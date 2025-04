Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"204eba10-c5b4-4161-8c7a-5371736c19c0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az orosz elnök Szergej Koroljov szovjet rakétamérnökhöz hasonlította a világ leggazdagabb emberét.","shortLead":"Az orosz elnök Szergej Koroljov szovjet rakétamérnökhöz hasonlította a világ leggazdagabb emberét.","id":"20250417_oroszorszag-egyesult-allamok-vlagyimir-putyin-elon-musk-mars-misszio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/204eba10-c5b4-4161-8c7a-5371736c19c0.jpg","index":0,"item":"5d6691f5-4ea5-4779-b42d-9f3702d35e1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_oroszorszag-egyesult-allamok-vlagyimir-putyin-elon-musk-mars-misszio","timestamp":"2025. április. 17. 10:07","title":"Putyin szerint ritkán születnek olyan emberek, mint Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1237404f-8348-4b6a-9dd5-8ba99065c570","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Marius Dragomir a lapban megjelent cikkében arról ír, hogy a Fidesz okkal tart attól, hogy a Tisza meg fogja verni a 2026-os országgyűlési választásokon. ","shortLead":"Marius Dragomir a lapban megjelent cikkében arról ír, hogy a Fidesz okkal tart attól, hogy a Tisza meg fogja verni...","id":"20250417_euobserver-magyarorszag-europai-unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1237404f-8348-4b6a-9dd5-8ba99065c570.jpg","index":0,"item":"30922e66-eff8-499f-93d1-c90f3f57ba1d","keywords":null,"link":"/360/20250417_euobserver-magyarorszag-europai-unio","timestamp":"2025. április. 17. 07:30","title":"EUobserver: A következő egy év kritikus lesz Magyarország és az Európai Unió szempontjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec44f485-2602-43bf-9fe9-411d4f43ff40","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Novák Katalin egykori tanácsadója elárulta, hogy a köztársasági elnök velük sem egyeztetett lemondásáról, mindössze annyit közölt, hogy figyeljék a híreket.","shortLead":"Novák Katalin egykori tanácsadója elárulta, hogy a köztársasági elnök velük sem egyeztetett lemondásáról, mindössze...","id":"20250416_toman-szabina-novak-katalin-kegyelmi-ugy-lemondas-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec44f485-2602-43bf-9fe9-411d4f43ff40.jpg","index":0,"item":"183ab52f-ef5a-4a2d-a0e6-76d4d19e7dcf","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_toman-szabina-novak-katalin-kegyelmi-ugy-lemondas-pride","timestamp":"2025. április. 16. 12:52","title":"Tomán Szabina: Saját vállalkozásaimon éreztem meg a kegyelmi botrányt, egy üzletünk kirakatát betörték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a6d127d-ea11-4206-8d02-8471c10b00f9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A cégnek ugyan csapnivaló volt a tavalyi éve, de a távozó vezér így sem járt rosszul. ","shortLead":"A cégnek ugyan csapnivaló volt a tavalyi éve, de a távozó vezér így sem járt rosszul. ","id":"20250416_kilencmilliard-forintos-vegkielegitest-kap-a-Stellantis-bukott-vezere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a6d127d-ea11-4206-8d02-8471c10b00f9.jpg","index":0,"item":"60c130a0-0829-4925-89f6-7f52d18f6cd2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250416_kilencmilliard-forintos-vegkielegitest-kap-a-Stellantis-bukott-vezere","timestamp":"2025. április. 16. 