1b-beae-23f6e5d0d6e8","keywords":null,"link":"/360/20250415_ukrajna-oroszorszag-amerika-haboru-beke-Markus-Reisner","timestamp":"2025. április. 15. 14:54","title":"„Az oroszok úgy érzik magukat, mint 1945 áprilisában: azt hiszik, hogy a győzelem karnyújtásnyira van tőlük”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]