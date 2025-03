Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ef7c0664-8f96-4996-8253-448d6258a995","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A legnagyobb amerikai technológiai vállalatokat is érzékenyen érintheti, ha a TikTok amerikai üzletágát nem sikerül eladni április 4-ig.","shortLead":"A legnagyobb amerikai technológiai vállalatokat is érzékenyen érintheti, ha a TikTok amerikai üzletágát nem sikerül...","id":"20250326_tiktok-betiltasa-egyesult-allamok-bytedance-apple-google-oracle-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef7c0664-8f96-4996-8253-448d6258a995.jpg","index":0,"item":"47d5eeb5-3d02-49ae-9d9c-26ee7066e5a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_tiktok-betiltasa-egyesult-allamok-bytedance-apple-google-oracle-buntetes","timestamp":"2025. március. 26. 14:03","title":"Milliárdos bírságot kaphat az Apple, a Google és az Oracle, ha az Egyesült Államok újra betiltja a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7b3774-8883-4adf-b83c-4a167987b661","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A későbbi ellenzéki politikus korábban többször is sikertelenül próbálta magát felvetetni a kormányba, de tavaly tavasszal az is felmerült benne, hogy főpolgármester-jelöltként ráindul Karácsony Gergelyre, amiről állítólag Puzsér Róbert és Zaránd Péter beszélték le.","shortLead":"A későbbi ellenzéki politikus korábban többször is sikertelenül próbálta magát felvetetni a kormányba, de tavaly...","id":"20250325_Direkt36-magyar-peter-ner-politikai-ambiciok-onallosag-konfrontativ-stilus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f7b3774-8883-4adf-b83c-4a167987b661.jpg","index":0,"item":"b419ee03-a598-4fad-bba6-04deeb9efa30","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_Direkt36-magyar-peter-ner-politikai-ambiciok-onallosag-konfrontativ-stilus","timestamp":"2025. március. 25. 08:14","title":"Direkt36: Magyar Péter a konfrontatív stílusa és a túlzott önállósága miatt sodródott a NER partvonalára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9fd69d-6b36-4132-8a21-df489b5010e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem tudni, hol tartják fogva Hamdan Ballalt és az állapotáról sincsenek információk.","shortLead":"Nem tudni, hol tartják fogva Hamdan Ballalt és az állapotáról sincsenek információk.","id":"20250325_ciszjordania-idf-oscar-dijas-rendezo-orizetbe-vetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a9fd69d-6b36-4132-8a21-df489b5010e0.jpg","index":0,"item":"9fd4fc0d-1e5e-41be-9945-c03baf47853e","keywords":null,"link":"/kultura/20250325_ciszjordania-idf-oscar-dijas-rendezo-orizetbe-vetel","timestamp":"2025. március. 25. 10:25","title":"Izraeli katonák fogták el az Oscar-díjas palesztin rendezőt Ciszjordániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225c318b-ae2d-44ae-a46b-0c450830dc59","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Zsigó Róbert államtitkár szerint ha a boltok emelni kezdik a nem árrésstoppolt termékek árait, a kormánynak lehetősége van keményebben fellépni.","shortLead":"Zsigó Róbert államtitkár szerint ha a boltok emelni kezdik a nem árrésstoppolt termékek árait, a kormánynak lehetősége...","id":"20250325_Zsigo-minden-elelmiszer-kategoriara-kiterjeszthetik-az-arresstopot-arstop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/225c318b-ae2d-44ae-a46b-0c450830dc59.jpg","index":0,"item":"19a361f6-e929-4f11-84b0-d85a8b17ee65","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_Zsigo-minden-elelmiszer-kategoriara-kiterjeszthetik-az-arresstopot-arstop","timestamp":"2025. március. 25. 08:14","title":"Akár minden élelmiszer-kategóriára kiterjeszthetik az árrésstopot, sőt árstop is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10aa9ea7-7e1e-4963-b123-59966f520475","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Stereo MC’s az egyik legismertebb brit hiphop, elektronikus zenekar, hozzá fűződik a Connected című sláger is. November 4-én az A38 Hajón ad koncertet.","shortLead":"A Stereo MC’s az egyik legismertebb brit hiphop, elektronikus zenekar, hozzá fűződik a Connected című sláger is...","id":"20250325_Budapestre-jon-a-Stereo-MCs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10aa9ea7-7e1e-4963-b123-59966f520475.jpg","index":0,"item":"12557783-81d2-45a5-a851-3efd093d03f3","keywords":null,"link":"/kultura/20250325_Budapestre-jon-a-Stereo-MCs","timestamp":"2025. március. 25. 10:50","title":"Budapestre jön a Stereo MC’s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9c8b67-10e9-45e6-85bc-d905b3175a41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén már 6,2 milliárd forintból gazdálkodhat a szervezet.","shortLead":"Idén már 6,2 milliárd forintból gazdálkodhat a szervezet.","id":"20250326_Vagyonokat-kolt-a-Szuverenitasvedelmi-Hivatal-kommunikaciora-es-irodaberlesre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd9c8b67-10e9-45e6-85bc-d905b3175a41.jpg","index":0,"item":"4f0e89c6-2a30-41a1-ac0c-8375ed358bd0","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Vagyonokat-kolt-a-Szuverenitasvedelmi-Hivatal-kommunikaciora-es-irodaberlesre","timestamp":"2025. március. 26. 13:07","title":"14 millió karácsonyi bulira, milliárdok kommunikációra – kiderült, mire költi az állam pénzét a Szuverenitásvédelmi Hivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Mint a legtöbbször, most is a brüsszeli szankciókra hivatkoznak, bár az nem világos, hogy mi köze az Unió Oroszországra kivetett büntetőintézkedéseinek az ATM-ekhez.","shortLead":"Mint a legtöbbször, most is a brüsszeli szankciókra hivatkoznak, bár az nem világos, hogy mi köze az Unió Oroszországra...","id":"20250325_bankautomatak-megszuntetese-kormanyzati-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc.jpg","index":0,"item":"688407f0-597a-4200-8776-6bb0fff52037","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250325_bankautomatak-megszuntetese-kormanyzati-tiltas","timestamp":"2025. március. 25. 06:43","title":"Keddtől tilos bankautomatát megszüntetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség vizsgálja a tragédia körülményeit.","shortLead":"A rendőrség vizsgálja a tragédia körülményeit.","id":"20250324_emberoles-ongyilkossag-battonya-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"290807a4-5091-4d62-81b6-58daf90d7313","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_emberoles-ongyilkossag-battonya-rendorseg","timestamp":"2025. március. 24. 21:25","title":"Emberölés történt Battonyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]