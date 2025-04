Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c94c9dad-5387-4e2b-9965-94c5029e6921","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nem küldték ki határidőre a számlák éves díjkimutatását, amivel kötelezettségszegést követett el az MBH Bank.","shortLead":"Nem küldték ki határidőre a számlák éves díjkimutatását, amivel kötelezettségszegést követett el az MBH Bank.","id":"20250423_mbh-bank-meszaros-bankja-kotelezettsegszeges-birsag-MNB-bankfelugyelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c94c9dad-5387-4e2b-9965-94c5029e6921.jpg","index":0,"item":"3d3191d0-43d5-4b5a-9be6-5684fa76bedf","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_mbh-bank-meszaros-bankja-kotelezettsegszeges-birsag-MNB-bankfelugyelet","timestamp":"2025. április. 23. 11:13","title":"Megbírságolta Mészáros bankját az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126b2c57-907b-435e-90c0-f26e9ff42a6f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Fontos dolgokról dönt csütörtök délután az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága.","shortLead":"Fontos dolgokról dönt csütörtök délután az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága.","id":"20250424_Megsem-kell-felnyomni-a-dilert-johet-a-lex-Milak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/126b2c57-907b-435e-90c0-f26e9ff42a6f.jpg","index":0,"item":"385b6b81-9fa7-4417-948d-b10dd8a7df98","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_Megsem-kell-felnyomni-a-dilert-johet-a-lex-Milak","timestamp":"2025. április. 24. 07:35","title":"Mégsem kell felnyomni a dílert és jöhet a lex Milák is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5930e3-750b-4908-ae99-d889bc0ff95f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Curiosity 13 évvel a küldetése megkezdése után talált rá arra az ásványra, ami folyékony víz és szén-dioxid jelenlétében keletkezik.","shortLead":"A Curiosity 13 évvel a küldetése megkezdése után talált rá arra az ásványra, ami folyékony víz és szén-dioxid...","id":"20250423_nasa-curiosity-mars-sziderit-asvany-elheto-bolygo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf5930e3-750b-4908-ae99-d889bc0ff95f.jpg","index":0,"item":"4822a997-0ef8-4982-b8ca-f4ce32f77125","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_nasa-curiosity-mars-sziderit-asvany-elheto-bolygo","timestamp":"2025. április. 23. 20:03","title":"Rátalált a NASA az ásványra, ami bizonyítja: élhető bolygó volt a Mars, és folyékony víz volt a felszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d1fa3e-9d7f-4661-9ec6-55889346cb63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézkedés kivezetése viszont majdnem mindenki szerint növelni fogja az árakat.","shortLead":"Az intézkedés kivezetése viszont majdnem mindenki szerint növelni fogja az árakat.","id":"20250424_publicus-arresstop-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2d1fa3e-9d7f-4661-9ec6-55889346cb63.jpg","index":0,"item":"cf6084e6-03c1-4aa2-a2eb-1068439672b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_publicus-arresstop-felmeres","timestamp":"2025. április. 24. 10:24","title":"A Fidesz-szavazók jobban érzik az árrésstop hatását, mint az ellenzékiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7587f4b-6daf-45ba-bdb6-643b109a38f8","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Tavaly év végén GDP-arányosan 73,5 százalék volt az államadósság mértéke, magasabb, mint egy évvel korábban. Még úgy is, hogy az államadósság-kezelő a számok szépítése érdekében adósságot vásárolt vissza év végén. És még úgy is, hogy a kormány – bár a kitűzött célt jócskán elvétette – alaposan lefaragta a hiányt tavaly 2023-hoz képest.","shortLead":"Tavaly év végén GDP-arányosan 73,5 százalék volt az államadósság mértéke, magasabb, mint egy évvel korábban. Még...","id":"20250423_Hiaba-a-nagy-megszoritas-a-trukkozes-nott-az-allamadossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7587f4b-6daf-45ba-bdb6-643b109a38f8.jpg","index":0,"item":"416ba98a-b127-4248-9c4b-a8f7a50b386f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_Hiaba-a-nagy-megszoritas-a-trukkozes-nott-az-allamadossag","timestamp":"2025. április. 23. 10:37","title":"Hiába a nagy megszorítás, a trükközés, így is nőtt az államadósság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3c24ef-fe94-4421-90b6-65afb128805e","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ezzel bővülhet a kiskorúaknak tiltott italok köre.","shortLead":"Ezzel bővülhet a kiskorúaknak tiltott italok köre.","id":"20250424_energiaital-torvenymodositas-kdnp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c3c24ef-fe94-4421-90b6-65afb128805e.jpg","index":0,"item":"9ff77ec6-7dbe-48b4-bcf3-db4b2ccc6e5d","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_energiaital-torvenymodositas-kdnp","timestamp":"2025. április. 24. 15:08","title":"A kormány mondhatja majd meg, mi számít energiaitalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0ba062-7acf-4a2a-923b-09a6f63ec363","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A legfőbb ügyész megint feljelentésként értékelt egy kérdést.","shortLead":"A legfőbb ügyész megint feljelentésként értékelt egy kérdést.","id":"20250423_veszabo-noemi-kituntetes-polt-peter-hivatali-visszaeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff0ba062-7acf-4a2a-923b-09a6f63ec363.jpg","index":0,"item":"c5698794-f66c-4a78-96c3-7ecb553bf97d","keywords":null,"link":"/kultura/20250423_veszabo-noemi-kituntetes-polt-peter-hivatali-visszaeles","timestamp":"2025. április. 23. 19:39","title":"A rendőrség szerint nem hivatali visszaélés Vészabó Noémi kitüntetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda6328b-cf69-4d50-a08d-d47955d788d9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Donald Trump legidősebb fia Budapestet is érinti kelet-európai utazása során, pénteken Jászai Gellérttel, a 4iG elnökével találkozik.","shortLead":"Donald Trump legidősebb fia Budapestet is érinti kelet-európai utazása során, pénteken Jászai Gellérttel, a 4iG...","id":"20250423_donald-trump-jr-budapest-jaszai-gellert-4ig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dda6328b-cf69-4d50-a08d-d47955d788d9.jpg","index":0,"item":"bf0ca0b7-4fa0-4ba5-9754-9d715764b85b","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_donald-trump-jr-budapest-jaszai-gellert-4ig","timestamp":"2025. április. 23. 17:50","title":"Budapestre jön, a 4iG-hoz látogat Donald Trump Jr.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]