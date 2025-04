Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"69825337-639c-4dbd-aa43-6ff79ed74b4d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A mifelénk szépen lassan kihalófélben lévő V8-ba ezúttal Kínában lehelnek új életet.","shortLead":"A mifelénk szépen lassan kihalófélben lévő V8-ba ezúttal Kínában lehelnek új életet.","id":"20250425_elet-a-villanyon-tul-ime-a-legujabb-biturbo-v8-egyenesen-kinabol-great-wall-motors","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69825337-639c-4dbd-aa43-6ff79ed74b4d.jpg","index":0,"item":"d08b292d-4c33-4b93-95ee-864df7e1039e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250425_elet-a-villanyon-tul-ime-a-legujabb-biturbo-v8-egyenesen-kinabol-great-wall-motors","timestamp":"2025. április. 25. 09:46","title":"Élet a villanyon túl: íme a legújabb biturbó V8, egyenesen Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d87d33f-0833-4bd4-8b54-af778b8bdee4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint Putyin alkut akar kötni, de a tangóhoz ketten kellenek.","shortLead":"Donald Trump szerint Putyin alkut akar kötni, de a tangóhoz ketten kellenek.","id":"20250425_trump-oroszorszag-ukrajna-haboru-beke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d87d33f-0833-4bd4-8b54-af778b8bdee4.jpg","index":0,"item":"dbbd06fc-cf00-4b66-a59f-917ae1f3182a","keywords":null,"link":"/vilag/20250425_trump-oroszorszag-ukrajna-haboru-beke","timestamp":"2025. április. 25. 07:04","title":"Trump: Oroszország elég nagy engedményt tett azzal, hogy nem foglalta el egész Ukrajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1972507-26c8-43c2-83ef-157f0ccaa582","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"„Ahol már végrehajtották, ott visszacsinálják” – üzent a nemzetgazdasági miniszter a biztosítóknak.","shortLead":"„Ahol már végrehajtották, ott visszacsinálják” – üzent a nemzetgazdasági miniszter a biztosítóknak.","id":"20250424_Nagy-Marton-ket-het-biztositok-onkentes-dijkorlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1972507-26c8-43c2-83ef-157f0ccaa582.jpg","index":0,"item":"8f42451f-d354-4a36-af40-7e47ebf5db99","keywords":null,"link":"/kkv/20250424_Nagy-Marton-ket-het-biztositok-onkentes-dijkorlatozas","timestamp":"2025. április. 24. 11:22","title":"Nagy Márton két hetet adott a biztosítóknak az önkéntes díjkorlátozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50b09a2a-99dc-4bb5-a2cc-dfbfd00d17bb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ezek szerint ők tényleg jóban vannak. ","shortLead":"Ezek szerint ők tényleg jóban vannak. ","id":"20250424_Russell-AMG-One-Monacoban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50b09a2a-99dc-4bb5-a2cc-dfbfd00d17bb.jpg","index":0,"item":"e6245445-50af-439d-a155-59eaaf5f8fed","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_Russell-AMG-One-Monacoban","timestamp":"2025. április. 24. 08:57","title":"Már George Russellnek is van Mercedes-AMG One-ja, kölcsön is adta Alex Albonnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a8e913-df3a-4502-b37a-12d7f463774c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Vilnius lakóinak 150 menekülési útvonal áll a rendelkezésére, ha a város elesik.","shortLead":"Vilnius lakóinak 150 menekülési útvonal áll a rendelkezésére, ha a város elesik.","id":"20250423_litvania-vilnius-oroszorszag-invazio-evakuacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35a8e913-df3a-4502-b37a-12d7f463774c.jpg","index":0,"item":"63e70879-c6df-4a5a-96bc-dcb7612ace18","keywords":null,"link":"/elet/20250423_litvania-vilnius-oroszorszag-invazio-evakuacio","timestamp":"2025. április. 23. 20:13","title":"A litvánok bemutatták, hogyan evakuálnának félmillió embert egy orosz támadás esetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad59e3c6-c565-48bf-b95c-3c2639e49d20","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Égető szükség lenne az egészségügyben strukturált adatokat tartalmazó betegfelvételi űrlapokra és összekötött informatikai rendszerekre. Hiába érhetők el ugyanis digitális formában a kórházi adatok, döntő többségük szöveges, így csak rettentő sok munkával és csak részben feldolgozható. Az ellátást színvonalasabbá, egyben költséghatékonyabbá tenné a Transzlációs Idegtudományi Nemzeti Laboratórium fejlesztése, amiről Dóczi Tamás idegsebész professzor beszélt a HVG-nek.","shortLead":"Égető szükség lenne az egészségügyben strukturált adatokat tartalmazó betegfelvételi űrlapokra és összekötött...","id":"20250425_egeszsegugy-adatok-egysegesites-transzlacios-laboratorium-ideggyogyaszat-kutatas-urlap-fejlesztes-laboratorium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad59e3c6-c565-48bf-b95c-3c2639e49d20.jpg","index":0,"item":"0e1edaf8-1d66-485d-9155-c0b5333f9d26","keywords":null,"link":"/360/20250425_egeszsegugy-adatok-egysegesites-transzlacios-laboratorium-ideggyogyaszat-kutatas-urlap-fejlesztes-laboratorium","timestamp":"2025. április. 25. 11:53","title":"Hihetetlen, de jelenleg nem tudjuk, hányan és milyen betegségtől szenvednek az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e4b752-bf4f-45ea-9946-a3a635b91376","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Óriási összegeket fizetnek Trump kriptopénzéért azok, akik együtt akarnak vacsorázni az elnökkel, az apró betűs részben azonban azt írják: nem garantált, hogy Trump is jelen lesz az eseményen.","shortLead":"Óriási összegeket fizetnek Trump kriptopénzéért azok, akik együtt akarnak vacsorázni az elnökkel, az apró betűs részben...","id":"20250424_Trump-exkluziv-elnoki-luxusvacsora-kriptovaluta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48e4b752-bf4f-45ea-9946-a3a635b91376.jpg","index":0,"item":"2070de50-ddbd-4f96-a7c9-ab3ade838394","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Trump-exkluziv-elnoki-luxusvacsora-kriptovaluta","timestamp":"2025. április. 24. 12:30","title":"Trump exkluzív vacsorára invitálja azokat, akik a legtöbbet veszik a kriptovalutájából, de van egy csavar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Navracsics Tibor Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériuma politikailag átlátszónak és kudarcosnak nevezte az önkormányzati köztisztviselők megmozdulását.","shortLead":"Navracsics Tibor Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériuma politikailag átlátszónak és kudarcosnak nevezte...","id":"20250423_navracsics-tibor-kozigazgatasi-es-teruletfejlesztesi-miniszterium-kozalkalmazottak-mkksz-sztrajk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8.jpg","index":0,"item":"3e1f01ac-ae12-43d1-8d5b-eba2814795a7","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_navracsics-tibor-kozigazgatasi-es-teruletfejlesztesi-miniszterium-kozalkalmazottak-mkksz-sztrajk","timestamp":"2025. április. 23. 18:17","title":"Navracsicsék szerint jogellenes a közalkalmazottak szerdai sztrájkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]