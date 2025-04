Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0ab553f1-fa80-436f-97f9-f4a76ffa130c","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Gondoljunk csak bele, mennyi fantasztikus pillanatról maradtunk volna le, ha a fociban nem lenne hosszabbítás. Össze is szedtünk ezekből néhányat.","shortLead":"Gondoljunk csak bele, mennyi fantasztikus pillanatról maradtunk volna le, ha a fociban nem lenne hosszabbítás. Össze is...","id":"20250426_uefa-bajnokok-ligaja-szabalyvaltoztatas-hosszabbitas-eltorlese-kapzsisag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ab553f1-fa80-436f-97f9-f4a76ffa130c.jpg","index":0,"item":"a7cc6d2d-69cc-4b19-ba8d-021d10b47d02","keywords":null,"link":"/sport/20250426_uefa-bajnokok-ligaja-szabalyvaltoztatas-hosszabbitas-eltorlese-kapzsisag","timestamp":"2025. április. 26. 07:15","title":"Nem a plusz fél óra játék káros a labdarúgásra, hanem a kapzsiság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76ad3332-9908-4fca-af89-68888508c405","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Január óta harmadával estek a cég részvényárai. ","shortLead":"Január óta harmadával estek a cég részvényárai. ","id":"20250425_Tovabbra-is-valsagban-a-Nissan-rekordmerteku-veszteseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76ad3332-9908-4fca-af89-68888508c405.jpg","index":0,"item":"c54437fb-77f6-4988-9738-670bb152e424","keywords":null,"link":"/cegauto/20250425_Tovabbra-is-valsagban-a-Nissan-rekordmerteku-veszteseg","timestamp":"2025. április. 25. 08:02","title":"Továbbra is válságban a Nissan, rekordmértékű veszteséget várnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb3ce34-07b2-4238-b5f1-20c336a7511f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Árpa egy négy évvel ezelőtti megjegyzésre reagált, amikor Cserhalmi egy interjúban azt találta mondani: ha Árpára azt mondják, hogy színész, akkor ő mi?","shortLead":"Árpa egy négy évvel ezelőtti megjegyzésre reagált, amikor Cserhalmi egy interjúban azt találta mondani: ha Árpára azt...","id":"20250425_Cserhalmi-Gyorgy-Arpa-Attila-nem-szinesz-tehetseg-kritika-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdb3ce34-07b2-4238-b5f1-20c336a7511f.jpg","index":0,"item":"64b480b5-d1d3-4026-a7cd-6bea8027c3e2","keywords":null,"link":"/elet/20250425_Cserhalmi-Gyorgy-Arpa-Attila-nem-szinesz-tehetseg-kritika-valasz","timestamp":"2025. április. 25. 09:54","title":"Árpa Attila Cserhalmi Györgyről: Elküldhet engem a jó édesanyámba, akkor is tisztelni fogom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd8afe6-d190-4eb8-a95f-6e8911ea0ced","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Már eddig is több tízmilliárd forintos kárt okozott a ragadós száj- és körömfájásjárvány, a piaci félelmek azonban ennél is jóval komolyan problémát okozhatnak akár hosszabb távon is. Erről is beszélt Nagy István agrárminiszter, aki arra is felhívta a figyelmet: nem azzal van a baj, hogy lazák lennének a higiéniai előírások, hanem hogy nem tartják be azokat.","shortLead":"Már eddig is több tízmilliárd forintos kárt okozott a ragadós száj- és körömfájásjárvány, a piaci félelmek azonban...","id":"20250425_Nagy-Istvan-szaj-es-koromfajas-sertes-marha-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecd8afe6-d190-4eb8-a95f-6e8911ea0ced.jpg","index":0,"item":"0cd9e514-0b5d-4fa7-a270-40565396790e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250425_Nagy-Istvan-szaj-es-koromfajas-sertes-marha-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 13:19","title":"Érik a piaci pánik a száj- és körömfájás miatt, az állatok már nem férnek fel a vágóhídra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"Bábel Vilmos","category":"gazdasag","description":"Részletesen válaszolt a HVG által küldött kérdéssorra a ragadós száj- és körömfájás vírusról a burgenlandi tartományi kormányzat. Válaszukból kiderül, lezárnak-e további határátkelőhelyeket, veszélyben van-e az osztrák talajvíz, és hogy ők miként reagálnának, ha kimutatnák egy állattartó telepen a száj- és körömfájást. ","shortLead":"Részletesen válaszolt a HVG által küldött kérdéssorra a ragadós száj- és körömfájás vírusról a burgenlandi tartományi...","id":"20250425_szaj-es-koromfajas-ausztria-burgenland-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"eea7f894-2858-4137-80d9-0715870230ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250425_szaj-es-koromfajas-ausztria-burgenland-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 16:23","title":"Facebook-posztokból tudták meg az osztrák hatóságok, hogy a határ mellett temetjük a fertőzött teheneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e27bc94-2b91-446a-aeb6-67abe2430b7c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Visszajáró vendég.","shortLead":"Visszajáró vendég.","id":"20250425_Evander-Holyfield-Magyarorszagon-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e27bc94-2b91-446a-aeb6-67abe2430b7c.jpg","index":0,"item":"a2b127e2-bd53-4a97-ac22-074ce1114875","keywords":null,"link":"/sport/20250425_Evander-Holyfield-Magyarorszagon-van","timestamp":"2025. április. 25. 13:44","title":"Evander Holyfield Magyarországon van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Őrült versenyfutás zajlik Amerika, valamint Oroszország és Kína között a Hold meghódításáért. A tét olyan energiahordozók kitermelése, amelyek hosszú távra meghatározhatják az űrbéli erőviszonyokat.","shortLead":"Őrült versenyfutás zajlik Amerika, valamint Oroszország és Kína között a Hold meghódításáért. A tét olyan...","id":"20250425_kina-oroszorszag-hold-atomreaktor-holdbazis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638.jpg","index":0,"item":"e8769ceb-93b3-48a6-88aa-1504e508d56a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_kina-oroszorszag-hold-atomreaktor-holdbazis","timestamp":"2025. április. 25. 18:03","title":"Közös kínai–orosz atomerőmű épülhet a Holdon, 2028-ban indulhat a projekt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a95cc92-dc9e-4b3f-bfa0-adb54a466f99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bolgár külügyminiszter a gázai tűzszünet megújítását követelte.","shortLead":"A bolgár külügyminiszter a gázai tűzszünet megújítását követelte.","id":"20250424_izrael-gaza-bolgar-ensz-alkalmazott-halal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a95cc92-dc9e-4b3f-bfa0-adb54a466f99.jpg","index":0,"item":"3a0d7aaf-bc9c-498c-8a65-88750274caae","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_izrael-gaza-bolgar-ensz-alkalmazott-halal","timestamp":"2025. április. 24. 20:32","title":"Izrael hivatalosan bocsánatot kért a bolgár segélymunkás haláláért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]