Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"82f5bdc9-94ce-4adc-88e5-56d2da29fc26","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A határon túli kisebbség bőrére alkudozik Orbán Viktor, amikor a fejük felett egyezkedik – most például a szélsőséges román elnökjelölttel.","shortLead":"A határon túli kisebbség bőrére alkudozik Orbán Viktor, amikor a fejük felett egyezkedik – most például a szélsőséges...","id":"20250514_Romania-Magyarorszag-George-Simion-Orban-Viktor-romaniai-magyarok-elnokvalasztas-szelsojobb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82f5bdc9-94ce-4adc-88e5-56d2da29fc26.jpg","index":0,"item":"742049b3-2ff2-4a7c-85ce-39d6e0a4eda0","keywords":null,"link":"/360/20250514_Romania-Magyarorszag-George-Simion-Orban-Viktor-romaniai-magyarok-elnokvalasztas-szelsojobb","timestamp":"2025. május. 14. 06:30","title":"Kiből lesz „magyar disznó” Romániában? Kétségbeesve nézik Orbán ámokfutását az erdélyi magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a73c9b67-e81c-4e0b-82ac-1852f308c8ba","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Kémháborúba kényszerítette Kijev az Orbán-kormányt, amely azonnal válaszlépéseket tett, és a Magyar Péter elleni harcban próbálja felhasználni a példátlan titkosszolgálati botrányt.","shortLead":"Kémháborúba kényszerítette Kijev az Orbán-kormányt, amely azonnal válaszlépéseket tett, és a Magyar Péter elleni...","id":"20250514_hvg-ukrajna-magyarorszag-kembotrany-karpatalja-orban-viktor-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a73c9b67-e81c-4e0b-82ac-1852f308c8ba.jpg","index":0,"item":"c502cd7d-bf95-473b-900d-c4435932b463","keywords":null,"link":"/360/20250514_hvg-ukrajna-magyarorszag-kembotrany-karpatalja-orban-viktor-magyar-peter","timestamp":"2025. május. 14. 10:42","title":"Csak a legellenségesebb országok kémeivel szokás úgy elbánni, ahogy most Ukrajna tette a magyar ügynökökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kisfiú anyja szerint senki nem törli ki gyereke fejéből azt, amit az edző mondott neki.","shortLead":"A kisfiú anyja szerint senki nem törli ki gyereke fejéből azt, amit az edző mondott neki.","id":"20250513_karateedzo-gyerekbantalmazas-birosagi-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895.jpg","index":0,"item":"b6e07394-67d7-49eb-84a7-5cbae3507458","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_karateedzo-gyerekbantalmazas-birosagi-targyalas","timestamp":"2025. május. 13. 20:23","title":"A bíróságon felolvasott vallomásában bocsánatot kért a gyereket felrúgó karateedző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01bcdf04-004c-4c79-9902-402cfa0a59f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tudni, már a casting is lezajlott. ","shortLead":"Úgy tudni, már a casting is lezajlott. ","id":"20250513_Kovacs-Istvan-Kovi-porno-producer-sorozat-RTL","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01bcdf04-004c-4c79-9902-402cfa0a59f4.jpg","index":0,"item":"cce977fd-09cc-403a-a31c-d1a3bb0b56be","keywords":null,"link":"/elet/20250513_Kovacs-Istvan-Kovi-porno-producer-sorozat-RTL","timestamp":"2025. május. 13. 09:49","title":"A Király után most a pornófilmes Koviról forgat sorozatot az RTL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad34dede-7e94-4b6b-a568-5fc970fcaff0","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Bár tavaly év elején gond nélkül bejegyezték, immár kényszertörlés alatt a másik olyan cég is, amit kétes hátterű brazil államkötvényekkel tömött ki a tulajdonosa.","shortLead":"Bár tavaly év elején gond nélkül bejegyezték, immár kényszertörlés alatt a másik olyan cég is, amit kétes hátterű...","id":"20250513_kenyszertorles-eltiltas-ezer-milliardos-tokeemeles-brazil-brasil-allamotveny-hasznosito-zrt-donor-zrt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad34dede-7e94-4b6b-a568-5fc970fcaff0.jpg","index":0,"item":"e4380842-0fd7-4899-9fd4-0d43efd8d80d","keywords":null,"link":"/kkv/20250513_kenyszertorles-eltiltas-ezer-milliardos-tokeemeles-brazil-brasil-allamotveny-hasznosito-zrt-donor-zrt","timestamp":"2025. május. 13. 15:21","title":"Már kényszertörlés alatt van mindkét cég, amiket ezermilliádokkal tömtek ki kétes brazil forrásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76070240-179a-457a-b7d2-a09b7943f9c5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint Bolla Tibor nem adott megnyugtató válaszokat arra, hogy milyen viszonyban volt a költségvetési csalással megvádolt F. Zsolttal.","shortLead":"A főpolgármester szerint Bolla Tibor nem adott megnyugtató válaszokat arra, hogy milyen viszonyban volt a költségvetési...","id":"20250512_bolla-tibor-karacsony-gergely-bkv-felmentes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76070240-179a-457a-b7d2-a09b7943f9c5.jpg","index":0,"item":"349ef348-6aed-46e7-be97-29dcdff32e24","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_bolla-tibor-karacsony-gergely-bkv-felmentes-ebx","timestamp":"2025. május. 12. 17:55","title":"Karácsony felmentette a BKV vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A bolgárok többek között a Szkripal-ügy és Navalnij halálának hátterét feldolgozó, tényfeltáró újságírók elrablását, vagy meggyilkolását is tervezték.","shortLead":"A bolgárok többek között a Szkripal-ügy és Navalnij halálának hátterét feldolgozó, tényfeltáró újságírók elrablását...","id":"20250512_bortonbuntetes-bolgar-kemek-london-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69.jpg","index":0,"item":"ef16ce2e-e795-49f2-9a67-ddbdef43f8fd","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_bortonbuntetes-bolgar-kemek-london-oroszorszag","timestamp":"2025. május. 12. 20:05","title":"Súlyos börtönbüntetést kapott egy oroszoknak kémkedő bolgár banda Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ac363f-b688-4ff4-973d-f13c54c69ea3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Mészáros Lőrinc felesége cége Andrássy úti székházához ment a luxusautót vezetve.","shortLead":"Mészáros Lőrinc felesége cége Andrássy úti székházához ment a luxusautót vezetve.","id":"20250512_varkonyi-andrea-meszaros-lorinc-bentley-continental-whitedog-media","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19ac363f-b688-4ff4-973d-f13c54c69ea3.jpg","index":0,"item":"68661c5a-111f-467b-b58f-2d9fdfa93121","keywords":null,"link":"/elet/20250512_varkonyi-andrea-meszaros-lorinc-bentley-continental-whitedog-media","timestamp":"2025. május. 12. 21:33","title":"Várkonyi Andreát egy 120 milliós Bentley-ből kiszállva fotózták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]