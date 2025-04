Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7e2239db-24c5-4954-8c5d-c5552b459f7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint Orbán Viktor Ferenc pápához hasonlította magát, Magyar Péter ezért sorra vette, hogy miben különbözik a magyar miniszterelnök és a húsvéthétfőn elhunyt egyházfő. ","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint Orbán Viktor Ferenc pápához hasonlította magát, Magyar Péter ezért sorra vette, hogy miben...","id":"20250427_magyar-peter-ferenc-papa-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e2239db-24c5-4954-8c5d-c5552b459f7a.jpg","index":0,"item":"c2caa1c9-d10d-420f-8a9f-7376b2778b2b","keywords":null,"link":"/itthon/20250427_magyar-peter-ferenc-papa-orban-viktor","timestamp":"2025. április. 27. 08:22","title":"Magyar Péter: Orbán Viktor a barátjának nevezte a pápát, Ferenc pápa sosem tett ilyet fordítva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62e2b1fe-fcda-4cc6-a076-e6c0dd3daa48","c_author":"Cabrera Martin","category":"elet","description":"A résztvevők egy bringázhatóbb Budapestért demonstráltak.","shortLead":"A résztvevők egy bringázhatóbb Budapestért demonstráltak.","id":"20250426_Tobb-ezren-bicikliztek-a-fovarosban-kepeken-az-I-Bike-Budapest-felvonulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62e2b1fe-fcda-4cc6-a076-e6c0dd3daa48.jpg","index":0,"item":"4b3155b3-7aef-47b8-818c-1e8b77c2ba3a","keywords":null,"link":"/elet/20250426_Tobb-ezren-bicikliztek-a-fovarosban-kepeken-az-I-Bike-Budapest-felvonulas","timestamp":"2025. április. 26. 18:59","title":"Több ezren bicikliztek a fővárosban – nézegessen képeket az I Bike Budapest felvonulásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1363f3b5-afe2-4fa8-9123-e382c21ab9f9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy 3D-nyomtatott rakétahajtóművel, a készülő eredeti másával teszteli a NASA azt, hogy milyen lesz landolni a Holdon a jövőbeni emberes küldetésekkel. Ebben ugyanis van némi kockázat.","shortLead":"Egy 3D-nyomtatott rakétahajtóművel, a készülő eredeti másával teszteli a NASA azt, hogy milyen lesz landolni a Holdon...","id":"20250428_nasa-raketa-hajtomu-teszt-artemis-hold-talaj-regolit-artemis-program","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1363f3b5-afe2-4fa8-9123-e382c21ab9f9.jpg","index":0,"item":"2beb6c9d-a3ba-4b2e-aa77-490b6767f191","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_nasa-raketa-hajtomu-teszt-artemis-hold-talaj-regolit-artemis-program","timestamp":"2025. április. 28. 11:03","title":"Több mint 30-szor gyújtott be a NASA a „majdnem-hajtóművet”, és erre nagyon jó oka volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e3f070f-a2d6-47a4-bf67-b60e3d4a9763","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Odaszúrt a köztelevíziónak is, amely „gyakorlatilag teljesen elfelejtette Hofi Gézát, aki egykoron milliókat ültetett le a képernyők elé”.","shortLead":"Odaszúrt a köztelevíziónak is, amely „gyakorlatilag teljesen elfelejtette Hofi Gézát, aki egykoron milliókat ültetett...","id":"20250426_Hofi-ozvegye-Amig-elek-soha-nem-beszelek-mult-idoben-Gezarol-hiszen-itt-van-velem-es-bennem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e3f070f-a2d6-47a4-bf67-b60e3d4a9763.jpg","index":0,"item":"9c718808-5aa6-4016-bb8e-d22989dafe93","keywords":null,"link":"/elet/20250426_Hofi-ozvegye-Amig-elek-soha-nem-beszelek-mult-idoben-Gezarol-hiszen-itt-van-velem-es-bennem","timestamp":"2025. április. 26. 