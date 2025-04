Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Személyi sérülés nem történt. ","shortLead":"Személyi sérülés nem történt. ","id":"20250410_tiszaujvarosi-gyogyfurdo-tuz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394.jpg","index":0,"item":"25a0d6ff-3a3e-488f-8e7d-f5c5ccc2d52c","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_tiszaujvarosi-gyogyfurdo-tuz","timestamp":"2025. április. 10. 14:10","title":"Kigyulladt a tiszaújvárosi gyógyfürdő tetőszerkezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f561979c-253f-4e71-bcb5-683997b4f1cb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Sem Nemes Jeles László, sem Enyedi Ildikó új filmje nem szerepel a programban.","shortLead":"Sem Nemes Jeles László, sem Enyedi Ildikó új filmje nem szerepel a programban.","id":"20250410_Cannes-filmfesztival-versenyprogram-filmek-mozi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f561979c-253f-4e71-bcb5-683997b4f1cb.jpg","index":0,"item":"657c024e-4bf5-46d5-864b-a5b0c4b31907","keywords":null,"link":"/elet/20250410_Cannes-filmfesztival-versenyprogram-filmek-mozi","timestamp":"2025. április. 10. 13:59","title":"Idén magyar játékfilm nélkül rajtolhat a cannes-i filmfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa76e4f-85d0-4637-b8ee-beae658d0f81","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A most debütált Lada Niva Sport 39 lóerővel erősebb az alapmodellnél.","shortLead":"A most debütált Lada Niva Sport 39 lóerővel erősebb az alapmodellnél.","id":"20250410_48-eve-gyartjak-es-most-sokkal-erosebb-lett-a-jo-oreg-lada-niva-sport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8aa76e4f-85d0-4637-b8ee-beae658d0f81.jpg","index":0,"item":"f3ae825b-828e-484c-99c2-f9e913b14431","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_48-eve-gyartjak-es-most-sokkal-erosebb-lett-a-jo-oreg-lada-niva-sport","timestamp":"2025. április. 10. 07:59","title":"48 éve gyártják, és most sokkal erősebb lett a jó öreg Lada Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ef305c-e7d1-4255-96d9-3dc28d05dea8","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Már a miniszterelnök pénteki rádióinterjújáig ért a Tisza európai parlamenti képviselőjének hétfői felszólalása, amelyet a kormánymédia úgy magyaráz, hogy Kollár Kinga – és vele együtt a teljes Tisza Párt – tönkre akarja tenni a magyarok életszínvonalát, hogy így jussanak hatalomra. Mielőtt azonban bárki kimenne Bayer Zsolttal együtt tüntetni, elmagyarázzuk a teljes történetet.","shortLead":"Már a miniszterelnök pénteki rádióinterjújáig ért a Tisza európai parlamenti képviselőjének hétfői felszólalása...","id":"20250411_Mit-mondott-valojaban-Kollar-Kinga-az-Europai-Parlamentben-es-milyen-kontextusban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46ef305c-e7d1-4255-96d9-3dc28d05dea8.jpg","index":0,"item":"8849b7bf-a6fa-4de6-b176-5bb12e5006dc","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_Mit-mondott-valojaban-Kollar-Kinga-az-Europai-Parlamentben-es-milyen-kontextusban","timestamp":"2025. április. 11. 14:26","title":"Mit mondott valójában Kollár Kinga az Európai Parlamentben, és milyen kontextusban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cf530e-803f-4f21-ad91-89ab5c7d873c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő turistákkal is szóba elegyedett.","shortLead":"A katolikus egyházfő turistákkal is szóba elegyedett.","id":"20250411_ferenc-papa-civi-villamlatogatas-szent-peter-bazilika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6cf530e-803f-4f21-ad91-89ab5c7d873c.jpg","index":0,"item":"b0c7f6ed-fae5-47dc-b8d9-a7a6b4a6372c","keywords":null,"link":"/elet/20250411_ferenc-papa-civi-villamlatogatas-szent-peter-bazilika","timestamp":"2025. április. 11. 16:38","title":"Ferenc pápa civilben tett villámlátogatást a Szent Péter-bazilikában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318adb53-e521-4480-b433-7f42108fd3e1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A remek orgánumú 5 hengeres turbómotorban a jelek szerint sikerült még találni némi extra teljesítményt és nyomatékot.","shortLead":"A remek orgánumú 5 hengeres turbómotorban a jelek szerint sikerült még találni némi extra teljesítményt és nyomatékot.","id":"20250411_510-loerovel-hodit-a-legujabb-audi-rs3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/318adb53-e521-4480-b433-7f42108fd3e1.jpg","index":0,"item":"daa9f603-a3a3-46c5-8dca-dc0317b08957","keywords":null,"link":"/cegauto/20250411_510-loerovel-hodit-a-legujabb-audi-rs3","timestamp":"2025. április. 11. 07:59","title":"510 ordító lóerővel hódít a legújabb Audi RS3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1971d8c-b0d3-4643-9987-a6a14c5747c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az OKFŐ-n belül létrehozzák a Központi Pertámogatási Rendszert a 30 millió forint perértéket meghaladó jogviták és egyes speciális perek kezelésére.","shortLead":"Az OKFŐ-n belül létrehozzák a Központi Pertámogatási Rendszert a 30 millió forint perértéket meghaladó jogviták és...","id":"20250410_okfo-kozponti-pertamogatasi-rendszer-muhiba-panasz-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1971d8c-b0d3-4643-9987-a6a14c5747c9.jpg","index":0,"item":"86753b13-6c1d-4f54-845d-1b5fc661c732","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_okfo-kozponti-pertamogatasi-rendszer-muhiba-panasz-korhaz","timestamp":"2025. április. 10. 07:07","title":"Évente milliárdokat fizetnek ki a magyar kórházak műhibák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5605e4f4-b505-44ad-b20d-96518603cd40","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Turbulens évek vannak mögötte, s a jövője is hasonló lehet a Budapesti Metropolitan Egyetemnek, amely az MNB-s érintettsége okán került a figyelem középpontjába, és ahol Matolcsy György volt jegybankelnök emberei jutottak pozícióba.","shortLead":"Turbulens évek vannak mögötte, s a jövője is hasonló lehet a Budapesti Metropolitan Egyetemnek, amely az MNB-s...","id":"20250411_hvg-metropolitan-egyetem-mnb-alapitvanyok-padme-optima-befektetesi-zrt-asz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5605e4f4-b505-44ad-b20d-96518603cd40.jpg","index":0,"item":"396b7c41-3285-4a7a-b180-03d31f2ad7e8","keywords":null,"link":"/360/20250411_hvg-metropolitan-egyetem-mnb-alapitvanyok-padme-optima-befektetesi-zrt-asz","timestamp":"2025. április. 11. 11:50","title":"Veszélybe került az összematolcsyzott Metropolitan Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]