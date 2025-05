Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5fac6c81-d1be-4a54-a280-d457a6f27a99","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai kormány szerint az egyetem nem tartja be a törvényeket.","shortLead":"Az amerikai kormány szerint az egyetem nem tartja be a törvényeket.","id":"20250506_egyesult-allamok-donald-trump-harvard-egyetem-szovetsegi-tamogatas-blokkolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fac6c81-d1be-4a54-a280-d457a6f27a99.jpg","index":0,"item":"0bc5bd9b-ef15-42aa-9b38-4a3ee670f7f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_egyesult-allamok-donald-trump-harvard-egyetem-szovetsegi-tamogatas-blokkolas","timestamp":"2025. május. 06. 07:17","title":"Trumpék blokkolták a Harvard Egyetem szövetségi támogatásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07abc0fc-d669-4ac3-bf34-26fc466c0d65","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az Aszályvédelmi Operatív Törzs nem meglepő módon az idei évre előrejelzett szárazságra és annak hatásaira fog majd reagálni.","shortLead":"Az Aszályvédelmi Operatív Törzs nem meglepő módon az idei évre előrejelzett szárazságra és annak hatásaira fog majd...","id":"20250506_aszalyvedelmi-operativ-torzs-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07abc0fc-d669-4ac3-bf34-26fc466c0d65.jpg","index":0,"item":"35a33d42-0982-4913-a092-7bc2a60dec71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_aszalyvedelmi-operativ-torzs-kormany","timestamp":"2025. május. 06. 19:41","title":"Orbán Viktor új operatív törzs létrehozását jelentette be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e537ae8-60a5-4e07-abf6-87c897879ba8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A gyilkos aligátort még keresik, a nő holttestét megtalálták.","shortLead":"A gyilkos aligátort még keresik, a nő holttestét megtalálták.","id":"20250507_aligator-tamadas-kenu-florida-kissimmee-to","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e537ae8-60a5-4e07-abf6-87c897879ba8.jpg","index":0,"item":"c9267a58-0d56-415d-93fd-7c2be1d738eb","keywords":null,"link":"/elet/20250507_aligator-tamadas-kenu-florida-kissimmee-to","timestamp":"2025. május. 07. 11:12","title":"Aligátor ölt meg egy tavon kenuzó nőt Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffd1bcd-4b46-4629-80c7-35c8fdd4d1aa","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Kapott állami támogatást, de a Hogyan tudnék élni nélküled? ideológiamentes film, a költségigényes magyar filmek közül az egyetlen, amely visszahozta az árát, és egyetlen célja volt: szórakoztatni – mondja a rendszerváltás óta legnézettebb magyar film rendezője. Látja a közállapotokat, hogy zaklatott a társadalom, az emberek ugranak mindenre, mégis arra biztat mindenkit, hogy próbálják lehántani ezeket a rétegeket és nézőként befogadni a filmeket. HVG-portré.","shortLead":"Kapott állami támogatást, de a Hogyan tudnék élni nélküled? ideológiamentes film, a költségigényes magyar filmek közül...","id":"20250505_Orosz-Denes-filmrendezo-Hogyan-tudnek-elni-nelkuled-Demjen-Ferenc-HVG-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dffd1bcd-4b46-4629-80c7-35c8fdd4d1aa.jpg","index":0,"item":"4e5922e8-71a5-40ec-b7ea-3f859bdd75c1","keywords":null,"link":"/360/20250505_Orosz-Denes-filmrendezo-Hogyan-tudnek-elni-nelkuled-Demjen-Ferenc-HVG-portre","timestamp":"2025. május. 05. 19:30","title":"Orosz Dénes: A Demjén-filmmel semmilyen rendszer mellé vagy ellen nem álltam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4eeb45-e352-4ba9-b47a-72542217793e","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A HVG fotósa, Veres Viktor munkája hír- és eseményfotó kategóriában nyert, emellett az Escher Károly-díjat is elhozhatta a legjobb Magyarországon készült hírképért.","shortLead":"A HVG fotósa, Veres Viktor munkája hír- és eseményfotó kategóriában nyert, emellett az Escher Károly-díjat is...","id":"20250506_43-Magyar-Sajtofoto-Kiallitas-sajtofoto-dij-Capa-Kozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f4eeb45-e352-4ba9-b47a-72542217793e.jpg","index":0,"item":"c9e15aed-72a5-48c0-85b6-2725aac32c7a","keywords":null,"link":"/kultura/20250506_43-Magyar-Sajtofoto-Kiallitas-sajtofoto-dij-Capa-Kozpont","timestamp":"2025. május. 06. 10:00","title":"Kihirdették a Magyar Sajtófotó Pályázat győzteseit, kollégánk, Veres Viktor képe a legjobb hírkép díját kapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87c654da-77ff-4d68-82d2-c698cbac4737","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kormány szeretné megakadályozni, hogy az emberek ittasan üljenek a volán mögé, a taxisok nem elégedetttek a felvetett megoldással. ","shortLead":"A kormány szeretné megakadályozni, hogy az emberek ittasan üljenek a volán mögé, a taxisok nem elégedetttek a felvetett...","id":"20250507_Nem-akarnak-reszeg-embereket-szallitani-ket-napig-sztrajkolnanak-az-atheni-taxisok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87c654da-77ff-4d68-82d2-c698cbac4737.jpg","index":0,"item":"4c75f6bf-b704-474d-b943-8c844c942ec1","keywords":null,"link":"/elet/20250507_Nem-akarnak-reszeg-embereket-szallitani-ket-napig-sztrajkolnanak-az-atheni-taxisok","timestamp":"2025. május. 07. 06:25","title":"Nem akarnak részeg embereket szállítani, két napig sztrájkolnának az athéni taxisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75a1c0a1-3e80-4ab7-b4fa-781be3fe9f04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véget ért a második vizsganap, szerdán következik a történelemérettségi.","shortLead":"Véget ért a második vizsganap, szerdán következik a történelemérettségi.","id":"20250506_matekerettsegi-matematika-masodik-resz-nem-hivatalos-megoldasok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75a1c0a1-3e80-4ab7-b4fa-781be3fe9f04.jpg","index":0,"item":"f13568d5-c66c-4bab-8ad9-5f8d2105edda","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_matekerettsegi-matematika-masodik-resz-nem-hivatalos-megoldasok-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 13:22","title":"Mutatjuk a matekérettségi második felének nem hivatalos megoldásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a085607b-6c8f-4712-a12d-52806461e79b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több százan gyűltek össze a Ferenciek terén, hogy a gyülekezési jog korlátozása és az arcfelismerő rendszerek alkalmazása ellen tiltakozzanak. Színpad nem volt, Hadházy Ákos egy sámlira állva beszélt. A politikus szerint egyvalami kell egy tüntetéshez: emberek. A tömeg elindult az akadémiához, de egy hosszabb utat választottak, Budára indultak el, az Erzsébet hidat lezárták.","shortLead":"Több százan gyűltek össze a Ferenciek terén, hogy a gyülekezési jog korlátozása és az arcfelismerő rendszerek...","id":"20250506_gyulekezesi-jog-korlatozas-tuntetes-hadhazy-akos-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a085607b-6c8f-4712-a12d-52806461e79b.jpg","index":0,"item":"ed614dbe-1058-4ded-9959-19bd8da6e9e0","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_gyulekezesi-jog-korlatozas-tuntetes-hadhazy-akos-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 18:29","title":"„Amíg 3-4 ember eljön, tüntetni fogunk” - Ismét tiltakoznak a gyülekezési jog korlátozása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]