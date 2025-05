Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a63da8e8-d139-4f5b-b95a-25fbaec4cb1c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Leonardo DiCaprio a bálványának tartja Robert De Nirót. Az életműdíjas De Niro műveletlennek nevezte Trumpot, és „a demokrácia védelmére” szólított fel a köszönőbeszédében. A fesztivált Tarantino nyitotta meg.","shortLead":"Leonardo DiCaprio a bálványának tartja Robert De Nirót. Az életműdíjas De Niro műveletlennek nevezte Trumpot, és „a...","id":"20250514_Robert-de-Niro-kemenyen-beszolt-Trumpnak-Cannes-ban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a63da8e8-d139-4f5b-b95a-25fbaec4cb1c.jpg","index":0,"item":"21987690-ddd1-45d8-b1b6-fec6864e0a3d","keywords":null,"link":"/kultura/20250514_Robert-de-Niro-kemenyen-beszolt-Trumpnak-Cannes-ban","timestamp":"2025. május. 14. 12:15","title":"Robert de Niro keményen beszólt Trumpnak Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6833034-97cd-4504-817f-e42c3995bca7","c_author":"Budapesti Közművek","category":"brandcontent","description":"Csikkek, eldobott mekis poharak, benzingőz és kipufogógáz: a főváros ikonikus pontjain is megannyi szemét és szennyeződés gyűlik össze. Amikor azonban nyugovóra térünk, egy éjszakai csapat lendül akcióba: egész évben folyamatosan takarítják a fővárost a járdáktól az aluljárókig. A műveletből Budapest egyik legszebb látványossága, a Lánchíd sem maradhat ki. Az emblematikus híd éjjeli “nagytakarítása” évente kétszer zajlik, a precízen szervezett munkamenet pedig amellett, hogy hasznos, még érdekes látványt is nyújt az arra járóknak.","shortLead":"Csikkek, eldobott mekis poharak, benzingőz és kipufogógáz: a főváros ikonikus pontjain is megannyi szemét és...","id":"20250505_BKM_Lanchid_tisztitas_Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6833034-97cd-4504-817f-e42c3995bca7.jpg","index":0,"item":"373a9c72-1f60-4938-ada6-c3a76957738c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250505_BKM_Lanchid_tisztitas_Budapest","timestamp":"2025. május. 12. 19:30","title":"Így szépül a Lánchíd, amíg mi alszunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d32c28-0dbb-4d59-9613-231ce099eb4c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A versenyképességgel nehezen összefüggésbe hozható módosításokat is tartalmaz az a törvényjavaslat, amelyet Tuzson Bence nyújtott be. Az Orbán Viktor külföldi útjaira vonatkozó adatigényléseket például már biztonságpolitikai szempontokra hivatkozva is megtagadhatná Szijjártó Péter, míg Navracsics Tibor pályázatok nélkül is osztogathatja az önkormányzatoktól elvont iparűzési adót.","shortLead":"A versenyképességgel nehezen összefüggésbe hozható módosításokat is tartalmaz az a törvényjavaslat, amelyet Tuzson...","id":"20250514_torvenymodositas-versenykepesseg-teruletfejlesztes-eeszt-szijjarto-peter-navracsics-tibor-kornyezetvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38d32c28-0dbb-4d59-9613-231ce099eb4c.jpg","index":0,"item":"4dd08c9e-9903-45ff-a2da-4c8fcfa2eed4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250514_torvenymodositas-versenykepesseg-teruletfejlesztes-eeszt-szijjarto-peter-navracsics-tibor-kornyezetvedelem","timestamp":"2025. május. 14. 13:08","title":"Szijjártó könnyebben titkolózhat, Navracsics könnyebben osztogathat a versenyképességi salátatörvény szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abbe3fc-1716-457f-b43d-05ffe9aeadbe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyanúsítottak már a támadás tesztelési fázisában tartottak, nyomkövetővel ellátott csomagokat küldtek ukrajnai címekre.","shortLead":"A gyanúsítottak már a támadás tesztelési fázisában tartottak, nyomkövetővel ellátott csomagokat küldtek ukrajnai...","id":"20250514_ukrajna-kem-oroszorszag-orosz-ukran-haboru-nemetorszag-koln-rendorseg-kiszallitas-robbantas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3abbe3fc-1716-457f-b43d-05ffe9aeadbe.jpg","index":0,"item":"cdd531f8-29d6-487c-8964-56f1d73dd9e7","keywords":null,"link":"/vilag/20250514_ukrajna-kem-oroszorszag-orosz-ukran-haboru-nemetorszag-koln-rendorseg-kiszallitas-robbantas","timestamp":"2025. május. 