[{"available":true,"c_guid":"259b32a6-fbe7-415e-aa4c-0109ff2c3e4b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 7.0 ezúttal egyáltalán nem a fogyasztásra és nem is szoftver verziószámra utal – terítéken egy különleges régi Mercedes S-osztály, mely bőven több, mint 100 millió forintot kóstál.","shortLead":"A 7.0 ezúttal egyáltalán nem a fogyasztásra és nem is szoftver verziószámra utal – terítéken egy különleges régi...","id":"20250504_7-literes-v12-dohog-ebben-a-meregdraga-kimaxolt-balna-mercedesben-w140-amg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/259b32a6-fbe7-415e-aa4c-0109ff2c3e4b.jpg","index":0,"item":"524b432b-0ef1-4fb0-bd94-f7741c17e584","keywords":null,"link":"/cegauto/20250504_7-literes-v12-dohog-ebben-a-meregdraga-kimaxolt-balna-mercedesben-w140-amg","timestamp":"2025. május. 04. 07:21","title":"7 literes V12 dohog ebben a méregdrága kimaxolt Bálna Mercedesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6cf3e6-5259-42eb-a929-589ec7ff44c0","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Leonora Carrington világhírű szürrealista művész élete kész regény, barátnője, Elena Poniatowska papírra is vetette, immár magyarul is olvasható.","shortLead":"Leonora Carrington világhírű szürrealista művész élete kész regény, barátnője, Elena Poniatowska papírra is vetette...","id":"20250504_hvg-Elena-Poniatowska-Leonora-Leonora-Carrington-regenyes-elete-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db6cf3e6-5259-42eb-a929-589ec7ff44c0.jpg","index":0,"item":"68799697-f753-4cff-9d45-9891a515090a","keywords":null,"link":"/360/20250504_hvg-Elena-Poniatowska-Leonora-Leonora-Carrington-regenyes-elete-konyv","timestamp":"2025. május. 04. 15:45","title":"„Festészete a tudatalattijából tör elő, olyan, mintha előző életéből őrizne jeleneteket a lelkében”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48cab8b-0fa9-4058-beee-fbca1c4260b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli kormány többször figyelmeztetett, ha hamarosan nem születik túszegyezmény, jelentős támadást indítanak a Hamász ellen.","shortLead":"Az izraeli kormány többször figyelmeztetett, ha hamarosan nem születik túszegyezmény, jelentős támadást indítanak...","id":"20250504_izrael-gazai-hadmuvelet-tartalekosok-mozgositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d48cab8b-0fa9-4058-beee-fbca1c4260b2.jpg","index":0,"item":"9237859e-c173-4249-9084-cbf115ad3b73","keywords":null,"link":"/vilag/20250504_izrael-gazai-hadmuvelet-tartalekosok-mozgositas","timestamp":"2025. május. 04. 09:12","title":"Izrael nagy gázai hadműveletre készül, tartalékosok tömegeit mozgósítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d05946-c2ac-4a0c-a9ee-4ae8635373bd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nagy előrelépés az örökségmegőrzésben és új távlatok a mesterséges intelligenciát használó alkalmazások számára – így jellemezhető a kínai Lenovo cég fejlesztése, egy hatlábú robot házőrző, pontosabban pagodaőrző.","shortLead":"Nagy előrelépés az örökségmegőrzésben és új távlatok a mesterséges intelligenciát használó alkalmazások számára –...","id":"20250503_osi-kinai-pagoda-oroksegvedelem-smart-pagoda-2-0-lenovo-hatlabu-daystar-bot-gs-hatlabu-robot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56d05946-c2ac-4a0c-a9ee-4ae8635373bd.jpg","index":0,"item":"9e2ad6d9-a3f3-48f7-9979-5d4acf34fb06","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_osi-kinai-pagoda-oroksegvedelem-smart-pagoda-2-0-lenovo-hatlabu-daystar-bot-gs-hatlabu-robot","timestamp":"2025. május. 03. 20:03","title":"Hatlábú robotkutya védi Kínában az 1056-ban épült pagodát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"707e1abb-9cff-4713-8ced-09f57421c4f3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egészségügyi szakemberek nyilatkoztak arról, mi történik akkor, ha valaki netán mindennap savanyúkáposztát eszik. Annyit előre is elárulhatunk: nem véletlenül emlegetik szuperélelmiszerként ezt az ételt.","shortLead":"Egészségügyi szakemberek nyilatkoztak arról, mi történik akkor, ha valaki netán mindennap savanyúkáposztát eszik...","id":"20250504_egeszseges-savanyukaposzta-elettani-hatasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/707e1abb-9cff-4713-8ced-09f57421c4f3.jpg","index":0,"item":"673dc01f-8cbf-4c4c-8fc3-fa83620258b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250504_egeszseges-savanyukaposzta-elettani-hatasai","timestamp":"2025. május. 04. 08:03","title":"Mi történik az emberrel, ha minden nap eszik egy kis savanyúkáposztát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Lerohadt egy Tópart InterCity Székesfehérvárnál, ezzel 50-70 perc késést szedett össze, de volt ma olyan járat is, ami eleve 120 perccel később indult a kiírthoz képest.","shortLead":"Lerohadt egy Tópart InterCity Székesfehérvárnál, ezzel 50-70 perc késést szedett össze, de volt ma olyan járat is, ami...","id":"20250503_nyar-kanikula-MAV-kesesek-vonat-vasut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38.jpg","index":0,"item":"7b348770-a110-4fda-a5d3-409303e3e59a","keywords":null,"link":"/itthon/20250503_nyar-kanikula-MAV-kesesek-vonat-vasut","timestamp":"2025. május. 03. 14:47","title":"Beköszöntött a nyár, beköszöntöttek a szezonális, durva késések is a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két vasúti gázolás is történt rövid időn belül.","shortLead":"Két vasúti gázolás is történt rövid időn belül.","id":"20250504_bag-sarospatak-vonat-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d.jpg","index":0,"item":"ab23c502-8e1c-4801-beca-d3cc29093a15","keywords":null,"link":"/itthon/20250504_bag-sarospatak-vonat-gazolas","timestamp":"2025. május. 04. 08:55","title":"Bagnál és Sárospataknál is gázolt a vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2e85c4-adbe-4ed8-b510-22889157a1ee","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"Még mindig meghökkentő mennyiségű szemetet dobunk a vegyes kukába Magyarországon, amin többek között a zöld- és élelmiszerhulladék megfelelő lakossági gyűjtése segíthet. Borsfay-Horváth Judittal, a MOHU hulladékkezelési szakértőjével beszélgettünk az ezzel kapcsolatos legfontosabb kérdésekről, a lakosság tudatosságának jelentőségéről és az ígéretes fejlesztésekről.","shortLead":"Még mindig meghökkentő mennyiségű szemetet dobunk a vegyes kukába Magyarországon, amin többek között a zöld- és...","id":"20250407_Lakossagi-hulladek-konyhai-hulladek-komposztalas-kozossegi-komposztalas-MOHU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc2e85c4-adbe-4ed8-b510-22889157a1ee.jpg","index":0,"item":"37b75b9b-c35a-47bf-b289-d4a8ccd735c3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250407_Lakossagi-hulladek-konyhai-hulladek-komposztalas-kozossegi-komposztalas-MOHU","timestamp":"2025. május. 04. 15:30","title":"Lakossági tudatosság: akár harmadával is csökkenthetnénk a vegyes kukánk tartalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]