[{"available":true,"c_guid":"86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy pontosan milyen információk kerülhettek a birtokukba, arról nem árult el részleteket. ","shortLead":"Hogy pontosan milyen információk kerülhettek a birtokukba, arról nem árult el részleteket. ","id":"20250505_magyar-peter-ruszin-szendi-romulusz-bodis-kriszta-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c.jpg","index":0,"item":"a7438c56-26ea-4343-83e1-fff96d58902c","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_magyar-peter-ruszin-szendi-romulusz-bodis-kriszta-tisza-part","timestamp":"2025. május. 05. 20:55","title":"Magyar Péter olyan dokumentumot hozna nyilvánosságra, ami szerinte az Orbán-kormány őszödi beszéde lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38e3f96d-b93b-411a-8138-fc1c23b6670a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormánykoalíció elnökjelöltje leszerepelt a megismételt választás hétvégi fordulóján, ezért hozta meg ezt a döntést. ","shortLead":"A kormánykoalíció elnökjelöltje leszerepelt a megismételt választás hétvégi fordulóján, ezért hozta meg ezt a döntést. ","id":"20250505_Bejelentette-lemondasat-Marcel-Ciolacu-roman-miniszterelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38e3f96d-b93b-411a-8138-fc1c23b6670a.jpg","index":0,"item":"41aff42d-25c4-4a07-9ff4-635bae69e314","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_Bejelentette-lemondasat-Marcel-Ciolacu-roman-miniszterelnok","timestamp":"2025. május. 05. 19:03","title":"Bejelentette lemondását Marcel Ciolacu román miniszterelnök, és a kormánykoalíció is felbomlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a4a390-e0be-478c-825e-d986458f9684","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A történelem majdnem mindig kötelező volt az érettségiken, de van néhány évfolyam, nagyjából a ma érettségizők nagyszüleinek korosztálya, amelynek nem kellett ebből a tárgyból vizsgáznia. ","shortLead":"A történelem majdnem mindig kötelező volt az érettségiken, de van néhány évfolyam, nagyjából a ma érettségizők...","id":"20250507_Amikor-eltoroltek-a-tortenelemerettsegit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98a4a390-e0be-478c-825e-d986458f9684.jpg","index":0,"item":"e0866602-3096-4b44-981b-7a9746f8e388","keywords":null,"link":"/elet/20250507_Amikor-eltoroltek-a-tortenelemerettsegit","timestamp":"2025. május. 07. 10:16","title":"Egy oktatási reform közel tíz évre eltörölte a történelemérettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Varsó szerint Oroszország példátlan lendülettel igyekszik beavatkozni a május 18-ai lengyelországi elnökválasztási kampányba. A vádak szerint az oroszok kibertámadásokat intéznek a kritikus infrastruktúra ellen és szakadatlanul terjesztik a lengyel belpolitikai stabilitás aláásását célzó propagandát és álhíreket.","shortLead":"Varsó szerint Oroszország példátlan lendülettel igyekszik beavatkozni a május 18-ai lengyelországi elnökválasztási...","id":"20250506_Igy-avatkozik-be-Oroszorszag-a-lengyelorszagi-elnokvalasztasba-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20.jpg","index":0,"item":"2cd75260-32b0-4f95-9b82-147f8e405029","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_Igy-avatkozik-be-Oroszorszag-a-lengyelorszagi-elnokvalasztasba-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 14:07","title":"Így avatkozik be Oroszország a lengyelországi elnökválasztásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f967bd57-952a-4a01-b971-f50eb4a81cd1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több hasonló eset is történt az elmúlt fél évben. ","shortLead":"Több hasonló eset is történt az elmúlt fél évben. ","id":"20250505_kriptovallalkozo-emberrablas-rendorseg-franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f967bd57-952a-4a01-b971-f50eb4a81cd1.jpg","index":0,"item":"5094e3dd-3683-42b4-b93e-54982c637713","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_kriptovallalkozo-emberrablas-rendorseg-franciaorszag","timestamp":"2025. május. 05. 14:46","title":"Elrabolták a kriptovállalkozó apját, levágták az ujjait, a francia rendőrség szabadította ki a férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d07bd2-1585-4212-8ae6-0fb1d0d973b3","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A szlovákiai autógyárak vezetőivel tárgyal Robert Fico arról, hogyan lehetne megmenteni az iparágat és annak dolgozóit az amerikai vámok hatásaitól.","shortLead":"A szlovákiai autógyárak vezetőivel tárgyal Robert Fico arról, hogyan lehetne megmenteni az iparágat és annak dolgozóit...","id":"20250506_Trump-vam-szlovakia-tomeges-kirugasok-autogyarak-roviditett-munkaido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71d07bd2-1585-4212-8ae6-0fb1d0d973b3.jpg","index":0,"item":"720bef6f-dd59-452a-978b-dae623a57053","keywords":null,"link":"/kkv/20250506_Trump-vam-szlovakia-tomeges-kirugasok-autogyarak-roviditett-munkaido","timestamp":"2025. május. 06. 11:29","title":"Trump vámjai miatt választhatnak a szlovákok, tömeges kirúgások jöjjenek-e az autógyárakban vagy rövidített munkaidő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ede5ff-4608-4ecb-8848-a048a0866fd2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy pontosan mennyi benzint és áramot fogyaszt a gyakorlatban a BYD nagyobb akkumulátorral szerelt legfrissebb plugin hibrid modellje, a tágas SUV-ok piacán versengő Seal U DM-i.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy pontosan mennyi benzint és áramot fogyaszt a gyakorlatban a BYD nagyobb akkumulátorral szerelt...","id":"20250507_fogyasztasverseny-1125-kilometert-igero-uj-plugin-hibrid-byd-seal-u-dm-i","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03ede5ff-4608-4ecb-8848-a048a0866fd2.jpg","index":0,"item":"8b30e612-235b-4ca5-9ef9-e6f5d0d3180b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_fogyasztasverseny-1125-kilometert-igero-uj-plugin-hibrid-byd-seal-u-dm-i","timestamp":"2025. május. 07. 09:17","title":"Milyen hatótáv-para? Fogyasztásversenyen jártunk az 1125 kilométert ígérő új BYD-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6ec9aa-9994-4b57-85a9-ffe782321452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egy prostituálttal találkozott, tőle távozóban, egy vasútállomáson kezdte követni és molesztálni a kislányt, akivel még kisebb gyermekek voltak. ","shortLead":"A férfi egy prostituálttal találkozott, tőle távozóban, egy vasútállomáson kezdte követni és molesztálni a kislányt...","id":"20250505_szexualis-kenyszerites-borton-molesztalas-debrecen-hajduszoboszlo-bantalmazas-gyermekbantalmazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c6ec9aa-9994-4b57-85a9-ffe782321452.jpg","index":0,"item":"f65d7186-c29f-47e0-a5c6-88ef7d89a3e2","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_szexualis-kenyszerites-borton-molesztalas-debrecen-hajduszoboszlo-bantalmazas-gyermekbantalmazas","timestamp":"2025. május. 05. 19:57","title":"Három év börtönt kapott a férfi, aki egy 12 éves kislányt molesztált Hajdúszoboszlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]