14:33","title":"Kilencmilliárd forintos végkielégítéssel távozik a Stellantis bukott vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Az energiaválság előtti kamatszintekre kellene visszatérni a banki különadó csökkentéséhez, ami a mostani szint megfelezését jelentené.","shortLead":"Az energiaválság előtti kamatszintekre kellene visszatérni a banki különadó csökkentéséhez, ami a mostani szint...","id":"20250417_banki-kulonado-kivezetese-kamatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749.jpg","index":0,"item":"1fd1a622-d2a1-469e-aad4-aa64c75cc5e2","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_banki-kulonado-kivezetese-kamatok","timestamp":"2025. április. 17. 16:48","title":"Bejelentette a kormány, mi kell a banki különadó kivezetéséhez, és nem egyhamar fogják ezt elérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed680962-953c-4897-a65f-9ded51305b42","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Álmaikat kergetve, agrármérnökként, de zöldségtermesztéshez zöldfülűen költöztek vidékre, hogy ökogazdálkodásba vágjanak Dezsény Zoltánék. Közel tíz év megfeszített munkája után állt össze kis léptékű, vegyes ökológiai zöldségtermesztéssel foglalkozó kertészetük. A társalapító nem rejti véka alá, hogy vannak buktatók, és hogy a munka összetettségéhez képest szerény a jövedelem, mégsem elégedetlen. „Magával ragadott a szabadság és a teremtést magában hordozó életforma” – mondja. Egy adás (nem csak) azoknak, akik vidéken gazdálkodva kezdenének új életet. ","shortLead":"Álmaikat kergetve, agrármérnökként, de zöldségtermesztéshez zöldfülűen költöztek vidékre, hogy ökogazdálkodásba...","id":"20250416_zcast-podcast-okologiai-gazdalkodas-videki-ujrakezdes-magosvolgy-dezseny-zoltan-kozossegi-mezogazdasag-zoldsegtermesztes-tereny-nograd-cserhat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed680962-953c-4897-a65f-9ded51305b42.jpg","index":0,"item":"c0945567-dfb4-4aa7-a941-89d89060291e","keywords":null,"link":"/zhvg/20250416_zcast-podcast-okologiai-gazdalkodas-videki-ujrakezdes-magosvolgy-dezseny-zoltan-kozossegi-mezogazdasag-zoldsegtermesztes-tereny-nograd-cserhat","timestamp":"2025. április. 16. 17:55","title":"zCast: Újrakezdenél vidéken? Egy sikeres ökogazdaság mutatja meg, hogyan érdemes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d3ca31-eddd-48f7-9281-6ee55949a1f9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokan vonják be a fogyókúrájukba a mesterséges édesítőszereket, abban bízva, hogy így kevesebb cukor kerül a szervezetükbe, és ez a kilókon is meglátszik majd. Egy amerikai kutatás azonban kimutatta, hogy egy népszerű cukorpótló éhessé tesz, így további étkezésre sarkallhat.","shortLead":"Sokan vonják be a fogyókúrájukba a mesterséges édesítőszereket, abban bízva, hogy így kevesebb cukor kerül...","id":"20250418_mesterseges-edesitoszerek-nagyobb-ehsegerzet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08d3ca31-eddd-48f7-9281-6ee55949a1f9.jpg","index":0,"item":"bb1f57b7-3d1f-4784-89bc-06e57ca531e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250418_mesterseges-edesitoszerek-nagyobb-ehsegerzet","timestamp":"2025. április. 18. 08:03","title":"A nagy átverés: valójában még éhesebb lehet a cukorpótlótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b279c207-1263-416d-ba73-338621742876","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszter a sarkadi fórumán fogalmazott így a Magyar Narancs riporterének kérdésére, majd azt mondta, szerinte ez nem volt „buzizás”.","shortLead":"A miniszter a sarkadi fórumán fogalmazott így a Magyar Narancs riporterének kérdésére, majd azt mondta, szerinte ez nem...","id":"20250416_lazar-janos-vitezy-david-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b279c207-1263-416d-ba73-338621742876.jpg","index":0,"item":"eb9b2c47-e8c6-4ab6-aed7-d6ebf650f3fc","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_lazar-janos-vitezy-david-pride","timestamp":"2025. április. 16. 15:25","title":"Lázár: „Vitézy úrnak az a baja, hogy nem lesz Pride, ettől olyan ideges”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]