21:52","title":"Hofi özvegye: Amíg élek, soha nem beszélek múlt időben Gézáról, hiszen itt van velem és bennem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db3eb117-b48f-4e9c-b253-2975e51bf2b3","c_author":"Körösi Ivett","category":"360","description":"Váczi Gergő Észak-Koreába visz nemzetközi turistacsoportokat, munkája során eddig harminc alkalommal járt a világ egyik legelszigeteltebb országában. Bár jelenleg épp nem lehet turisztikai céllal utazni az országba, neki lehetősége volt futókat vinni az áprilisi phenjani maratonra. Milyennek ismerte meg az észak-koreaiakat, hogyan működnek a kirakatlátványosságok, és van-e bármilyen technológiai fejlődés az elzárt országban? És hogy kell összehajtani a Phenjan Timest, ha az ember nem akar bajba kerülni? – erről is beszélgettünk Váczi Gergővel.","shortLead":"Váczi Gergő Észak-Koreába visz nemzetközi turistacsoportokat, munkája során eddig harminc alkalommal járt a világ egyik...","id":"20250426_Eszak-korea-vaczi-gergo-idegenvezeto-interju-turistak-phenjan-diktatura","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db3eb117-b48f-4e9c-b253-2975e51bf2b3.jpg","index":0,"item":"c11787a1-2be8-46e9-b65f-ed099b7351e7","keywords":null,"link":"/360/20250426_Eszak-korea-vaczi-gergo-idegenvezeto-interju-turistak-phenjan-diktatura","timestamp":"2025. április. 26. 20:00","title":"Észak-Koreában értik a sötét és szarkasztikus humoromat – interjú a magyar idegenvezetővel, aki külföldieket visz az elzárt országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3799453-dc8e-484f-8454-377b31325318","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Hetvenöten vesztették életüket munkabalesetben tavaly, ez 20 százalékos éves növekedés. A Magyar Szakszervezeti Szövetség szerint a kormány a megelőzés terén rossz irányba tart.","shortLead":"Hetvenöten vesztették életüket munkabalesetben tavaly, ez 20 százalékos éves növekedés. A Magyar Szakszervezeti...","id":"20250428_munkahelyi-balesetben-elhunytak-szama-statisztika-magyar-szakszervezeti-szovetseg-maszsz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3799453-dc8e-484f-8454-377b31325318.jpg","index":0,"item":"28dbfee6-1d47-48fe-8c49-97b8f655ef8c","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_munkahelyi-balesetben-elhunytak-szama-statisztika-magyar-szakszervezeti-szovetseg-maszsz","timestamp":"2025. április. 28. 09:45","title":"Riasztóan megugrott a munkahelyi balesetben elhunytak száma tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613d7d98-4219-4dd4-bda9-86c1d2ead82a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ülésen 19 előterjesztés vitáját folytatják le.","shortLead":"Az ülésen 19 előterjesztés vitáját folytatják le.","id":"20250428_A-Kover-Laszlo-altal-kiszabott-buntetesekrol-is-szavaz-a-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/613d7d98-4219-4dd4-bda9-86c1d2ead82a.jpg","index":0,"item":"61bb4ee3-b5e4-445e-81ce-7431e076d1c5","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_A-Kover-Laszlo-altal-kiszabott-buntetesekrol-is-szavaz-a-parlament","timestamp":"2025. április. 28. 08:25","title":"A Kövér László által kiszabott büntetésekről szavaz a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fe76d3-8918-45e9-a21b-ef23c57c1e88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három éven belül több ellenőrzésen is elbuktak.","shortLead":"Három éven belül több ellenőrzésen is elbuktak.","id":"20250428_NAV-ellenorzes-birsag-budapest-bolt-bezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81fe76d3-8918-45e9-a21b-ef23c57c1e88.jpg","index":0,"item":"6e7e7361-c40e-4b7e-b981-0df0db50f947","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_NAV-ellenorzes-birsag-budapest-bolt-bezaras","timestamp":"2025. április. 28. 11:18","title":"Hatszor nem adott nyugtát a közel-keleti kisbolt, maximális bírságot dobott nekik a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]