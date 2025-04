Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2daa4dd5-3305-402f-9ba4-f6257679d599","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Huawei szoftveres Toyota bZ7 a Tesla Model S kategóriájában áll rajtvonalhoz.","shortLead":"A Huawei szoftveres Toyota bZ7 a Tesla Model S kategóriájában áll rajtvonalhoz.","id":"20250424_latvanyos-elektromos-szedannal-rukkolt-elo-a-toyota-bz7","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2daa4dd5-3305-402f-9ba4-f6257679d599.jpg","index":0,"item":"b1fd6afb-b612-4f8e-bfcc-ea1ea39cc453","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_latvanyos-elektromos-szedannal-rukkolt-elo-a-toyota-bz7","timestamp":"2025. április. 24. 10:49","title":"Látványos elektromos szedánnal rukkolt elő a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e00bea4-0ee0-4893-a0af-e5ffd81127da","c_author":"Cserba Júlia","category":"360","description":"Nagyszerű kortárs gyűjteményéből rendezett új tárlatot dolgozói javaslatai alapján a Musée d’art contemporain du Val-de-Marne. Kérdés, hogy az ötlet a kurátori munkát állítja-e kritikai fénytörésbe vagy a felelősséget akarja megosztani, esetleg csupán egy demokratizáló csapatépítésről van szó. Az eredményről Cserba Julia készített beszámolót.","shortLead":"Nagyszerű kortárs gyűjteményéből rendezett új tárlatot dolgozói javaslatai alapján a Musée d’art contemporain du...","id":"20250423_a-mu-idealok-tarlata-MAC-VAL","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e00bea4-0ee0-4893-a0af-e5ffd81127da.jpg","index":0,"item":"6e7e4b95-f697-4ee0-ab15-c77326d6798d","keywords":null,"link":"/360/20250423_a-mu-idealok-tarlata-MAC-VAL","timestamp":"2025. április. 23. 14:30","title":"Mindenki kurátor: ilyen az, amikor egy múzeum kiállítása az összes munkatárs közös műve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bc47fa-ab85-4a75-91e9-26a23d3337fe","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"És Jászai Gellérttel, a 4iG vezetőjével is. ","shortLead":"És Jászai Gellérttel, a 4iG vezetőjével is. ","id":"20250424_Az-ifjabbik-Trump-penteken-talalkozik-Szijjarto-Peterrel-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91bc47fa-ab85-4a75-91e9-26a23d3337fe.jpg","index":0,"item":"9b45fe33-0b50-4bfb-bf0c-f56334ec93db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Az-ifjabbik-Trump-penteken-talalkozik-Szijjarto-Peterrel-Budapesten","timestamp":"2025. április. 24. 14:53","title":"Az ifjabbik Donald Trump pénteken Szijjártó Péterrel is találkozik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Putyinnak üzent az amerikai elnök a kijevi rakétatámadás után.","shortLead":"Putyinnak üzent az amerikai elnök a kijevi rakétatámadás után.","id":"20250424_trump-kijev-tamadas-vlagyimir-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500.jpg","index":0,"item":"266ee982-d73f-4124-a296-c5524b2994d7","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_trump-kijev-tamadas-vlagyimir-putyin","timestamp":"2025. április. 24. 15:40","title":"Trump: Vlagyimir, ÁLLJ!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38e850bc-7586-4839-8757-9a2af1dce543","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Határozatképtelen volt az a bizottság, ahol a fővárosi cégvezetőkről kellett volna dönteni. ","shortLead":"Határozatképtelen volt az a bizottság, ahol a fővárosi cégvezetőkről kellett volna dönteni. ","id":"20250423_Vitezy-David-Meg-vagyok-dobbenve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38e850bc-7586-4839-8757-9a2af1dce543.jpg","index":0,"item":"0e55e227-6385-49f4-8e0c-aa91a5ef62c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Vitezy-David-Meg-vagyok-dobbenve","timestamp":"2025. április. 23. 15:18","title":"Vitézy Dávid: Meg vagyok döbbenve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff0c04-7cfd-4b31-b862-27b669642f30","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Erősödött a dollár, és az olajár is emelkedett. ","shortLead":"Erősödött a dollár, és az olajár is emelkedett. ","id":"20250423_Aremeles-jon-a-benzinkutakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10ff0c04-7cfd-4b31-b862-27b669642f30.jpg","index":0,"item":"c1241370-d452-4043-b802-438d84370c49","keywords":null,"link":"/cegauto/20250423_Aremeles-jon-a-benzinkutakon","timestamp":"2025. április. 23. 09:43","title":"Áremelés jön a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de12418-8fb8-4799-8fe3-580878328076","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Koreai kutatók áttörő felfedezést jelentettek be: egy olyan gyógyszert fejlesztettek, amelynek köszönhetően a retina idegek regenerációjával visszaadható az elveszett látás.","shortLead":"Koreai kutatók áttörő felfedezést jelentettek be: egy olyan gyógyszert fejlesztettek, amelynek köszönhetően a retina...","id":"20250424_retina-idegek-regeneracioja-gyogyszerrel-koreai-kutatas-vaksag-visszaforditasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3de12418-8fb8-4799-8fe3-580878328076.jpg","index":0,"item":"793b749e-4829-46a8-8d46-04cdd85bd5d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_retina-idegek-regeneracioja-gyogyszerrel-koreai-kutatas-vaksag-visszaforditasa","timestamp":"2025. április. 24. 08:03","title":"Biológiai áttörés: gyógyszerrel visszafordították a vakságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8563c351-af31-4b65-8f58-67efd98896d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Step by Step című album mostani változatán kiadatlan számok, remixek és koncertfelvételek is hallhatók.","shortLead":"A Step by Step című album mostani változatán kiadatlan számok, remixek és koncertfelvételek is hallhatók.","id":"20250424_Ujra-kiadjak-a-New-Kids-On-The-Block-legendas-albumat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8563c351-af31-4b65-8f58-67efd98896d2.jpg","index":0,"item":"9913c7ca-c7cd-4967-bdc2-4b4ffbc7f670","keywords":null,"link":"/elet/20250424_Ujra-kiadjak-a-New-Kids-On-The-Block-legendas-albumat","timestamp":"2025. április. 24. 16:21","title":"Újra kiadják a New Kids On The Block legendás albumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]