14. 12:11","title":"Vélhetően orosz megbízásból szabotázsra készülő ukrán férfiakat tartóztattak le Németországban és Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf48b64-d0a0-4b42-a5db-c0eb51d89026","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google a Honorral közösen mutatja majd be az új, képből videót funkcióját, ami a Honor 400-ban debütál majd. Egy ideig ingyenes lesz.","shortLead":"A Google a Honorral közösen mutatja majd be az új, képből videót funkcióját, ami a Honor 400-ban debütál majd...","id":"20250513_google-gemini-mesterseges-intelligencia-kepbol-video-honor-400","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cf48b64-d0a0-4b42-a5db-c0eb51d89026.jpg","index":0,"item":"f0cb34bf-71ca-4a74-8fb9-5feca585abf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_google-gemini-mesterseges-intelligencia-kepbol-video-honor-400","timestamp":"2025. május. 13. 12:03","title":"Képből készít videót a Google mesterséges intelligenciája, de kell hozzá egy új telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca04fce-eb24-445f-b8fa-29bd7ff00ed6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő kedd éjszaka nyújtotta be a javaslatot.","shortLead":"A fideszes képviselő kedd éjszaka nyújtotta be a javaslatot.","id":"20250514_atlathatosagi-torveny-javaslat-benyujto-halasz-janos-fidesz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ca04fce-eb24-445f-b8fa-29bd7ff00ed6.jpg","index":0,"item":"341837bb-5e16-40b0-a549-d3e38083ae53","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_atlathatosagi-torveny-javaslat-benyujto-halasz-janos-fidesz-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 14:54","title":"Óriáslakás, terroristakvóta, hazugozás és kétszer elmondott beszéd – néhány szalagcím Halász Jánosról, aki benyújtotta az átláthatósági törvény javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938a31f5-7798-4ea6-820c-53ad81493511","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lassacskán indul be a felmelegedés.","shortLead":"Lassacskán indul be a felmelegedés.","id":"20250513_idojaras-elorejelzes-hungaromet-homerseklet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/938a31f5-7798-4ea6-820c-53ad81493511.jpg","index":0,"item":"04a8a512-5253-4bdb-a735-baf8afd2610f","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_idojaras-elorejelzes-hungaromet-homerseklet","timestamp":"2025. május. 13. 06:03","title":"Még mindig nem lesz melegebb 20 foknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153fe4d0-5968-4137-a99a-ce487b9d3a53","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Antony lehet az első játékos, aki két nagy európai kupasorozatit is megnyer egy idényben, Mbappé foghatja a fejét, ha a PSG győz a Bajnokok Ligája-döntőben, a Fradi focicsapata visszavágásra, a pólósok címvédésre készülnek, akárcsak a Győr női kézisei. Tippeljen a hónap legérdekesebb sporteseményeire!","shortLead":"Antony lehet az első játékos, aki két nagy európai kupasorozatit is megnyer egy idényben, Mbappé foghatja a fejét, ha...","id":"20250513_bajnokok-ligaja-europa-liga-konferencialiga-magyar-kupa-donto-ferencvaros-paks-antony-psg-gyor-labdarugas-kezilabda-vizilabda-final-four","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/153fe4d0-5968-4137-a99a-ce487b9d3a53.jpg","index":0,"item":"a72b5e35-9784-4731-a6bd-135fd295e470","keywords":null,"link":"/sport/20250513_bajnokok-ligaja-europa-liga-konferencialiga-magyar-kupa-donto-ferencvaros-paks-antony-psg-gyor-labdarugas-kezilabda-vizilabda-final-four","timestamp":"2025. május. 13. 16:01","title":"Köznevetség tárgyává tették, most történelmi tettel vághat vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]